Rubén Uñac, el hermano mayor que pasó al primer plano por un fallo de la Corte Suprema

Rubén Uñac fue ungido por su hermano, Sergio Uñac, como nuevo candidato a gobernador de San Juan en su reemplazo, tras el fallo de la Corte Suprema que lo inhabilitó para competir por un nuevo mandato. En un acto en el salón Finca La Cabaña, en el departamento de Rivadavia, los hermanos compartieron micrófono y Rubén se definió como “el boludo más grande” que seguía a su hermano en su proyecto político. Seis años mayor que Sergio, Rubén Uñac ocupó cargos como el de vicegobernador y actualmente es senador nacional , pero su exposición pública fue siempre más baja que la del gobernador. Compartió el desarrollo de su hermano en una carrera que tuvo como punta de lanza a Joaquín “Coco” Uñac, el padre de ambos, que fue intendente de Pocito y un aliado de José Luis Gioja, el exgobernador con el que Rubén está distanciado, al igual que su hermano Sergio, en una interna que domina los últimos años del peronismo sanjuanino.

El flamante candidato a gobernador de San Juan es senador nacional y preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en la Cámara alta. Tiene mandato hasta fin de año. Es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. No es su primer cargo legislativo, en un derrotero que corrió en paralelo al de su hermano Sergio. Fue diputado nacional en dos oportunidades y diputado provincial. Entre 2007 y 2011, fue vicegobernador de Gioja, el mismo cargo que ocupó su hermano en el mandato siguiente del actual diputado sanjuanino. Por fuera de los cargos electivos, ocupó puestos políticos como el de asesor de un diputado provincial o secretario administrativo de la Cámara de Diputados sanjuanina.

Como Sergio, Rubén está enfrentado con Gioja. El padre de ambos, Joaquín “Coco” Uñac, fue intendente de Pocito y falleció en 2003, cuando ejercía el cargo por segundo mandato consecutivo. El padre del gobernador y del flamante candidato era un aliado de Gioja. El acercamiento, cuenta a LA NACION una fuente del peronismo sanjuanino, comenzó con la obra de mejora de la avenida que une Pocito con Rawson (una vía que ahora se llama Joaquín Uñac), cuando Gioja era senador y Uñac padre, intendente en su primer mandato.

La particular definición de Rubén Uñac al lanzarse como candidato en lugar de su hermano

La relación entre Gioja y los Uñac está rota. Según quién cuente la historia, el punto de quiebre puede ser la interna del PJ sanjuanino de 2020, cuando Sergio Uñac logró casi el 70% de los votos y se impuso a la lista apadrinada por Gioja, que encabezaba su hermano Juan Carlos; o encontronazos anteriores de Rubén con Gioja, a partir del deseo de Rubén de ser candidato a senador en el año 2011, elección en la que fue postulante a diputado.

El discurso de Rubén cerró el acto de este lunes, en el que se oficializó que encabezará la boleta oficialista, y que se inició con las palabras de su hermano, que apuntó contra la Corte, citó a Domingo Faustino Sarmiento y enumeró los puntos de su gestión que consideró destacados. Cristian Andino, candidato a gobernador, habló después. En el cierre, Rubén Uñac repasó sus comienzos con “el proyecto de Sergio” y dijo: “Éramos dos boludos, nomás. Él y yo, que era el boludo más grande, pero lo seguía. ¡Y miren adónde llegamos, adónde llegó Sergio!”.

Rubén Uñac, Sergio Uñac y Cristian Andino (candidato a vicegobernador) Télam

Las palabras de Rubén llamaron la atención de la política sanjuanina, por algunas frases subidas de tono a las que apeló. “Las circunstancias de la vida me ponen acá y no le voy a sacar el culo a la jeringa”, afirmó el senador en uno de esos pasajes; “Se van a cagar para ganarnos”, le dedicó a la oposición, en otro párrafo. “Dijo muchas palabrotas y no mandó un mensaje muy claro”, evalúa un dirigente sanjuanino. “El hermano lo expone. Está peleado con la Corte, con el freno de mano en las actividades principales y pone a una persona que no está en su mejor momento”, advierte una fuente ajena al PJ que se mostró alarmada por el discurso, pero afirma que el senador es “una buena persona”.

Según coincidieron al menos tres fuentes consultadas por LA NACION en la provincia, Rubén Uñac se desarrolló políticamente en un papel secundario con respecto al de su hermano. “Ha sido diputado, y vicegobernador antes que el hermano. Tendría que haber tenido un crecimiento parecido, pero no fue así. Pero tiene ascendencia sobre su hermano”, plantean desde el peronismo. “Siempre creció a la sombra de Sergio. [Postularlo] es un mecanismo que encontró Sergio para sortear el fallo de la Corte, como el caso de [Gerardo] Zamora con su mujer en Santiago del Estero”, comparan en la oposición.

San Juan es una provincia minera por excelencia y este lunes, en su discurso para entronizar a su hermano al frente de la boleta, el gobernador Uñac destacó que su gestión hizo que la provincia sea “el lugar de mayor confianza para la inversión minera de toda Latinoamérica”. El nuevo candidato a gobernador preside la comisión de la Cámara alta dedicada al tema. “Rubén es una persona de cero acción dentro de la minería sanjuanina. No ocupó cargos en empresas mineras ni en proveedoras. No hay leyes que apuntalen el sector minero, que es una actividad que necesita regulación permanente”, lo critica un dirigente de San Juan que conoce el sector y enciende alarmas por el futuro de la mina Veladero. “La comisión de minería es complicada. El código está hecho, hay poco por trabajar. El tema se maneja de otra forma: si tenés seguridad jurídica, las inversiones llegan”, contrapesa una fuente opositora.