Crece el fuego amigo y las fricciones entre sectores del Frente de Todos

Candela Ini 8 de enero de 2021 • 16:26

Una serie de acusaciones al jefe del PJ porteño y dueño del Grupo Octubre, el secretario general del SUTERH Víctor Santa María, publicadas en medios afines al kirchnerismo duro, expusieron, una vez más, las fricciones internas del Frente de Todos.

El sitio El Destape Web, conducido por el periodistaRoberto Navarro, publicó ayer un artículo titulado "Los negocios cruzados entre Santa María, Larreta, Majdalani y el abogado de Clarín", en el que, tal como informóLA NACION en abril del año pasado, y como ya había anticipado el medio El Disenso, se enumeraba una serie de relaciones societarias y vínculos entre Santa María, la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani y el entorno familiar del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Santa María preside el PJ porteño, opositor al gobierno de Rodríguez Larreta, y en su rol de empresario de medios se fortaleció durante el primer año del gobierno del Frente de Todos.

En ese artículo se aludió al crecimiento pronunciado del Grupo Octubre -de Santa María- y de los números de pauta oficial recibida por sus medios. Días antes, en el sitio El Cohete a la Luna, también oficialista, había sido publicada una "lista negra" de dirigentes oficialistas que estarían prohibidos en los medios de Santa María.

El Grupo Octubre, de Víctor Santa María, se expandió de manera pronunciada durante el último año: compró el 90% de Canal 9 y FM Aspen al empresario Carlos Lorefice Lynch, presentó la señal de noticias Información Periodística (IP), y ya es dueño del diario Página/12, dos revistas (El Planeta Urbano y Caras y Caretas), la radio AM750 y otras tres FM, además de una editorial y la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET).

El Cohete a la Luna es el medio del periodista Horacio Verbitsky, que dejó el diario Página 12 cuando escribió sobre el blanqueo de capitales de la familia Macri, y quien también trabaja en los medios de Navarro. El crecimiento del Grupo Octubre y los negocios de Santa María fueron resaltados por ambos medios, más alineados al kirchnerismo duro, mientras que Santa María mantiene una mayor afinidad con el entorno de Alberto Fernández.

El medio conducido por Roberto Navarro apuntó contra Víctor Santa María y denunció sus vínculos y negocios Fuente: Archivo

Además del buen vínculo con el Presidente, Santa María tiene terminales políticas en la Casa Rosada y en el gabinete de ministros: es amigo del secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, y del ministro de Educación Nicolás Trotta. Trotta lanzó el 26 de diciembre pasado un nuevo espacio político dentro del Frente de Todos "En Común", presentado en el Complejo Art media.

Según reconstuyó este medio, la interna entre estos sectores está relacionada con un episodio reciente, que involucra las holgadas cifras de pauta oficial recibidas durante el último año por El Destape Web. La Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (ADEPA) aludió, en un comunicado emitido este miércoles, a una empresa de medios argentina que, según una investigación realizada por Comscore (la firma encargada de monitorear las cifras de las audiencias en el mercado digital), habría adulterado sus números para posicionarse mejor entre los medios digitales con más audiencia y, en consecuencia, recibir más dinero en concepto de pauta oficial.

El grupo Octubre, de Santa María, quedó por debajo de El Destape en la tabla de mediciones de audiencias reportada sobre el mes de octubre del año pasado por Comscore y, tras la investigación realizada por esa empresa, la cifra luego fue corregida.

Fuego amigo en el oficialismo

Mientras que algunos dirigentes del oficialismo consultados por LA NACION señalan que estas acusaciones esconden "temas de pauta periodística", uno de ellos fue más allá y consideró que estos enfrentamientos expresan las tensiones entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En otros episodios de "fuego amigo", el Grupo Indalo, de los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, apuntó a través de la señal de Radio 10 a la actual ministra de Justicia Marcela Losardo hace menos de un mes, cuando, al igual que El Disenso, la acusó de tener cuentas offshore. Losardo no es del agrado del Instituto Patria. Sentada en la silla más sensible para la vicepresidenta, el kirchnerismo duro cree que la ministra no va a fondo contra el Poder Judicial.

Días después de que la propia Cristina Kirchner dijera que "los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo", el diputado nacional oficialista Nicolás Rodríguez Saa pidió públicamente que el canciller Felipe Solá renunciara a su cargo, tras un duro traspié cuando este dio información incorrecta sobre la primera conversación que tuvo Alberto Fernández con el presidente electo de los Estados Unidos.

