Al defensor de la Tercera Edad no le sorprendió el desborde de esta mañana en los bancos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 17:35

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se mostró molesto por el desmanejo generado hoy en bancos de todo el país, cuando cientos de jubilados debieron hacer colas de varias horas y romper la cuarentena en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19. En diálogo con LA NACION, Semino aseguró que hace 15 días había alertado a las autoridades de la Anses sobre esta situación, y criticó al titular del gremio de los empleados bancarios por culpar a los jubilados.

"Lo viví con mucha bronca y sin sorpresas. Si vos me preguntabas ayer qué iba a pasar, te lo sintetizaba con la palabra: quilombo. Nosotros lo venimos advirtiendo desde el 20 de marzo. El 19 de marzo había salido una circular del Banco Central que habilitaba las dos primeras horas para atención a jubilados. El 19 a la noche sale la cuarentena y el 20 van los jubilados y se quedan frente a la puerta del banco que nunca abrió", dijo Semino.

"Nosotros le dijimos a la Anses que hicieran algo porque, sino, la gente no tiene plata para vivir. El jubilado vive al día. Sobre todo, esto es sociológico, el que va a cobrar por ventanilla es el más débil de la cadena porque, muchas veces, no tiene elementos culturales o no tiene ayuda, por eso va a cobrar. Saca toda la plata, la tiene en la casa y va utilizando de a poquito. Lo administra así. Por eso, para estas personas, estos 15 días fueron un siglo", agregó.

Largas colas en la apertura de los bancos tras 15 días de cierre Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

Según Semino, "pasó todo lo peor y, es más, la propia actitud de los funcionarios de la Anses los obliga a violar la cuarentena, que es el único escudo que tiene el sector más vulnerable de la sociedad frente a la epidemia. Acá hay responsables. Esto lo sabían o tenían que haberlo supuesto desde el principio".

"Hace 15 días venían diciendo que iban a ver cómo solucionarlo. Que la tarjeta, que home banking, terminología que un jubilado que cobra por cajero humano no conoce porque, etariamente, no llegó a eso o por su cultura o porque no quiere", explicó el defensor de la Tercera Edad, que esta mañana le pidió al presidente Alberto Fernández que aparte de sus cargos al titular de la Anses, Alejandro Vanolli y al secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.

Ante la pregunta de si fue consultado sobre cómo se podía manejar la situación, respondió: "Nunca. Le mandamos un requerimiento a Anses el 20 de marzo y después me encargué de decirlo en todos los lugares posibles. No tuve respuesta al requerimiento enviado. Inclusive, lo que pasó hoy fue que con esa demanda contenida, cuando se abrió la compuerta, salió todo el mundo. Es más, tomaron la medida incorrecta de sumar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todo lo mal que se podía hacer, se hizo".

Jubilados hacen cola en un banco en San Justo Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Inclusive, desvirtúa la cuarentena y, a su vez, colabora a colapsar el sistema de salud. Por ejemplo, el jubilado hoy tuvo frío. Dentro de 48 horas empieza a estornudar, tiene un resfrío, o le duele la garganta o tose. Si esto hubiese ocurrido el año pasado, se tomaba una aspirina y listo. Hoy tiene que ir al médico. Lo que estamos pretendiendo que no pase, el Estado precipita para que pase. Colapsamos el sistema de consultas, además del estrés e incertidumbre que se le genera a la persona", adelantó Semino.

El defensor además se hizo eco de los dichos del titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, que aseguró esta mañana: "Anoche veíamos tremendas colas y el dinero ya estaba depositado en las cuentas; yo sé que mucha gente no tiene la tarjeta de débito, pero el 70% de la gente podría haber sacado el dinero del cajero automático".

"Primero, Palazzo les echó la culpa a los banqueros, pero parece que va cambiando las culpas. Es cierto que muchos tienen la tarjeta, pero que le explique a un jubilado de 90 años que use la tarjeta. Seguro la recibieron, pero la tienen en una mesita de luz. No tienen la más pálida idea de cómo usar la tarjeta. Echarles la culpa a las víctimas siempre fue mal en la Argentina", dijo el defensor.

Sobre cuál debería ser la forma de evitar que se repita lo de hoy, dijo: "Frente a esta situación y lo que se viene, con el pago de los 10 mil pesos, hay que replantear todo. Los bancos saben todos los que cobran por cajero. Le deberían asignar turnos para que cobren en 10 minutos y que se vayan sin ningún problema. Se les debería pagar solo en ese día y horario".

Las largas colas en los bancos también se vieron en la ciudad de Rosario Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera