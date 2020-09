Crédito: Mauro V. Rizzi

Luego de que Axel Kicillof ratificara el lugar de Sergio Berni en el gabinete bonaerense al decir que el ministro "pasa día y noche trabajando", el hombre al frente de la cartera de Seguridad provincial señaló: "Yo soy un ministro que responde a directivas, órdenes e indicaciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires".

En la misma dirección, cuando fue consultado sobre si desea o no ocupar el rol de gobernador contestó: "Voy a ser lo que el gobernador quiera que sea".

"¿Está firme o lo van a reemplazar?", disparó Marcelo Bonelli, en el tramo inicial de la entrevista en A dos voces con el ministro. "Tantas veces me mataron...", bromeó él, en una alusión a la icónica canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh.

En línea con esto, al hablar sobre el hecho de que hay personas que no quieren que permanezca al frente del ministerio provincial, Berni dijo que "gobernar es representar intereses" y que, entonces, quizás lo que a "algunos les molesta" son los intereses que él representa. De todos modos, retrucó: "Yo no escuché a ningún intendente en un medio de comunicación. Esa es la diferencia, yo estoy acá y hablo".

Según dijo, no se le acercaron ni intendentes ni otros funcionarios a decirle que lo quieren fuera del gobierno. "Tampoco tengo trato con el gobierno nacional, más que el trato de gestión. Un funcionario del gobierno nacional sabe que quien pone y saca al ministro es el gobernador".

Además, sobre su polémica con Horacio Verbitsky, que la semana pasada dijo que Berni "tiene un problema psicológico", el ministro contestó: "No voy a opinar de él. Es fácil opinar y que le paguen. El ministro soy yo".

Sergio Berni: "No hubo ningún alzamiento policial"

Sobre la protesta policial,explicó que la fuerza "está tranquila como el día que empezó el conflicto". "No podemos hacer una generalización de lo que pasó. Lo que pasó fue una protesta que se venía expresando en redes sociales. Los más avezados se subieron rápido a esa ola. Cuando llegó a la orilla, arrastró a cuantos surfistas estaban esperando que llegara una ola. En esa ola se montaron un montón de actores de la política y otros que intentaban generar algunas indicaciones sindicales", añadió luego.

Para Berni, "no hubo ningún alzamiento policial". "Es un sector minúsculo de la Policía y nosotros venimos diciendo que no pueden ser policía", resaltó, al hablar sobre la llamada "revolución de los pitufos" y la importancia de disciplinar a estos efectivos. "Esa es la Policía que tenemos y no la podemos ocultar", dijo. Y agregó: "Está crisis fue de la policía local".

Entonces, al hablar acerca de los intendentes y la discusión sobre quién maneja la Policía, Berni señaló que él es quien la conduce porque "lo dice la ley". "Que cambien la Constitución", sentenció entonces.

Berni destacó la capacidad que tuvo Kicillof para encontrar "una oportunidad" en medio de esta "crisis", en vez de tapar el conflicto "con parches tras parches, como se hace siempre", el Gobierno "sentó las bases" para un mejor desarrollo y una mayor "humanización" de la fuerza, que -cuando asumieron- tenía "un rechazo del 97%".

"Ahora ningún policía va a cobrar menos de $49 mil", puntualizó, aunque rechazó las críticas de la oposición de que les dieron todo lo que pedían. "No les dimos todo. Cada uno mira por el ojo de la cerradura que quiere".

Sumado a esto, dijo que -si bien el peronismo gobernó históricamente en la provincia- él se "hace cargo" de su responsabilidad y de la de Axel Kicillof. "Como peronistas que somos, venimos a poner soluciones de fondo a los problemas estructurales. Este gobernador no vino a poner parches, vino a gobernar y eso es hacerse cargo de los problemas estructurales".

