Sergio Berni, sobre Sabina Frederic: "No discuto con personas, discuto ideas"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre los diferentes cruces que tuvo con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con respecto a cómo llevar a cabo sus funciones. "No discuto con personas, discuto ideas", disparó.

Invitado al programa La noche de Mirtha, el funcionario se refirió a la relación que tiene con su par a nivel nacional y remarcó que "no tiene vínculo" con ella. "Discuto proyectos, miradas estratégicas. No es que no coincidimos en nada, es que tenemos formaciones y realidades distintas. Está bien que no coincidamos porque yo tengo una responsabilidad territorial que no tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación", dijo.

Sin embargo, agregó que mantienen el diálogo para llegar a un acuerdo: "Tenemos miradas totalmente distintas que hay que discutir. Estamos en caminos de compatibilizar y entender que tenemos que atravesar una situación muy compleja que, a mi entender, no es 'el último esfuerzo', sino el primero porque esto recién empieza. Lo más difícil es volver a reconstruir lo que la pandemia nos dejó".

Peor que una mala solución, es no tener ninguna o hacerse el distraído Sergio Berni

El cortocircuito entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense por el manejo de la seguridad se originó cuando funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación criticaron con dureza la irrupción de Berni en un operativo de control en el puente La Noria, uno de los accesos a la Capital. Sobre ello, el ministro sostuvo que "no era una cuestión de jurisdicción" y que, "peor que una mala solución, es no tener ninguna o hacerse el distraído".

"Tengo mis convicciones, vivo y actúo respecto de ellas. Ninguna persona que pertenece a un espacio político es autónoma. No discuto con personas, discuto ideas. El problema de la Argentina es que muchos políticos interponen sus ambiciones personales por encima del bien en conjunto", sumó.

Berni también opinó sobre los comentarios en las redes sociales de Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para con algunos periodistas: "No le tengo miedo a las discusiones, de hecho creo que enriquecen a la democracia y se consolida cuanto más fuertes son las discusiones. Obviamente que tiene que haber un mínimo código de respeto hacia el otro porque no podemos exigir respeto cuando nosotros mismos se lo faltamos a terceros".

"No creo que haya un discurso único. Todos estamos preocupados por la grieta y la verdad es que soy de aquellos que no se pelean con la realidad. La grieta existió siempre", dijo.

Tengo una enemistad manifiesta con Lázaro Báez Sergio Berni

Sobre la actual situación del empresario Lázaro Báez, quien obtuvo la prisión domiciliaria, Berni explicó: "Nosotros siempre ponemos el carro adelante del caballo. Estamos discutiendo si una persona se puede enriquecer o no, [si puede pasar] de ser empleado bancario a tener 200 millones de dólares. La discusión es si esa plata se la ganó lícita o ilícitamente. Eso es lo que la Justicia tiene que investigar y es donde nuevamente volvemos a cometer el error de generar una sentencia mediática antes que la judicial, porque, hasta donde yo sé, Báez todavía no tiene una sentencia en donde pueda explicarse cómo fue la evolución patrimonial".

"En un Estado de Derecho todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no soy amigo de Lázaro Baéz, por el contrario, tuve varios enfrentamientos con él y esto no quiere decir que no tengamos que nombrar las cosas. 'Al pan, pan y al vino, vino'. En todas las pericias que se hicieron, entre lo que hizo y lo que debería haber, hay un desajuste solamente del 0,1%. Tengo una enemistad manifiesta con Lázaro Báez. No podemos adelantarnos a hacer un juicio mediático. Es cierto que una de las instituciones que está en crisis en la Argentina es la Justicia. Es la más desprestigiada y se lo gana con la incoherencia de su accionar", agregó.