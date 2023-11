escuchar

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dio una entrevista a la TV Pública este jueves luego del partido que la Selección perdió ante Uruguay por 2-0 en la Bombonera. La entrevista fue anunciada por el canal estatal durante el entretiempo en la transmisión que realizó desde la cancha de Boca. Massa, de esta manera, pudo aprovechar el rating que dejó el encuentro para lanzar sus últimos mensajes políticos antes de que comience la veda electoral, a las 8 del viernes.

El candidato del oficialismo tuvo un último día de campaña con varias actividades. Primero habló ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y después encabezó un acto en el colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “No tener autoridad monetaria es condenar a la industria argentina al fracaso”, aseguró el ministro frente a los empresarios. En la UBA llamó a los jóvenes a que “descrean de las cosas que se plantean desde la destrucción y el odio”.

Sergio Massa en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción Fabian Marelli

Más tarde, el candidato, desde los estudios del canal estatal, volvió a focalizarse en defender la educación gratuita, en un día en el que el Consejo Superior de la UBA afirmó en una declaración institucional que “si las políticas de arancelamiento se llevaran adelante, la universidad tendría que cerrar sus puertas”, en referencia a la propuesta del arancelamiento del sistema vía vouchers que propone el libertario. “El arancelamiento es el fin de los laburantes que van a la universidad”, dijo Massa en la TV Pública.

Por eso, para el titular de la cartera de Economía “las propuestas de Milei representan un salto al vacío”, según sostuvo. El ministro también expuso esa visión en relación a las propuestas económicas y sociales del libertario, según afirmó. “Me preocupa mucho volver a las AFJP”, expresó en referencia al sistema de jubilaciones administradas por empresas privadas y fondos de inversión que lo tuvo a él como uno de las principales figuras que terminaron con ese sistema durante del gobierno de Cristina Kirchner en 2008.

Sergio Massa con los alumnos del colegio Carlos Pellegrini

“El recorte más grande que propone Milei es para las jubilaciones”, aseguró Massa, quien fuera titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entre 2002 y 2007, organismo hoy a cargo de Fernanda Raverta. “Milei quiere una mega devaluación con apropiación del ahorro de la gente”, sostuvo el ministro, para implementar el nuevo sistema de jubilaciones y el plan de dolarización, según valoró el candidato de UxP.

En esa línea, Massa afirmó que prácticamente no existen países en el mundo que no tengan Banco Central, incluso los que dolarizaron su economía, y aseguró que “los países que no tienen Banco Central son guaridas fiscales”. “No existen las soluciones mágicas”, puntualizó y reiteró que “recortar 15 puntos del PBI”, como propuso en un inicio el libertario, implica “ajustar jubilados y estudiantes”.

El ministro, no obstante, tomó al menos una parte de la crítica que realiza Milei al “gasto de la política”. En la entrevista, el exjefe de gabinete durante el primer gobierno de Cristina Kirchner aseguró que “tiene que haber menos gasto de funcionarios políticos y más gestión” y subrayó que, en caso de ser elegido presidente en el balotaje del próximo domingo, bajará “el sueldo de los directores políticos” en el Estado. Igualmente, consideró que se trata de un ajuste menor: “El gasto de políticos del Estado representa el 0,48 puntos del PBI”.

Massa le facturó al libertario el acuerdo que hizo con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien habló en el cierre de campaña de Milei en Córdoba este jueves. “Milei era anticasta, pero terminó pactando con la casta”, afirmó y lo definió como “una contradicción”.

El candidato también criticó la puesta en duda de la transparencia de la elección que agita hace días La Libertad Avanza, con una presentación ante la Cámara Nacional Electoral incluida donde denuncian a gendarmería por adulterar los resultados. El ministro se preguntó “por qué” la oposición “no atacó” el sistema electoral cuando Milei triunfó en las primarias de agosto.

“Esto de ‘si gano festejo y si pierdo denuncio’; así no funcionan los sistemas”, dijo Massa y remarcó: “Desde 1983 hasta acá venimos votando y nos puede gustar más o menos el sistema, tenemos que acortar tiempos, pero hasta acá no hemos tenido problemas”.

Massa, por último, volvió a insistir en que conformará un “gobierno de unidad nacional”, lo que implicará un “cambio institucional”, aunque no precisó su alcance. Su intención será avanzar en un “rediseño del Estado” para que sea “más compacto y ágil”, en acuerdo con otras fuerzas políticas, además de la coalición que lo lleva como candidato a presidente.

