Alberto Rodríguez Saá quiere competir contra Alberto Fernández por la presidencia del PJ, pero la lista que presentó ante el partido estaría "floja de papeles"; y esos papeles, adentro de cajas que herméticamente cerradas Crédito: Télam

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2020 • 22:26

En abierto desafío a Alberto Fernández, que buscará ser consagrado en marzo como nuevo presidente del PJ, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá se anotó también como candidato a ese puesto en una lista que integran otros dirigentes "enojados" con el Presidente y, a la vez, cercanos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, como la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido; y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

El asunto es que, aparentemente y según las actuales autoridades del PJ, la lista estaría "floja de papeles", ya que los documentos respaldatorios quedaron en el local Carlos Mugica, que el gobernador puntano tiene en territorio porteño. "Los avales no los trajimos pero los tenemos en cajas", contestaron los apoderados de la flamante lista cuando desde la sede partidaria de Matheu les preguntaron dónde estaban.

Hacia allí fue, precisamente, un escribano designado por el presidente del partido, José Luis Gioja, y el apoderado Jorge Landau, pero solo encontró cajas cerradas de manera hermética. "Los notarios no las abrieron para no generar un escándalo. Pero seguro que no tienen nada, es solo promoción", aseguraron fuentes partidarias, sin poder creer que la lista (que entre otros incluye a Micaela, la nieta de De Vido y Zulema, la hermana de Alberto Rodríguez Saá), no tuviera el mínimo respaldo legal.

"Si no trajeron los avales es porque no los tienen", razonaba, con lógica y desconfianza peronista, un veterano dirigente partidario, que descontaba que el Presidente será finalmente elegido por consenso y que no hará falta competir el 21 de marzo próximo, fecha programada de realización de las elecciones internas. "Están movidos por el rencor, van a hacer un papelón", abundó otra fuente partidaria, que recibió una comunicación de Minnicelli en la que la exfuncionaria decía que "no se puede demorar en devolverle la honra a hombres y mujeres que han sido perseguidos", en referencia a sus condenas judiciales.

Noah Mamet, el puente secreto entre Joe Biden y Horacio Rodríguez Larreta

Mucho se habló sobre los contactos argentinos de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, aunque Donald Trump aún batalla en los tribunales para cambiar la historia. Más allá de los nombres ya conocidos, como el exministro de Educación bonaerense y actual funcionario porteño Gabriel Sánchez Zinny, de buenos vínculos con la familia Biden, Horacio Rodríguez Larreta reinició contactos con Noah Mamet, exembajador de Estados Unidos en el país y con quien el macrismo supo tener buena sintonía durante la estadía de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Noah Mamet Fuente: LA NACION

El secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, habló con Mamet en las últimas horas, y el diplomático transmitió buenas noticias: tendría un lugar asegurado en la nueva administración, siempre y cuando los tribunales norteamericanos a los que apeló Trump no le den a los demócratas una desagradable y por ahora inesperada noticia.

Muchos recuerdan las intensas reuniones que Mamet organizaba en la sede de la embajada, en la que convocaba a empresarios y políticos. Desde el gobierno porteño aguardan volver a renovar aquellos vínculos de cara al futuro.

El FMI miró los números, pero también preguntó por los controles

El gobierno de Alberto Fernández quedó conforme luego de la visita de la delegación del FMI, con la cual negocia un nuevo acuerdo por la deuda argentina. Más allá de las reuniones con funcionarios nacionales, los enviados del Fondo se hicieron un rato para conversar de manera virtual con el presidente de la Auditoria General de la Nación, el radical Jesús Rodríguez, responsable del órgano de control del Estado.

Jesús Rodríguez Fuente: Archivo

"Rodríguez explicó los aspectos institucionales que caracterizan el sistema de control en la Argentina y los desafíos que enfrentan los principios de transparencia en los asuntos públicos", detalló el organismo a través de un escueto comunicado.

Más allá de las formalidades, desde la AGN llamó la atención la composición de la delegación del organismo internacional de crédito en su visita al país. "De los cinco enviados, tres son abogados. Quiere decir que además de mirar el déficit, la inflación o cómo les vamos a pagar, también les preocupa cómo se controla al Estado en la Argentina", deslizaron desde la entidad, presidida por Rodríguez pero dónde el peronismo, a través de sus representantes, es ajustada mayoría y define el avance o no de las investigaciones.

Conforme a los criterios de Más información