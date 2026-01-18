Sturzenegger explicó “por qué la apertura es una bonanza” con una metáfora de Interstellar y apuntó contra Pichetto

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este domingo las políticas del Gobierno que habilitaron una mayor apertura para la importación de vehículos y fijaron un cupo de electrificados sin arancel, sobre todo ante las críticas del diputado de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó la inminente llegada de 7000 autos de BYD.

A través de un extenso mensaje publicado este domingo en su cuenta de la red social X, el funcionario planteó: “¿Cómo explicar las ganancias del comercio? Todo el tema de las vacaciones en el exterior, Shein, los autos BYD y ahora el acuerdo con la UE son buenas excusas para pensar nuevamente sobre los beneficios del comercio. Debería ser obvio”.

“Desde siempre las sociedades crecieron y se enriquecieron comerciando. Es que comerciar es acceder a bienes más baratos y eso nunca puede ser malo”, agregó.

En los últimos meses de 2025, los autos chinos representaron un 5,6% del total de mercado y aumentaron en torno al 522% en todo el año.

“Siempre se arma debate porque hay alguien afectado por esa competencia externa que protesta. Sabemos que en equilibrio (si se me permite el tecnicismo) el empleo no se modifica porque todo dólar que se importa requiere un dólar que se exporte; entonces los empleos desplazados por las nuevas importaciones se reemplazan con nuevos empleos en sectores de exportación", consideró Sturzenegger en el mismo posteo.

Y añadió: “El problema es que es difícil ver esos nuevos trabajos porque se distribuyen en toda la economía. El que sea visible lo que se pierde sin que sea igualmente visible lo que se gana es lo que le da alguna pátina de verosimilitud a la crítica al comercio. Entonces expliquémoslo al revés, ¡veamos si podemos hacer que se vea mejor lo que se gana que lo que se pierde!“.

Para ilustrar su argumento, Sturzenegger recurrió a una metáfora inspirada en la película Interstellar, de Christopher Nolan. “Imaginemos que en nuestro mundo el oxígeno que respiramos en vez de ser abundante y gratis como es ahora sea escaso y habría que producirlo. Andaríamos como Matthew McConaughey y Matt Damon“, planteó.

“La industria en ese mundo sería la producción de oxígeno, así como la producción de escafandras y accesorios. Ahora cae alguien y nos ofrece un comercio: inundar el planeta de oxígeno, tanto que pasaría a ser gratis, a cambio de cierta cantidad de rocas”, ejemplificó e ironizó: “Obvio que hay que aceptar, ¿no? Pero no me cuesta imaginar en ese mundo a algunos diciendo: ¡no hay que aceptar el oxígeno gratis! ¡Podría dañar la industria del oxígeno! ¡Y la de escafandras! ¡Se perderán empleos en esas industrias! Vendrían a ser los Ángel Miguel Pichetto de ese mundo“.

La crítica apuntó al diputado y líder de Encuentro Republicano Federal, quien cuestionó la influencia china y advirtió que el alineamiento del gobierno libertario con Estados Unidos contradice la apertura a productos provenientes de China. Pichetto también había cuestionado anteriormente el ingreso de mercadería de plataformas como Shein y Temu.

“Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción", escribió en su cuenta de X.

Al respecto, Sturzenegger redobló: “Ahora reemplazá oxígeno, por autos BYD, por nuevas importaciones de Europa, o por vacaciones en Aruba y quizás sea más fácil ver que esas importaciones van a generar un montón de empleo. En los servicios que se desarrollan, porque la gente gastaría menos en lo que antes le salía más caro, y en las industrias de exportación que van a tener que generar los dólares que se necesitan para pagar esas importaciones".

“Espero que esta pequeña metáfora sirva para dimensionar por qué la apertura es una bonanza. Los BYD, el acuerdo con la UE, Shein, los celulares más baratos. Sólo la imaginación es el techo. Todo será más bienestar y más empleo [...] Los autos en China son todos eléctricos y con dispositivos de seguridad que hacen a los nuestros lucir como los de Pedro Picapiedra“, consideró y dijo: “Si nos interesa la seguridad vial, si nos interesa la vida de los miles de argentinos que mueren en las rutas todos los años, deberíamos celebrar la llegada de estos autos. De hecho, pedir más”.

Y cerró: “Sin hablar de los beneficios ambientales y sonoros (¡no hacen ruido!) Y por no mencionar que cargar el tanque sale sólo 7000 pesitos. Por eso el cupo fue sobre-demandado tres veces. Los que critican el comercio quizás debieran empezar por respetar y querer un poco más a los argentinos. Aunque sea un poquito. VLLC!“.