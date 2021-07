“Trabajar cuatro días a la semana”: el tuit de un senador oficialista y las reacciones en redes

Días después de que Islandia confirmara que su experimento de una semana laboral de solo cuatro días había sido un “éxito”, Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos en la Ciudad, publicó la noticia en sus redes sociales y generó polémica en medio de la crisis económica que vive el país por la pandemia de coronavirus, en momentos en que la pobreza supera el 40 por ciento y el desempleo hace notar los efectos del brote.

“Es por acá”, indicó en su mensaje de Twitter el también presidente del Partido Justicialista porteño y tras ello recibió miles de me gusta, pero también muchas críticas.

“Dejate de joder, vago de cuarta, una cosa es Islandia, con su nivel de vida y su nada de desocupación y su cero inflación y sus políticos honestos. Este país lleno de desocupados, planeros y políticos corruptos. Aquí hay que trabajar 24x7 para poder llegar a fin de mes!!”, escribió una usuario en reacción al posteo.

Asimismo, otro aseguró: “Recalde, tu solución a la falta de trabajo es que cada vez se trabaje menos? El kirchnerista más laburante”.

En otra respuesta, un usuario aseguró que en Islandia nunca gobernó el kirchnerismo y tras ello continuó: “Con ustedes hay que trabajar 7x7 12hs, eso si conseguís un empleo en medio del éxodo de empresas expulsadas por la pésima gestión económica”.

“Para reducir la semana laboral primero tiene que haber laburo y acá no hay. Tampoco tenemos la libertad económica y los impuestos de Islandia. Acá matamos al que da laburo y no le permitimos que tome a alguien sin que el Estado se lleve otro sueldo más. Cambiando eso es. Chanta”, escribió en otro momento un usuario.

“No mi viejo... no hacen una goma... y encima ahora quieren menos días. Genial... no solo no vamos a salir nunca más con ustedes al mando... sino que vamos a llegar a China de tan abajo q vamos a caer”, agregó uno más.

Sin embargo no todos los mensajes que recibió fueron de repudio. También hubo personas que apoyaron la idea transmitida por Recalde, de una semana laboral más corta a la actual de cinco días que rige en la Argentina.

“Una medida justa para la reactivación económica postpandemia. Compartir el trabajo, aumentar la productividad y apoyar indirectamente las industrias del tiempo libre y del turismo”, posteó un hombre y tras él otro usuario dijo: “Está probado que funciona, que se consume menos energía, menos stress y mayor rendimiento, pero hay que tener huevos para hacerlo y saber que van a saltar a decir diez millones de barbaridades de los empleados públicos”.

En Islandia, país con un PBI per cápita de 66,9 dólares (el de la Argentina es de 9,9 dólares), durante el experimento, realizado de 2015 a 2019, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas. Y la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo, según indicaron los investigadores.

El piloto se realizó en el Ayuntamiento de la capital, Reykjavik, y en puestos del gobierno nacional, y contó con la participación de unos 2500 trabajadores, cerca del 1% de la población activa del país. Al finalizarlo, los trabajadores afirmaron sentirse menos estresados y con menos riesgo de tener síndrome de agotamiento, e indicaron que el balance entre su vida privada y laboral había mejorado.

