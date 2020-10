El Presidente con la gobernadora de Río Negro Crédito: Presidencia

Alberto Fernández decidió poner a una persona de su máxima confianza para avanzar con una solución ante la repetición de tomas de tierras y cortes de rutas en Río Negro. En una reunión con la gobernadora Arabela Carreras, el Presidente resolvió que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se ponga al frente del conflicto.

Así, el jefe del Estado intervino de forma directa tras el conflicto que se había generado entre la provincia y la Nación. Es que la gobernadora no solo planteó diferencias con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sino que acusó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que lidera Magdalena Odarda -candidata a vicegobernadora por el kirchnerismo en las últimas elecciones provinciales-, de apañar las ocupaciones.

"Lo hablamos con el Presidente y acordamos generar desde la ministra Losardo un diálogo directo para comprender mejor la problemática. Si está Losardo está garantizada la mirada del Presidente sobre la situación", dijo Carreras, tras la reunión, a los medios acreditados en la Casa Rosada.

Según relató la mandataria, en medio de la reunión, que se desarrolló en el despacho presidencial, el jefe del Estado llamó a Losardo y la involucró directamente. De esta manera, después de los problemas con el INAI y la falta de velocidad para resolver algunos conflictos por parte del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernández acudió a su amiga y socia, una de las integrantes del gabinete nacional más cercanas. La ministra se comprometió a viajar a Río Negro en los próximos días.

"Hablamos de la zona de Mascardi y coincidimos en la necesidad de la creación de una mesa de diálogo que le presenté al Presidente, con la participación de diferentes fuerzas políticas de Rio Negro. Hubo mucha escucha y mucha coincidencia con el análisis de problema y cómo encarar las soluciones", contó Carreras, que dijo sentirse "respaldada" por el gobierno nacional.

Hace dos días, la gobernadora de Río Negro fue atacada por un encapuchado cuando intentó acercarse a dialogar con los mapuches que mantenían cortada la ruta 40 cerca de la localidad de Villa Mascardi y que protestaban en apoyo a una comunidad que ocupó un campo en el paraje El Foyel y que tuvo sitiada a una familia por varios días.

"No me siento intimidada, pero sí me preocupa el conflicto que viven los vecinos de Mascardi. Este grupo, que tiene sus reivindicaciones, tiene que hacerlo en el marco de la democracia. No se cuestiona el posicionamiento de ningún grupo, sí el modo. No se pueden cortar rutas ni tomar tierra en forma irregular", describió Carreras. Y remató: "Eso está fuera de la ley. El Presidente avaló esta posición".

"Ese día, el juez federal Gustavo Zapata le había solicitado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, que desaloje la ruta 40. La funcionaria nacional envío al grupo Bariloche de la Gendarmería y logró que dejarán "pacíficamente" el piquete.

La gobernadora ha decidido tomar un rol más activo en el conflicto por la toma de tierra por parte de la comunidad mapuche, luego de esperar que el gobierno nacional respondiera ante los insistentes reclamos de su administración. La presión de Carreras generó el encuentro con el Presidente y su intervención.

Además de las diferencias con Odarda, desde la provincia señalan al vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, que tuvo involucrada en algunas polémicas, como transportar a integrantes de la comunidad mapuche en una camioneta oficial con los papeles vencidos. Pilquiman, como adelantóLA NACION, es un activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro.

Con la intervención de Losardo, la Casa Rosada apuesta a descomprimir la tensión que se vive en la zona de Villa Mascardi por la ocupación de terrenos realizados por la lof Lafken Winkul Mapu.

Antes del encuentro con el mandatario, la gobernadora visitó al viceministro del Interior, José Lepere, con quien repasó el conflicto y obras.

