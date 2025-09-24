Triple crimen: La Cámpora cuestionó al Gobierno por eliminar las políticas de género

La agrupación kirchnerista La Cámpora pidió este miércoles justicia por las las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela y criticó los recortes de las políticas de género del gobierno de Javier Milei. “El retiro del Estado no es gratuito y el discurso misógino presidencial no es inofensivo”, escribieron en X.

Esta mañana se descubrió que los tres cuerpos descuartizados que fueron hallados en una casa en Florencio Varela eran de Brenda del Castillo, Morena Verry y Lara Morena Gutiérrez. Las jóvenes estaban desaparecidas desde el viernes a la noche. Se las había visto subiendo a una camioneta blanca en una rotonda de La Tablada.

Al respecto, La Cámpora realizó una publicación con el título “No nos pasamos tres pueblos, nos mataron tres pibas”. La expresión hace referencia a aquellos opositores del feminismo que consideran que el movimiento se excedió en los últimos años.

Luego escribieron que “no es culpa del estilo de vida de las jóvenes”, debido a que sus familiares habían informado que eran trabajadoras sexuales. “Ni lo son los boliches ni el ejercicio de la prostitución”, sumaron.

Apuntaron directamente contra la gestión libertaria: “El retiro del Estado no es gratuito. Los recortes de políticas de género y el discurso misógino presidencial no son inofensivos. La violencia mediática no es inocua. La violencia política tampoco. Tu tiktok no nos causa gracia ni tu victimización de rockstar nos conmueve. El patriarcado mata“.

NO NOS PASAMOS TRES PUEBLOS, NOS MATARON TRES PIBAS.



NO NOS PASAMOS TRES PUEBLOS, NOS MATARON TRES PIBAS.

No nos pasamos tres pueblos. No es culpa de su estilo de vida, ni son los boliches ni el ejercicio de la prostitución. El retiro del Estado no es gratuito. Los recortes de políticas de género y el discurso misógino…

Familiares, amigos, allegados y vecinos se reunieron esta tarde en la rotonda de La Tablada para pedir justicia por las jóvenes y que se encuentre a los responsables. Varios de los familiares realizaron reclamos a las fuerzas de seguridad y judiciales. Leonel, el padre de Brenda, había reclamado en diálogo con LN+ que se enteró del asesinato de su hija por los medios.

El espacio político relacionó la cantidad de femicidios que ocurren en el país con la ausencia de políticas públicas relacionadas con la violencia de género. “En nuestro país hay un femicidio cada 36 horas. Es el mismo país en el que se eliminaron todas las políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, con una escalada de violencia habilitada y promovida desde la presidencia de la Nación y con medios de comunicación que ponen el foco de culpabilidad sobre las mujeres buscando volver a instalar el ‘algo habrán hecho’”, expresaron.

El gobierno de Javier Milei ha criticado repetidas veces al feminismo, al que considera parte de “la ideología woke”. El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, la Casa Rosada compartió un mensaje donde sostenía que durante las administraciones anteriores los gastos de “miles de millones” en “perspectiva de género” habían aumentado utilizando “el dinero de los argentinos de bien”.

También eliminaron el Ministerio de la Mujer y cuestionaron públicamente de forma repetida la figura del femicidio, a la cual habían considerado eliminar del Código Penal.

La Cámpora cerró su posteo con un mensaje de justicia: “No naturalizamos que nos sigan arrebatando la vida de otra piba, de otra madre, de otra amiga, de otra compañera de militancia. Toca volver a salir a las calles, donde siempre estuvimos y vamos a estar, para gritar que vivas nos queremos. Justicia por Brenda, Morena y Lara”.