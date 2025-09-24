Florencio Varela: dónde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas

Investigadores del caso que conmueve a La Matanza confirmaron que los tres cadáveres hallados pertenecen a las jóvenes desaparecidas el viernes pasado.

El hallazgo de los cuerpos de Florencio Varela ocurrió en una vivienda situada en la misma zona donde se registró la última actividad del celular de una de las víctimas. Las familias de las chicas ya recibieron la notificación oficial sobre la identificación de los restos.

Donde encontraron los cuerpos de las chicas

Los tres cadáveres fueron localizados en una propiedad del sur del conurbano bonaerense. La casa se sitúa en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en el partido de Florencio Varela. Esta ubicación no es casual. Se encuentra en la misma área donde los sistemas de geolocalización detectaron la última señal emitida por el teléfono celular de una de las víctimas.

El informe de la empresa de telefonía precisó que el aparato tuvo actividad el viernes a las 23.14. La conexión se estableció con una antena de servicio ubicada en la calle Malta al 400, en el barrio Santa Rosa. Dicha pista tecnológica fue fundamental para que los policías bonaerenses concentraran la búsqueda en esa zona específica y dieran con el domicilio del hallazgo.

Quiénes eran las víctimas

Las autoridades confirmaron la identidad de las tres jóvenes. Se trata de Brenda Castillo y Morena Verri (ambas de 20 años) y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Las tres eran oriundas del partido de La Matanza y estaban desaparecidas desde la noche del último viernes, cuando salieron juntas de sus casas tras pactar un encuentro.

Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez eran oriundas del partido de La Matanza

La última imagen de ellas con vida las muestra en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada. Una cámara de seguridad registró el momento en que abordaban un vehículo de color blanco, cerca de las 21.30. Un testigo presencial aportó una declaración que coincide con ese registro fílmico.

Cuál es la principal hipótesis del crimen

La principal línea de investigación apunta a una venganza vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Las fuentes del caso señalan que el crimen podría ser una represalia atribuida a una organización liderada por un traficante de nacionalidad peruana que actualmente permanece prófugo de la Justicia.

El estado en que se encontraron los restos refuerza esta teoría. “Los cuerpos estaban descuartizados”, afirmó una fuente con acceso al expediente. El fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá, junto a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza, trabaja para establecer las conexiones entre las víctimas y el presunto autor intelectual del hecho.

Las jóvenes fueron vistas por última vez en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada Captura

Cómo fue la investigación del caso

La pesquisa comenzó con el análisis de las cámaras de seguridad. Los investigadores obtuvieron una imagen digitalizada de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que subieron las jóvenes. A partir de esa foto, lograron identificar una patente. La policía secuestró el vehículo asociado a esa matrícula, pero determinó que no era el utilizado en el hecho.

Este descubrimiento confirmó que el rodado que recogió a las jóvenes usaba una patente adulterada, duplicada de otro automóvil. Los pesquisas siguieron el recorrido de la camioneta blanca a través del sistema de monitoreo urbano, pero perdieron su rastro en el cruce de la avenida Crovara y la avenida General Paz.

El último registro fílmico muestra a las chicas cuando abordaban una camioneta blanca a las 21:30 Captura

El rol del teléfono celular y los detenidos

Ante el obstáculo del vehículo, el celular de Lara se convirtió en la pista más importante. La geolocalización del dispositivo condujo a las fuerzas de seguridad directamente al barrio Santa Rosa. Durante los operativos en la zona, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a dos sospechosos en la esquina de Chañar y Jachal, el mismo lugar del hallazgo.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en el marco de la causa. El fiscal Duplaá deberá indagar a los apresados en las próximas horas para determinar su participación en la desaparición y el posterior asesinato de Morena, Lara y Brenda. Los rastrillajes en la zona continúan mientras avanza la investigación.

