Francos se refirió a la polémica por el viaje de Adorni con su esposa en el avión presidencial: “Yo viajé una sola vez”

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió este miércoles a la polémica alrededor de Manuel Adorni, que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto a la comitiva del Gobierno para participar del “Argentina Week” en Nueva York, Estados Unidos, y fue criticado. Francos aseguró que Adorni “ya dio una respuesta clara” de la que cada uno “debe hacer un análisis” y sumó: “Yo viajé una sola vez en el avión presidencial”.

La controversia se desató luego de que se difundiera una imagen de Adorni y Angeletti el domingo por la mañana en la visita a la tumba del “rebe de Lubavitch”, una actividad que el presidente Javier Milei suele realizar en sus visitas a la ciudad. La foto reavivó cuestionamientos de la oposición e interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Ante ello, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para saber si la esposa de Adorni voló en el avión oficial, qué rol cumplía en el viaje y quién lo pagó. Angeletti trabaja como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, fundada por ella misma, según su cuenta de LinkedIn.

El martes por la tarde Adorni confirmó que su pareja viajó en el avión presidencial y justificó su presencia en diálogo con A24: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

Luego, aseguró que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión porque “no había otra forma”. Sostuvo que su presencia “no tiene un gasto adicional” -a pesar de cada pasajero que sube a la aeronave genera un costo que corre a cargo del presupuesto estatal- y que, además, él se había “deslomado” en Nueva York y “quería que lo acompañara”.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Instagram Bettina Angeletti

Francos fue consultado al respecto durante su visita a la 20° edición de la Expoagro en San Nicolás. “No quiero referirme a temas que son de la función, porque creo que el jefe de Gabinete ya dio una respuesta, que es clara. Capaz el tema se ha agrandado demasiado, pero uno tiene que tomar la respuesta que dio él y hacer el análisis que cada uno tiene que hacer”, expresó a A24.

Al ser consultado si alguna vez había viajado junto a su esposa en el avión presidencial, Francos señaló que solo estuvo en la aeronave una vez, y fue junto a Milei. “Yo viajé solo una vez en el avión presidencial. El día que murió el papa Francisco que fuimos al Vaticano. Después otro viaje para la entrevista con el papa Francisco, pero viajamos todos en un avión de línea. Solo tuve esas dos oportunidades de viajar con el Presidente”, señaló.

Manuel Adornit con Guillermo Francos tras asumir como jefe de Gabinete Presidencia

La postura de Adorni y cambios en los viajes al exterior

La decisión del jefe de Gabinete llamó la atención, además, porque se contradice con la posición que tenía el Gobierno sobre esta misma temática en agosto de 2024. En ese entonces el mismo Adorni anunció un decreto que disponía que las aeronaves públicas “no podrán ser utilizadas en viajes particulares” y especificó que no se iban a usar para “trasladar diarios hacia el sur” o “transportar a familiares”, en un mensaje que criticaba al kirchnerismo por su uso indiscriminado de la flota presidencial.

Adorni, contra los familiares en aviones oficiales

En paralelo a la polémica, hace menos de 10 días se dio una modificación sobre el régimen que regula los viajes oficiales al exterior con el objetivo de simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar la gestión de los recursos del Estado. Fue la Jefatura de Gabinete a su cargo la que definió que las comitivas tendrán un máximo de un funcionario por evento o por actividad internacional. Además, restringió el uso de pasajes de clase ejecutiva a un grupo específico de altos cargos.

Ahora las comitivas oficiales solo tendrán un funcionario o autoridad para cada evento reconocido e impostergable para los intereses del Estado nacional, sin importar la fuente de financiamiento. Si se requieren más integrantes, deberán justificar la presencia de un miembro adicional expresamente.