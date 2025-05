Un intendente de Pro habló de un posible acuerdo con LLA en la Provincia pero puso una condición

Pasada la elección porteña y en plena incógnita sobre qué pasará entre Pro y La Libertad Avanza (LLA), el intendente de Pergamino, Javier Martínez, desde años parte de la fuerza amarilla, consideró que el expresidente Mauricio Macri no pondrá palos en la rueda para un entendimiento con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, pero dejó algo en claro: no les deben exigir a los jefes comunales cambiar de partido y pasarse al oficialismo nacional.

“Lo conozco mucho al presidente Macri y no creo que él frene ningún acuerdo. Es un presidente de consenso, sabe que en la Provincia hay muchas cosas para cambiar y va a colaborar con todo el sistema. Yo no lo veo trabando ningún acuerdo dentro de la razonabilidad”, comentó Martínez en Radio Rivadavia, aunque aclaró: “Ahora, si a los intendentes de Pro les dicen que se tienen que afiliar a LLA... esas cosas no corresponderían, afectaría el acuerdo en la esencia, en el primer paso. Creo que en eso sí tenemos que marcar una postura de respeto, pero después hay que trabajar de forma conjunta, como quiere nuestro votante”.

Convencido de que es necesario de que los dirigentes que se oponen a la gestión del gobernador Axel Kicillof acuerden 20 puntos en común sobre temas como la salud, la educación y la seguridad, el intendente de Pergamino indicó que eso debe prevalecer por sobre a qué fuerza pertenecen.

“El actual gobernador fue votado por casi 50% de los bonaerenses, con lo cual poder tiene. Tenemos que obrar con mucha inteligencia, sabiendo que los bonaerenses quieren un cambio y que la gente está esperanzada en que lo hagamos nosotros. Me parece que más que la discusión sobre si soy de River, de Boca o de Independiente, hay que discutir qué pretendemos”, sostuvo, en línea con la postura de Macri, que no quiere cederle sus referentes a las listas libertarias teñidos de violeta, y añadió: “Después vemos qué camiseta nos calzamos“.

Además, Martínez recalcó que “los liderazgos no se imponen” e insistió en que lo importante es confluir en el plano de las ideas para enfrentar al kirchnerismo. “Mi vecino es un típico votante de la Ruta 8 [sobre la que está Pergamino], no de la Ruta 9 (como Zárate, San Pedro, San Nicolás), que son zonas más industrializadas. Mi perfil de votante pide que nos juntemos para cambiar la Provincia, porque en la gestión de María Eugenia Vidal algo se pudo hacer, pero falta, acá se necesita un cambio de 15 a 20 años. Y nos piden que nos pongamos de acuerdo sobre eso. El vecino no está en la particularidad de qué camiseta va a llevar [cada uno] o qué nombre“, indicó el intendente y volvió a remarcar: ”Yo creo que tampoco corresponde que yo le pida a un secretario mío radical que deje de serlo y pase a ser de Pro, ni tampoco que alguien le pida a un funcionario de Pro que deje de ser de Pro y se pase a otro lugar, como lo ha hecho el Presidente con [el jefe de Gabinete, Guillermo] Francos o [el ministro de Defensa, Luis] Petri, que es radical. Eso no sumaría“.

La postura de Martínez confluye con la de Macri pero dista de la de Milei, quien pretende que los dirigentes amarillos nutran las filas libertarias para las elecciones en la Provincia que se harán en dos tramos: para cargos locales, el 7 de septiembre; y para cargos nacionales, en octubre.

"Los dirigentes están tomando nota de que Pro es una herramienta que quedó obsoleta, debe entender que su momento pasó y que no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo", sostuvo el lunes el Presidente. Esto fue después de que LLA se impusiera en la ciudad de Buenos Aires, histórico bastión amarillo, y duplicara en votos a Silvia Lospennato (15%) a través de la candidatura del vocero nacional Manuel Adorni (30%).

“¿Ignoran las fotos de mi hermana con Sebastián Pareja, Lule Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert? Trabajamos con muchos dirigentes de Pro en la Provincia. El acuerdo está avanzado, le guste o no le guste a Macri”, dijo también Milei, que está en su momento de mayor distancia con el expresidente, que partió al exterior tras la derrota de Pro y dejó las conversaciones en manos de Ritondo, cercano a los libertarios y presidente del partido en tierras de Kicillof.