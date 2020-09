El diputado de Juntos por el Cambio también pidió que declare Massa y la diputada Moisés Fuente: Archivo

El diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) llevó a los tribunales la pelea que protagoniza con el diputado bonaerense Jorge D'Onofrio (Frente de Todos), quien lo acusó de haber difundido el teléfono de Sergio Massa, que recibió amenazas tras la última sesión en la Cámara baja.

Wolff se denunció a sí mismo por presuntas amenazas ante la Justicia Federal con el objetivo de que se investigue la aseveración de D'Onofrio. Además, denunciará al legislador por daños y perjuicios, al considerar que no tiene pruebas para afirmar que fue él quien hizo pública la información. También pidió que se cite a declarar a Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y a la diputada Carolina Moisés (Frente de Todos-Jujuy), quien en Twitter reiteró la acusación contra Wolff.

La discusión entre los diputados escaló en las últimas horas, además, cuando D'Onofrio uso a la fe judía para cuestionar el accionar de Wolff. El massista había asegurado que Wolff le "faltó el respeto" al "pueblo judío" al haber incurrido en una práctica "fascista". El macrista le contestó que su actitud se asemeja a la de quien fue ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

"No le faltó solo el respeto al presidente de la Cámara de Diputados. (...) También le ha faltado el respeto a su propia historia, a su pueblo. El pueblo judío fue quien padeció las políticas del nazismo y el fascismo, donde fueron perseguidos y había escraches para hostigarlos. Sufrieron todo tipo de persecuciones, finalizando con el Holocausto. Fomentar este tipo de políticas de escrache y del odio no le hacen bien a nadie. Hay límites que no se cruzan", había dicho D'Onofrio.

El diputado provincial Jorge DOnofrio (Frente de Todos) acusó a Wolff de haber difundido el teléfono de Massa

Wolff, por su parte, le contestó hoy en un cruce que mantuvieron en Radio Colonia. "Usted es un ignorante. No me ofendió a mí, ofende a todos los judíos que usted cree que no son pueblo argentino. Tiene que disculparse por escrito. Lo considero un nazi y un ignorante. Vaya a Comodoro Py en vez de hablar boludeces por radio. Presente una prueba de que yo amenacé a Massa", dijo.

Y agregó: "Voy a hacerle un juicio por daños y perjuicios porque a mí me amenazaron este fin de semana. Usted está diciendo que está probado [que difundió el teléfono de Massa]. ¿Qué carajo está probado, D'Onofrio? Vaya a Comodoro Py si tiene huevos y presente alguna prueba. Después de eso sigamos hablando".

Hoy, Wolff presentó un escrito en Tribunales en el que adjuntó el audio de la discusión radial, en la que D'Onofrio reiteró su acusación. "Reitero que las imputaciones son absolutamente falsas", dice la presentación.

La acusación incluso llevó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a manifestar su malestar.

"La DAIA observa con preocupación que las reyertas políticas rocen el agravio hacia la fe de los funcionarios de la democracia. El diputado provincial Jorge D'Onofrio, en una conducta estigmatizante, ha puesto en duda el respeto del diputado nacional Waldo Wolff a la historia judía, recordando los padecimientos sufridos durante la barbarie nazi. No se puede permitir que se utilice el acto más aberrante de la humanidad para dirimir diferencias políticas, constituyendo así una banalización de la Shoá", dijo la DAIA ayer en Twitter.

"Se trata de una falta de honor el hecho de apelar al origen y a la fe de un funcionario como herramienta discursiva. Esos son límites que, en democracia, no pueden cruzarse. Para la DAIA, las cuestiones de la política deben, como lo indica el diputado D'Onofrio, dirimirse en los límites que corresponden, la política, y no la fe", agregó la entidad.