Carlos Zannini, procurador del Tesoro y cerebro jurídico del kirchnerismo, avanzó esta semana con su estrategia de declarar nulo el juicio oral, por ahora sin fecha de inicio, por la firma del memorándum con Irán, donde él mismo y la vicepresidenta Cristina Kirchner están acusados de encubrir el atentado a la AMIA al buscar la impunidad de los iraníes prófugos.

Esta causa se inició por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, quien murió cuatro días después de presentarla, en lo que la Justicia considera un homicidio motivado por su trabajo.

Mientras el Tribunal Oral Federal N° 8 prepara el juicio oral, en la primera instancia el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga un asunto residual del caso: el rol que le cupo al jefe de Interpol en esa época Ronald Noble. El funcionario siempre dijo por la prensa que el pacto con Irán nunca puso en riesgo que cayeran los pedidos de captura internacional de los iraníes sospechosos, aunque Nisman sostenía lo contrario: que el acuerdo iba a hacer caer las circulares rojas de Interpol.

Zannini, a través de su abogado Mariano Fragueiro, se presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 8 para señalar que, como Ronald Noble, exsecretario general de Interpol, está ahora imputado por Martínez de Giorgi para ver si formó parte del acuerdo para firmar el pacto y que cayeran los pedidos de captura, el asunto se transformó en competencia originaria de la Corte, porque se trata de un exfuncionario internacional que tiene inmunidad. Y por eso el requerimiento del juicio oral debe ser declarado nulo.

La presentación de Zannini pide la nulidad del procesamiento dictado en su contra por el juez Claudio Bonadio, la nulidad del auto de elevación a juicio y también de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de los querellantes.

El tribunal Oral Federal N° 8, con la firma de la jueza María Gabriela López Iñiguez, dio un primer paso que le dio esperanzas a la pretensión de Zannini.

Por un lado, habilitó la feria judicial extraordinaria por la pandemia para tratar el planteo de Zannini: la nulidad y la pretensión de que el asunto sea resuelto en la Corte.

Por otro lado, en lugar de rechazar la nulidad sin más, decidió darle tramite y por eso le pidió al juez Martínez de Giorgi certificar su causa. En lenguaje de los legos esto significa que el juez le diga qué investiga en su expediente, quiénes son los imputados, cómplices o instigadores. El tribunal quiere saber las hipótesis delictivas que lleva el juez de primera instancia, los delitos que investiga, las medidas que adoptó y lo que dijo la Cámara Federal, del asunto.

Cuando la Sala II de la Cámara Federal revisó los procesamientos, indicó que se investigue la actuación de los miembros de Interpol. El juez Martínez de Giorgi, a pedido de los querellantes familiares de la AMIA, retomó la sugerencia de la Cámara y comenzó a investigar la participación de Noble en el encubrimiento a los responsables del atentado.

La lógica de la defensa de Zannini es que la investigación no está terminada como para ir a juicio y menos si Noble, de Interpol, pasa ahora de testigo a imputado. Por eso pidió anular el juicio oral. "El tribunal mandó certificar que está siendo investigada Interpol. No estaba completa la instrucción para ir a juicio, sino no se estaría investigando a Interpol. Cambiaron los hechos sobre los que nos estábamos defendiendo por eso pedimos la nulidad", dijo a LA NACION el abogado Mariano Fragueiro.

Ahora, la defensa de Zannini dijo que para que una causa sea elevada a juicio es necesario conocer todos los hechos y que, con la incorporación de Noble como imputado, cambia el escenario. "No es lo mismo defenderse de un hecho en el que el encubrimiento fue en connivencia con miembros de Interpol que sin ello", señaló el defensor.

Los querellantes rechazan esta idea y sostienen que independientemente del avance de la causa sobre Noble, es necesario que el juicio oral comience cuanto antes. "Los hechos no cambian, los hechos que se le imputan a Zannini no se modifican por la imputación a Noble. Cada uno debe responder por su participación en el hecho, no por el hecho del otro. Además, pasó la oportunidad para plantear esta nulidad, debió ocurrir hace tres años, cuando la Cámara imputó a Noble y no ahora", explicó a LA NACION Tomás Farini Duggan, abogado querellante en nombre de los familiares de víctimas de la AMIA Luis Czyzewski y Mario Averbuch.

Por esta causa, hace dos años, Zannini estuvo preso más de tres meses. Fue por orden del juez Claudio Bonadio, quien también procesó y dispuso la detención del ex canciller Héctor Timerman, del exfuncionario y líder piquetero Luis D'Elía, del ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y del iraní Jorge "Yussuf" Khalil. Bonadio también ordenó la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero esa detención no se hizo efectiva por sus fueros.

En esta causa fueron procesados, además -aunque sin prisión preventiva- exfuncionarios que volvieron al Gobierno en cargos clave, como Juan Martín Mena, exnúmero dos de la AFI y hoy secretario de Justicia, y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.