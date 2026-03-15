Crédito hipotecario: un desarrollador analiza de qué depende su subsistencia y despegue

Durante casi una década, el mercado inmobiliario argentino funcionó prácticamente sin crédito hipotecario. La inflación persistente, las tasas reales elevadas (solo cuatro bancos las redujeron) y la volatilidad macroeconómica fueron desplazando al financiamiento bancario como herramienta de acceso a la vivienda. En ese vacío, los desarrolladores tomaron un rol central, ofreciendo planes propios y esquemas de pago ajustados por índices como el CAC, que se convirtieron en un puente entre el ahorro y la obra.

En octubre, los préstamos hipotecarios crecieron 10,8% mensual Daniel Basualdo

Ese escenario comenzó a mostrar indicios de cambio en 2025 y los bancos empiezan a dar señales de un reacomodamiento estratégico. La reducción de tasas —como el recorte del BBVA, el ICBC, el Santander y el Patagonia recientemente— muestra que el financiamiento vuelve a ser una herramienta competitiva. El sector bancario busca reactivar la demanda en un contexto donde los precios inmobiliarios se estabilizaron y el comprador empieza a redefinir sus expectativas.

Del paréntesis electoral al regreso del financiamiento

Las conversaciones sobre crédito reaparecen tanto entre compradores como entre operadores. No se trata de un boom ni de un cambio abrupto, pero sí de un giro en el clima general: el financiamiento vuelve a entrar en la ecuación y eso reordena el mercado.

Si bien los bancos flexibilizan su estrategia, las condiciones de acceso siguen siendo exigentes Freepik

Incluso con volúmenes moderados, el crédito cumple un rol clave: permite planificar, proyectar y establecer referencias más claras en un sector acostumbrado a moverse sin precios de equilibrio. Cuando el financiamiento empieza a moverse, todo el ecosistema inmobiliario —desarrolladores, vendedores y compradores— encuentra señales más estables para decidir.

Si bien los bancos flexibilizan su estrategia, las condiciones de acceso siguen siendo exigentes y todavía no se observa un esquema masivo de créditos a largo plazo. El desafío es sostener el proceso en el tiempo: tasas estables, reglas claras y previsibilidad macroeconómica. El mercado no necesita una explosión de colocaciones, sino un sendero consistente.

El crédito cumple un rol clave: permite planificar, proyectar y establecer referencias más claras Indypendenz - Shutterstock

La continuidad es la clave para que el crédito vuelva a consolidarse como un motor estructural.

Un mercado que se reorganiza

Mientras el sistema financiero calibra su oferta, las desarrolladoras mantienen el dinamismo mediante planes propios con plazos más breves pero con esquemas previsibles, como el ajuste por CAC. Ese puente entre ahorro e inversión permitió sostener la actividad durante los años de ausencia de crédito y sigue siendo un pilar para darle profundidad a la demanda.

El período noviembre 2025–noviembre 2026 será determinante. Si la economía acompaña y las bajas de tasas se mantienen, el crédito puede volver a ocupar un lugar real como herramienta de acceso a la vivienda. No será un retorno inmediato ni lineal, pero la dirección ya empezó a definirse: el financiamiento vuelve a ser un tema de conversación y, en la Argentina, eso solo ya implica un cambio de etapa.

El autor es CEO de Grupo 8.66