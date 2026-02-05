Quién es Robert Sielmann, el agente que se hizo famoso mostrando las mansiones más emblemáticas de Miami

En el último tiempo un nombre empezó a resonar entre los dueños de las mansiones de lujo en Miami: Robert Sielmann. ¿Pero, quién es?

Robert Sielmann no vende solo casas. Vende una idea de Miami. Y la muestra desde adentro de mansiones multimillonarias, torres de lujo y proyectos en pozo que parecen sacados de una serie de Netflix.

De origen español, nacido en Barcelona, Sielmann es hoy uno de los agentes inmobiliarios más visibles del mercado de lujo en Florida. Vive en Miami, trabaja como Realtor Associate en Cervera Real Estate (una de las firmas más prestigiosas del sur de Estados Unidos) y se especializa en propiedades premium y desarrollos inmobiliarios en zonas clave como Brickell y otros puntos importantes del sur de Florida.

Pero su verdadero diferencial no está solo en las operaciones que cierra, sino en cómo las comunica.

Robert Sielmann se especializa en propiedades premium del sur de Florida instagram.com/robertsielmann

Del real estate a las redes

Sielmann es, además, creador de contenido digital. En YouTube, TikTok e Instagram acumula miles de seguidores a los que les muestra el interior de mansiones valuadas en decenas de millones de dólares, recorridos por departamentos de ultra lujo y charlas con empresarios sobre negocios y dinero.

Antes de convertirse en una cara reconocida del real estate de lujo, su camino fue menos glamoroso. Se mudó a Estados Unidos para estudiar y se graduó en Administración de Empresas con orientación en Bienes Raíces en Chapman University, en California. En sus primeros años como emprendedor fundó una empresa de limpieza para propiedades de Airbnb, llamada Robert Was Here. Ese recorrido es parte del relato que hoy capitaliza en redes.

El “estilo Miami” y la mentalidad de éxito

Gran parte de su contenido gira en torno a una comparación recurrente: España vs. Estados Unidos. Según Sielmann, no se trata solo de oportunidades económicas, sino de mentalidad. Crecimiento personal, disciplina, ambición y entorno son palabras que se repiten en sus videos, donde suele retratar el estilo de vida de los llamados “millonarios de Miami”.

Uno de sus videos que más debate e interacción generó en redes fue cuando Sielmann planteó su visión sobre la ciudad costera y sus contrastes.

“¿Cuál es tu Miami?”, pregunta al inicio del video, que rápidamente se volvió viral.

¿Cuál es tu Miami? Pregunta Robert Sielmman

“Se habla mucho de que en Miami lo único que hay es fiesta, alcohol, drogas y malas relaciones… pero eso no es del todo cierto”, afirma. Para el broker, existen dos ciudades en una: la nocturna, marcada por el desenfreno, y la diurna, donde la gente llega para crecer, trabajar y construir un futuro.

“Tú decides qué Miami vas a vivir”, remarca, apuntando a la responsabilidad individual como eje central.

“El entorno lo es todo”, insiste Sielmann en el video. “Si te rodeas de gente que se droga, bebe y sale de fiesta todos los días, esa será tu Miami. Si te rodeas de personas emprendedoras y trabajadoras, esa será la tuya”.

El mensaje acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron interpelados por la idea de elección personal y construcción del éxito. Otros, en cambio, lo cuestionaron por simplificar una ciudad compleja y profundamente desigual.

Sielmann cierra con una frase que ya circula como cita motivacional en redes: “Tú eres responsable de tu vida, de tus acciones, y tú creas la vida que quieres tener”.