Ideas creativas para una ‘Mini-Playa’ en tu patio

Las piletas tradicionales, rectangulares y celestes empiezan a quedar en el pasado. En su lugar, una nueva tendencia veraniega avanza por patios, jardines y hasta por la casa más famosa del país: las mini-playas. Y no, no hace falta vivir frente al mar ni tener una mansión en Punta del Este para tener arena propia.

Desde el actor Nicolás Cabré, pasando por el futbolista Ever Banega, hasta llegar a la casa de Gran Hermano, la tendencia es clara: despedirse de la pileta clásica y darle la bienvenida a un patio que imita la naturaleza paradisíaca.

La última confirmación llegó desde Telefe. En la próxima edición de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzará el lunes 23 de febrero, el tradicional patio sufrirá un giro inesperado: chau pileta, hola playa. Santiago del Moro fue quien anticipó en una historia de Instagram este cambio en la casa, aunque sin dar demasiados detalles.

Santiago del Moro publicó una historia donde se puede ver la remodelación del patio de Gran Hermano Generación Dorada

Pero la tendencia no nació en la televisión. Cabré y Rocío Pardo fueron pioneros en mostrar el paso a paso de su propia playa privada. Demolieron la pileta anterior y, en apenas 10 días, transformaron su patio: cascada de piedras, arena compactada y hasta una extensión del living que se funde con la “orilla”. Banega hizo lo propio en su casa de Roldán, Santa Fe, con un diseño que simula una costa natural dentro de su propiedad.

La mini playa que tiene Nicolás Cabré en su patio

La encargada de realizar estas mini-playas fue la empresa Piscinas Playa Córdoba. Su dueño, Walter Ochoa, cuenta que todo empezó hace ocho años como una idea que sonaba descabellada. “Quería hacer algo como en Estados Unidos, pero más natural. Hablé con ingenieros y arquitectos y todos me decían que no”, recuerda.

Pero, con el tiempo, diseñó un material atérmico propio, a base de cuarzo, similar a un revoque fino, que recubre la piscina por dentro y por fuera. “Con este material el agua no se descompone”, explica. Hoy, ese desarrollo ya está industrializado.

La "orilla" de una pileta de arena en un barrio cerrado en Escobar Ignacio Sanchez

Además de la pileta principal se construyó otra con asientos y menos profundidad como un jacuzzi playero Ignacio Sanchez

Las mini-playas no son solo un revestimiento que imita la arena y agua. Incluyen piedras artificiales, cascadas que esconden el equipamiento, iluminación LED y un paisajismo con palmeras. Todo pensado para que el efecto visual sea el de un entorno natural, sin motores ni filtros a la vista. Se pueden construir en prácticamente cualquier patio y, antes de empezar, el cliente recibe un render para ver el resultado final en tiempo real.

Las mini-playas se adaptan a lo que quiera el cliente Piscinas playas Córdoba

La empresa ya hizo obras en Uruguay, Perú y varias provincias argentinas. Buenos Aires tardó en sumarse, pero hoy el interés crece. El precio de entrada no es menor, aunque apunta a un público que busca diferenciarse: la versión más básica arranca en US$14.700, para una playa de 8 por 4 metros, con equipamiento completo, cascada, luces y veredas perimetrales.

El sueño declarado de Ochoa es ambicioso y muy argentino: hacerle una playa a Lionel Messi en su casa. Por ahora, la tendencia sigue ganando terreno en patios urbanos, countries y casas familiares.

La versión más básica arranca en US$14.700 Piscinas playas Córdoba

Imitar la forma de la naturaleza

Las piletas de arena tienen una ventaja clave sobre las tradicionales: se diseñan a medida de lo que el cliente quiere y del espacio disponible. No hay moldes rígidos ni soluciones estándar. El tamaño se adapta a los metros cuadrados del patio y, a partir de ahí, todo es personalizable: la forma del espejo de agua, la extensión de la “zona de playa”, la profundidad, el desnivel de acceso y hasta la manera en que el agua se integra con el entorno.

A diferencia de las piletas clásicas, dominadas por líneas rectas y bordes duros, las piscinas de arena apuestan por trazos suaves y sinuosos, pensados para imitar las formas de la naturaleza. El efecto visual es inmediato: más paisaje, menos obra dura. Y ahí aparece otro punto central del concepto mini-playa: el paisajismo deja de ser un complemento para convertirse en parte del proyecto.

La idea es imitar las formas de la naturaleza Piscinas playas Córdoba

Plantas, piedras y cascadas permiten recrear un entorno natural que envuelve a la playa y refuerza la sensación de estar en ese espacio casi vacacional. Una vez logrado ese marco, la piscina se vuelve la protagonista absoluta del jardín, no solo en verano.