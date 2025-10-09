Cuáles son y dónde quedan los dos bares de Argentina elegidos entre los mejores del mundo

La coctelería nacional recibió un nuevo reconocimiento internacional este miércoles 8 de octubre. Dos bares de Argentina ingresaron en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars 2025 durante una ceremonia en Hong Kong. Tres Monos se ubicó en la décima posición y CoChinChina alcanzó el puesto 26. El primer lugar global fue para Bar Leone, en China.

Cuáles son los dos bares de Argentina elegidos entre los mejores del mundo

Los dos establecimientos reconocidos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Tres Monos, que logró la décima posición en el ranking mundial, como CoChinChina, que se ubicó en el puesto 26, tienen sus locales en el barrio de Palermo. Su inclusión en el listado, una referencia insoslayable para el sector, confirma a la capital como un polo de relevancia para la coctelería global.

La nómina completa se reveló durante una gala que celebró a las mejores barras del planeta. La edición 2025 del evento tuvo como sede principal a Hong Kong.

La descripción oficial de los bares premiados

La guía oficial de The World’s 50 Best ofrece un perfil detallado de cada local. Sobre Tres Monos, la organización lo presenta como “un bar de rock oscuro y canchero que exhibe la ‘despensa líquida’ argentina”.

Lo define además como “el pequeño bar indie que genera un gran impacto”. La escena del lugar combina neón, rock y grafitis. El nombre es una referencia directa a su trío de propietarios, Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gus Vocke.

La publicación resalta que la propuesta habla un idioma nativo a través del abastecimiento local y productos propios. La carta incluye un whiskey estilo bourbon hecho con granos argentinos, licores, sake y vinos.

Menciona de forma específica el cóctel Julep de D10S, con Licor del Norte de la casa, amaros, miso de frutilla y pomelo. El jurado también subraya su programa de capacitación social, La Escuelita, destinado a jóvenes de barrios populares.

El cóctel Julep de D10S es una de las creaciones destacadas en la carta de Tres Monos Tres Monos

En el caso de CoChinChina, la guía lo describe como “una fusión de sabores de Francia y Vietnam con acento argentino”. El bar-restaurante es un espacio teatral que transporta al cliente a un destino completamente nuevo. La ambientación cuenta con reposeras rayadas en la vereda y una barra en forma de U bajo carteles asiáticos.

Un DJ musicaliza el ambiente con ritmos que van del soul y el hip hop al tech house. Se destaca la mixología elegante de su dueña, Inés De Los Santos. Dos emblemas de la carta son “La Vida Que Me Merezco”, una margarita con ananá, limón y vainilla, y “Blend de los Buenos”, con vermut Cantieri Navali, soda y alcaparras.

El ranking completo: los 50 mejores bares del mundo 2025

Bar Leone (Hong Kong, China)

Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

Sips (Barcelona, España)

Paradiso (Barcelona, España)

Tayēr + Elementary (Londres, Reino Unido)

Connaught Bar (Londres, Reino Unido)

Moebius Milano (Milán, Italia)

Line (Atenas, Grecia)

Jigger & Pony (Singapur, Singapur)

Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

Alquímico (Cartagena, Colombia)

Superbueno (Nueva York, Estados Unidos)

Lady Bee (Lima, Perú)

Himkok (Oslo, Noruega)

Bar Us (Bangkok, Tailandia)

Zest (Seúl, Corea del Sur)

Bar Nouveau (París, Francia)

Bar Benfiddich (Tokio, Japón)

Caretaker’s Cottage (Melbourne, Australia)

The Cambridge Public House (París, Francia)

Satan’s Whiskers (Londres, Reino Unido)

Locale Firenze (Florencia, Italia)

Tlecān (Ciudad de México, México)

Tan Tan (San Pablo, Brasil)

Mirror Bar (Bratislava, Eslovaquia)

CoChinChina (Buenos Aires, Argentina)

Baba au Rum (Atenas, Grecia)

Nouvelle Vague (Tirana, Albania)

Hope & Sesame (Guangzhou, China)

Danico (París, Francia)

Scarfes Bar (Londres, Reino Unido)

Svanen (Oslo, Noruega)

Sastrería Martínez (Lima, Perú)

Panda & Sons (Edimburgo, Escocia)

Röda Huset (Estocolmo, Suecia)

Mimi Kakushi (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)

Salmon Guru (Madrid, España)

Coa (Hong Kong, China)

Sip & Guzzle (Nueva York, Estados Unidos)

Drink Kong (Roma, Italia)

Double Chicken Please (Nueva York, Estados Unidos)

Maybe Sammy (Sídney, Australia)

1930 (Milán, Italia)

Jewel of the South (Nueva Orleans, Estados Unidos)

Virtù (Tokio, Japón)

Overstory (Nueva York, Estados Unidos)

The Bar in Front of the Bar (Atenas, Grecia)

The Bellwood (Tokio, Japón)

BKK Social Club (Bangkok, Tailandia)

Nutmeg & Clove (Singapur, Singapur)

