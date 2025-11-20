La gala solidaria más impactante, este año a beneficio de Fundación Huésped

Con la Fundación Huésped como entidad seleccionada, Baron B realizó su tradicional Prix Baron B - Édition Solidarité, la gala solidaria más importante de Buenos Aires, que convoca cada año a grandes celebridades para ayudar a una organización diferente.

Lo recaudado en esta 14ª edición, a través de las donaciones realizadas previamente y durante el evento, será destinado a los servicios gratuitos que la Fundación Huésped ofrece a la comunidad, con más de 42.000 personas atendidas cada año.

La gala es uno de los eventos más importantes y esperados del año

El Prix Baron B – Édition Solidarité convoca a personalidades destacadas del ámbito social y artístico que apoyan causas benéficas. La gala, inspirada en los grandes premios hípicos europeos y que tuvo su primera edición en 2011, llegó a convertirse en uno de los eventos más importantes y esperados del año. Su dress code, vestidos largos y elegantes para las mujeres y black tie para los hombres, invita a los asistentes a tener que usar su creatividad para lograr la mejor síntesis entre elegancia, originalidad y audacia.

Gala Baron B

Fundación Huésped, la entidad elegida en esta ocasión, es una organización argentina sin fines de lucro con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y el control de enfermedades. Todos los servicios que brinda son gratuitos y cada año recibe a miles de personas que no encuentran respuesta en otro lugar. Así como nació asistiendo a personas con VIH, con el tiempo amplió su trabajo a otras áreas como la salud sexual y reproductiva, las enfermedades transmisibles, las vacunas y la equidad en el sistema sanitario.

Iván de Pineda, conductor de la gala

La gala tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, al cual los invitados ingresaron a través de un largo túnel enfundado en elegantes telones rojos y bolas de espejo, un marco de bienvenida impactante para la jornada solidaria más sofisticada. La ambientación, con distintos detalles en rojo, no fue casualidad: es el color que distingue a la Fundación Huésped. Ya en el salón, el conductor Iván de Pineda les explicó cómo continuar apoyando con donaciones el trabajo de la Fundación Huésped y disfrutaron de uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Pedro Cahn, Director Científico y uno de los fundadores de la entidad, recibió el premio de reconocimiento.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en la gala solidaria más convocante

Con espacios para tomarse fotos y generar contenidos que amplificaran la gala solidaria, la exhibición de las piezas más emblemáticas de la reconocida marca de alta relojería Hublot y sorteos entre los participantes (5 cajas de Baron B, una camiseta de la Selección Argentina firmada por los jugadores y dos pasajes a París gracias a Air France), la noche fue realmente espectacular. Además, la gastronomía fue otro de los grandes atractivos, con un menú diseñado por Marina Carluccio, Chef Ejecutiva de Faena Catering, que sorprendió a todos. Por último, la música también fue protagonista con Dobao y DJ Chule Bernardo de Sarapura, quienes hicieron bailar a los invitados hasta las 3 de la mañana.

German Paoloski y Sabrina Garciarena dijeron presente en Prix Baron B Edition Solidarité

A lo largo de los años, el Prix Baron B – Édition Solidarité ha consolidado su lugar como uno de los eventos más esperados de la agenda social porteña, uniendo la elegancia, el compromiso y la solidaridad. Así como este año se ayudó a la Fundación Huésped, en ediciones anteriores participaron de la gala y pudieron mostrar su trabajo entidades como la Red Argentina de Bancos de Alimentos, ALPI, Fundación Germinare, la Fundación Fátima, el Banco de Alimentos de Buenos Aires, Fundación de Asistencia Social del Hospital de Clínicas y la Fundación TECHO. Y, seguramente, seguirá por muchísimo tiempo más.

Pampita y Martín Pepa

