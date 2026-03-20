Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires: actividades para todos los gustos en el primer fin de semana largo de otoño

El primer fin de semana de otoño llega con una agenda cargada de actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Desde conciertos al aire libre hasta ferias internacionales y eventos culturales, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. A continuación, te dejamos la lista completa con horarios, precios y direcciones para poder acceder.

Música clásica en la Facultad de Derecho

La Banda Sinfónica de la Ciudad ofrecerá un concierto gratuito este sábado 21 a las 18 horas en la Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, Palermo).

Bajo la dirección de Carlos David Jaimes, el programa incluirá grandes oberturas de compositores como Wagner, Beethoven, Mozart, Strauss, Glinka y Verdi. Una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar de la música clásica en un entorno imponente.

El Ciclo de Grandes Conciertos de la Universidad de Derecho es con entrada gratuita desde las 16 horas (Foto: UBA)

Feria Francesa en Plaza Francia

La gastronomía también tiene su lugar destacado con la primera edición del año de la Feria Francesa, que se realizará el domingo 22 y lunes 23 de marzo, de 11 a 18:30 horas, en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400, Palermo).

La Feria Francesa vuelve con todo: boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates y muchísimas delicias más que te esperan para un recorrido inolvidable (Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa)

Con más de 30 stands, los visitantes podrán disfrutar de forma gratuita de productos típicos como panes, quesos, chocolates y cafés, además de participar en masterclasses y shows de música en vivo.

Tattoo Expo en La Rural

Uno de los eventos más convocantes del fin de semana será la Mandinga Tattoo Expo, que se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo), de 12 a 23 horas.

Las entradas pueden adquirirse por internet o a través de las boleterías (Foto: La Rural)

Con más de 700 tatuadores de todo el mundo, la exposición incluye tatuajes en vivo, concursos, sector anime, feria medieval, juegos interactivos, charlas y espectáculos. Las entradas generales tienen un valor de $25.000 por día.

Un paseo en el tiempo con el Tranvía Histórico

Para un plan familiar y gratuito, el Tranvía Histórico de Buenos Aires ofrece recorridos por el barrio de Caballito. Funciona los sábados de 16 a 19 horas y los domingos de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas, con salida desde Emilio Mitre 500. La experiencia recrea los viajes de otra época, con detalles originales como la entrega de boletos y la vestimenta del conductor.

La Asociación Amigos del Tranvía ofrece paseos en un circuito de 20 minutos por el barrio de Caballito (Foto: Ciudad de Buenos Aires)

Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Para los más chicos, la Usina del Arte (Av. Caffarena 1, La Boca) será escenario de un espectáculo especial este domingo 22 a las 18 horas. Se trata de Cuentos y canciones de María Elena Walsh, un show ganador del Premio Carlos Gardel 2026 a Mejor Infantil y nominado a los ACE.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial de la Usina del Arte (Foto: Usina del Arte)

Escrito y dirigido por Chacho Garabal, con arreglos musicales de Lolo Micucci y coreografías de Flavia Pereda, la propuesta invita a recorrer el universo de la icónica autora a través de un concierto interactivo que revive personajes y canciones del clásico Gran Libro de Gulubú.

Bienal de Historieta de Buenos Aires

Del 19 al 22 de marzo llega uno de los eventos más esperados del año, que tendrá como padrino a uno de nuestros más grandes maestros, el dibujante argentino José Muñoz. En una programación completa de actividades, vas a poder disfrutar muestras, actividades especiales, charlas con invitados nacionales e internacionales, shows musicales, firmas de artistas y mucho más.

La entrada es libre y gratuita y se desarrollará en La casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en Av. de Mayo 575. Podés consultar la agenda completa en la página oficial del evento.

La Bienal de la Historieta se llevará a cabo del 19 a 22 de marzo

AC/DC en River Plate

Luego de 17 años de espera, la legendaria banda de rock vuelve al país para brindar tres shows inolvidables en el estadio de River Plate, en el marco de su POWER UP TOUR. El primero de ellos se llevará a cabo este lunes 23 de marzo, con entradas totalmente agotadas. Luego, brindará un segundo concierto el 27 y el último el 31 de marzo.