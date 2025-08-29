Adiós al sartén: la tortilla de verduras para que tu familia reciba los nutrientes necesarios

La tortilla es un plato de origen español que en la Argentina se adaptó fácilmente a la gastronomía local desde tiempos de la colonia y que en la actualidad aparecieron variantes a la papa, sin gluten y sin la necesidad de cocinarlas en la sartén, como las tradicionales. Aprendé el proceso y replicala en tu menú semanal para que tu familia absorba los nutrientes necesarios para el organismo.

La tortilla española es un plato popular en nuestro país con raíces profundas en la colonia, pero ahora surgió una versión saludable sin papa (Fuente: iStock)

Tortilla de verduras sin sartén, tu nueva receta favorita

Ingredientes:

2 atados de acelga.

350 g de mozzarella.

2 zanahorias.

3 huevos.

1 cebolla.

200 g de jamón cocido en trozo.

Sal, pimienta y condimentos, a gusto.

Paso a paso:

Cociná la acelga en una olla con agua hasta que rompa el primer hervor. Luego retirala para que las hojas no pierdan volumen . Esperá a que se enfríen.

. Esperá a que se enfríen. Picá la acelga y las zanahorias y colocalas en un bowl.

Rompé los huevos sobre ellas y mezclá.

Cortá el jamón cocido en cubos pequeños y añadilos a la preparación.

Salpimentá y agregá los condimentos que más te gusten. En este caso podés utilizar tres cucharadas de orégano y una cucharadita de pimentón dulce.

Encendé el horno a 180° C y cortá la mozzarella.

y cortá la mozzarella. Elegí un recipiente con fondo para armar tu tortilla. Puede ser una budinera, una fuente de tarta o una tortera. Colocá la mitad de la preparación y sobre ella agregá el 50% de la mozzarella.

Luego, cubrí con una segunda capa de acelga y por último, sumá la mozzarella restante.

Enviá al horno hasta que su consistencia se solidifique y el queso esté derretido.

Servir en caliente.

Receta de la tortilla de acelga saludable

Tiempo de cocción: 20 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.