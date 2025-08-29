Adiós al sartén: la tortilla de verduras para que tu familia reciba los nutrientes necesarios
Descubrí cómo hacer esta receta libre de gluten y abundante con ingredientes saludables y de bajo costo
La tortilla es un plato de origen español que en la Argentina se adaptó fácilmente a la gastronomía local desde tiempos de la colonia y que en la actualidad aparecieron variantes a la papa, sin gluten y sin la necesidad de cocinarlas en la sartén, como las tradicionales. Aprendé el proceso y replicala en tu menú semanal para que tu familia absorba los nutrientes necesarios para el organismo.
Tortilla de verduras sin sartén, tu nueva receta favorita
Ingredientes:
- 2 atados de acelga.
- 350 g de mozzarella.
- 2 zanahorias.
- 3 huevos.
- 1 cebolla.
- 200 g de jamón cocido en trozo.
- Sal, pimienta y condimentos, a gusto.
Paso a paso:
- Cociná la acelga en una olla con agua hasta que rompa el primer hervor. Luego retirala para que las hojas no pierdan volumen. Esperá a que se enfríen.
- Picá la acelga y las zanahorias y colocalas en un bowl.
- Rompé los huevos sobre ellas y mezclá.
- Cortá el jamón cocido en cubos pequeños y añadilos a la preparación.
- Salpimentá y agregá los condimentos que más te gusten. En este caso podés utilizar tres cucharadas de orégano y una cucharadita de pimentón dulce.
- Encendé el horno a 180° C y cortá la mozzarella.
- Elegí un recipiente con fondo para armar tu tortilla. Puede ser una budinera, una fuente de tarta o una tortera. Colocá la mitad de la preparación y sobre ella agregá el 50% de la mozzarella.
- Luego, cubrí con una segunda capa de acelga y por último, sumá la mozzarella restante.
- Enviá al horno hasta que su consistencia se solidifique y el queso esté derretido.
- Servir en caliente.
Tiempo de cocción: 20 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 35 minutos.
