Almuerzo exprés sin horno: la ensalada tibia rica en proteínas que puede sacarte del apuro

Enterate de esta receta fácil, económica y rápida para aplicar cuando no dispongas del tiempo necesario para cocinar algo elaborado

Ensalada tibia de fideos y pollo ideal para un almuerzo exprés(Fuente: Pexels)

La vida actual conlleva en muchos casos la ocupación casi plena del día, entre el trabajo, las actividades de ocio, el ejercicio o el estudio, que en muchos casos impide que se disponga del tiempo suficiente para cocinar. Por ello, existen algunas recetas saludables y exprés que pueden sacarte del apuro, como la ensalada tibia de fideos con pollo, rica en proteínas y que causa saciedad en el estómago.

La ensalada de fideos, pollo y jamón, ofrece carbohidratos y proteínas necesarias para que el cuerpo tenga energías durante el resto del día (Imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Lista en 30 minutos: la ensalada relámpago ideal para un almuerzo de primavera

Ingredientes:

  • 250 g de fideos, moño o tirabuzón.
  • Jamón cocido en tiritas c/n.
  • ½ taza de arvejas.
  • 1 pechuga de pollo.
  • Sal y pimienta (a gusto).

Paso a paso:

1

Cocción de los ingredientes

  • Poné a hervir los fideos.
  • Mientras, cortá la pechuga en cubitos, colocala en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Salpimentá. Cociná cubierto con una tapa.
  • Una vez listo el pollo, volcá el jamón y arvejas.
2

Preparación de la ensalada tibia

  • Colá los fideos y volcalos en la sartén con la salsa.
  • Esperar a que se enfríe.
Receta de la ensalada tibia de fideos y pollo

Tiempo total demandado: 30 minutos.

Tips adicionales:

  • Esta receta es ideal para combinar con una bebida frutal, como limonada o agua de puerro y pepino.
