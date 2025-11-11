Almuerzo exprés sin horno: la ensalada tibia rica en proteínas que puede sacarte del apuro
Enterate de esta receta fácil, económica y rápida para aplicar cuando no dispongas del tiempo necesario para cocinar algo elaborado
La vida actual conlleva en muchos casos la ocupación casi plena del día, entre el trabajo, las actividades de ocio, el ejercicio o el estudio, que en muchos casos impide que se disponga del tiempo suficiente para cocinar. Por ello, existen algunas recetas saludables y exprés que pueden sacarte del apuro, como la ensalada tibia de fideos con pollo, rica en proteínas y que causa saciedad en el estómago.
Ingredientes:
- 250 g de fideos, moño o tirabuzón.
- Jamón cocido en tiritas c/n.
- ½ taza de arvejas.
- 1 pechuga de pollo.
- Sal y pimienta (a gusto).
Paso a paso:
1
Cocción de los ingredientes
- Poné a hervir los fideos.
- Mientras, cortá la pechuga en cubitos, colocala en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Salpimentá. Cociná cubierto con una tapa.
- Una vez listo el pollo, volcá el jamón y arvejas.
2
Preparación de la ensalada tibia
- Colá los fideos y volcalos en la sartén con la salsa.
- Esperar a que se enfríe.
Tiempo total demandado: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Esta receta es ideal para combinar con una bebida frutal, como limonada o agua de puerro y pepino.
