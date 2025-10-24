LA NACION

Receta exprés: la guía rápida para preparar tomates al horno con queso

Si no contás con tiempo suficiente para cocinar, aprendé a realizar esta versión sencilla y económica que te salvará del apuro

En la actualidad no todos tienen tiempo para cocinar debido a las responsabilidades cotidianas, entre el trabajo, los hijos, los hobbies o el estudio. Por lo tanto, existen recetas sencillas y rápidas que pueden volverse parte de tus menús diarios, como los tomates al horno con queso. Aprendé a realizar esta versión saludable sin gastar demasiado tiempo y dinero.

Esta receta es ideal para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo a lo largo de la rutina
Plato mediterráneo para salir del apuro: tomates con queso

Ingredientes:

  • 8 tomates peritas.
  • 20 hojas de albahaca frescas.
  • Condimentos a gusto.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal fina.
  • 30 g de queso rallado.
  • 100 g de queso mozzarella.

Paso a paso:

1

Preparar los tomates

  • Lavar bien y cortar los tomates por la mitad. Hacer el mismo procedimiento de limpieza con las hojas de albahaca.
  • Precalentá el horno a temperatura fuerte.
  • Pincelá con aceite de oliva la fuente para horno. Colocá los tomates con la piel para abajo.
  • Salar y agregar el azúcar por arriba.
2

Cocción

  • Llevar todo a cocción por 15 minutos.
  • Transcurrido el tiempo de cocción, colocar el queso rallado y la mozzarella arriba.
  • Decorar con hojas de albahaca y condimentar. Volcar un chorrito de aceite de oliva. Llevar al horno hasta que el queso se gratine, por 5 minutos extra.
  • Retirar y servir en caliente.
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.

