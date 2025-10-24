Receta exprés: la guía rápida para preparar tomates al horno con queso

En la actualidad no todos tienen tiempo para cocinar debido a las responsabilidades cotidianas, entre el trabajo, los hijos, los hobbies o el estudio. Por lo tanto, existen recetas sencillas y rápidas que pueden volverse parte de tus menús diarios, como los tomates al horno con queso. Aprendé a realizar esta versión saludable sin gastar demasiado tiempo y dinero.

Esta receta es ideal para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo a lo largo de la rutina (Fuente: Buon Vivieur)

Plato mediterráneo para salir del apuro: tomates con queso

Ingredientes:

8 tomates peritas.

20 hojas de albahaca frescas.

Condimentos a gusto.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de azúcar.

1 cucharadita de sal fina.

30 g de queso rallado.

100 g de queso mozzarella.

Paso a paso:

1 Preparar los tomates

Lavar bien y cortar los tomates por la mitad. Hacer el mismo procedimiento de limpieza con las hojas de albahaca.

Precalentá el horno a temperatura fuerte.

Pincelá con aceite de oliva la fuente para horno. Colocá los tomates con la piel para abajo.

Salar y agregar el azúcar por arriba.

2 Cocción

Llevar todo a cocción por 15 minutos .

. Transcurrido el tiempo de cocción, colocar el queso rallado y la mozzarella arriba.

Decorar con hojas de albahaca y condimentar. Volcar un chorrito de aceite de oliva. Llevar al horno hasta que el queso se gratine, por 5 minutos extra .

. Retirar y servir en caliente.

Receta de tomates con queso

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.