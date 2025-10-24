Receta exprés: la guía rápida para preparar tomates al horno con queso
Si no contás con tiempo suficiente para cocinar, aprendé a realizar esta versión sencilla y económica que te salvará del apuro
En la actualidad no todos tienen tiempo para cocinar debido a las responsabilidades cotidianas, entre el trabajo, los hijos, los hobbies o el estudio. Por lo tanto, existen recetas sencillas y rápidas que pueden volverse parte de tus menús diarios, como los tomates al horno con queso. Aprendé a realizar esta versión saludable sin gastar demasiado tiempo y dinero.
Plato mediterráneo para salir del apuro: tomates con queso
Ingredientes:
- 8 tomates peritas.
- 20 hojas de albahaca frescas.
- Condimentos a gusto.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 1 cucharadita de sal fina.
- 30 g de queso rallado.
- 100 g de queso mozzarella.
Paso a paso:
1
Preparar los tomates
- Lavar bien y cortar los tomates por la mitad. Hacer el mismo procedimiento de limpieza con las hojas de albahaca.
- Precalentá el horno a temperatura fuerte.
- Pincelá con aceite de oliva la fuente para horno. Colocá los tomates con la piel para abajo.
- Salar y agregar el azúcar por arriba.
2
Cocción
- Llevar todo a cocción por 15 minutos.
- Transcurrido el tiempo de cocción, colocar el queso rallado y la mozzarella arriba.
- Decorar con hojas de albahaca y condimentar. Volcar un chorrito de aceite de oliva. Llevar al horno hasta que el queso se gratine, por 5 minutos extra.
- Retirar y servir en caliente.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación total: 35 minutos.
