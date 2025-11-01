El secreto para hacer fatay casero con sabor tradicional y sin complicaciones

Hay recetas que, a simple vista, pueden dar la sensación de que requieren una técnica compleja para lograrlas. Sin embargo, en este caso se da a conocer una preparación en particular que parece desafiante pero que, en realidad, se puede realizar siguiendo unos pasos simples y accesibles. Se trata del fatay, una comida tradicional que combina sabores intensos con una masa suave y delicada, y que invita a descubrir el encanto de la cocina casera con un resultado sabroso y lleno de tradición.

El fatay, también conocido como empanada árabe, se caracteriza por su forma triangular y por un relleno jugoso en el que se mezclan carne picada, tomate, cebolla y un toque de limón que le da ese sabor fresco tan distintivo. Su masa, fina y suave, envuelve el relleno sin cerrarse por completo, lo que deja ver parte de su interior y permite que los aromas se sientan desde el primer momento. Con el paso del tiempo, esta preparación atravesó fronteras y en Argentina se volvió un clásico, especialmente en reuniones familiares y mesas de fin de semana, donde muchas personas ya lo adoptaron como una receta casera infaltable.

Cómo preparar fatay en casa

Fatay casero: masa casera y relleno jugoso paso a paso

Pese a la creencia popular, prepararlo en casa no solo permite controlar los ingredientes y jugar con especias como el comino o la pimienta, sino que también invita a conectar con una tradición culinaria que pasó de generación en generación, mantiene su esencia y conquista nuevos paladares. A continuación, se detalla la mejor manera de hacerlo:

Ingredientes:

Masa

Agua: 600 cc

Harina 000: 1 kilo

Levadura: 20 g

Sal: 20 g

Aceite de oliva: 20 cc

Relleno

Receta ideal para reuniones familiares, meriendas o cenas rápidas

Carne picada: 1 kilo

Cebolla picada: 500 g

Cebolla de verdeo picada: 100 g

Morrón picado: 200 g

Tomate picado: 200 g

Salsa de tomate: 200 cc

Jugo de 1 limón

Aceite de oliva: 50 cc

Ají molido: c/n

Comino: c/n

Orégano: c/n

Pimentón: c/n

Pimienta: c/n

Sal: c/n

Paso a paso:

Masa

Colocar harina y sal en la mesada en forma de corona.

En el centro, añadir aceite de oliva, levadura fresca y agua.

Comenzar a integrar e ir mezclando hacia los bordes.

Amasar con las manos, agregando un poco más de agua si es necesario.

Formar un bollo liso.

Dividir en bollos de 100 g cada uno.

Dejar levar 15 minutos.

Relleno

Las especias como comino, ají molido y orégano marcan la diferencia en el sabor

En un recipiente, mezclar carne picada, cebolla picada, tomate en cubos, morrón rojo picado y cebolla de verdeo.

Agregar jugo y ralladura de limón, salsa de tomate y aceite de oliva.

Sumar sal, ají molido, comino, pimentón, orégano y pimienta.

Integrar todo con las manos hasta obtener una mezcla homogénea.

Armado

Estirar cada bollo con palote, formando un círculo de aprox. 15 cm.

Colocar una porción de relleno en el centro.

Cerrar doblando los bordes hacia el centro para formar un triángulo.

Colocar en una placa apenas aceitada.

Hornear a 180 °C por 15 minutos.