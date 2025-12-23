LA NACION

Sin horno ni calorías: los vasitos de brochetas navideñas muy económicos e ideales para cocineros amateurs

No gastes demasiado dinero en esta entrada facilísima y fresca para recibir a tus invitados; seguí el paso a paso y renová tu menú de Nochebuena

En vísperas de recibir la Navidad, miles de personas comienzan a pensar qué cocinar para la cena Nochebuena. Algunos recaen en la tradición del asado y la ensalada rusa, mientras que otros buscan innovar y conquistar el paladar de su familia. Por ello, si pertenecés a este grupo, aprendé cómo hacer unas riquísimas brochetas servidas en vasitos, sin utilizar el horno. Es de bajo costo e ideal para aquellos que no tienen muchas habilidades gastronómicas.

Brochetas navideñas en vasitos: un plato fresco y sencillo para sorprender

Ingredientes:

  • 2 fetas de queso Gouda.
  • 2 fetas de jamón cocido o crudo.
  • 4 hojas de albahaca.
  • Tomate seco en aceite.
  • Salsa pesto.
  • 2 palitos de brochetas.

Paso a paso:

1

Preparación de la brocheta

  • Colocá sobre una tabla de madera una feta de queso y encima otra de jamón.
  • En uno de los extremos añadí una hoja de albahaca y una tira de tomate seco.
  • Enrollá hasta formar un cilindro.
  • Repetí el mismo proceso con las otras dos fetas de fiambre.
2

Emplatado de las brochetas

  • Cortá los cilindros por la mitad y pinchalos con los palitos de brochetas.
  • Colocalos en vasitos chicos cubiertos previamente con salsa pesto.
  • Refrigerar hasta el momento de comer.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.

