Sin horno ni calorías: los vasitos de brochetas navideñas muy económicos e ideales para cocineros amateurs
No gastes demasiado dinero en esta entrada facilísima y fresca para recibir a tus invitados; seguí el paso a paso y renová tu menú de Nochebuena
En vísperas de recibir la Navidad, miles de personas comienzan a pensar qué cocinar para la cena Nochebuena. Algunos recaen en la tradición del asado y la ensalada rusa, mientras que otros buscan innovar y conquistar el paladar de su familia. Por ello, si pertenecés a este grupo, aprendé cómo hacer unas riquísimas brochetas servidas en vasitos, sin utilizar el horno. Es de bajo costo e ideal para aquellos que no tienen muchas habilidades gastronómicas.
Brochetas navideñas en vasitos: un plato fresco y sencillo para sorprender
Ingredientes:
- 2 fetas de queso Gouda.
- 2 fetas de jamón cocido o crudo.
- 4 hojas de albahaca.
- Tomate seco en aceite.
- Salsa pesto.
- 2 palitos de brochetas.
Paso a paso:
1
Preparación de la brocheta
- Colocá sobre una tabla de madera una feta de queso y encima otra de jamón.
- En uno de los extremos añadí una hoja de albahaca y una tira de tomate seco.
- Enrollá hasta formar un cilindro.
- Repetí el mismo proceso con las otras dos fetas de fiambre.
2
Emplatado de las brochetas
- Cortá los cilindros por la mitad y pinchalos con los palitos de brochetas.
- Colocalos en vasitos chicos cubiertos previamente con salsa pesto.
- Refrigerar hasta el momento de comer.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.
