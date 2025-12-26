El postre de limón que podés hacer en pocos minutos y conquistar el paladar de todos en Año Nuevo

Las fiestas de Fin de Año suelen venir acompañadas de una lista interminable de preparativos, y el postre no siempre ocupa el primer lugar entre las prioridades. Ya sea porque toca ser anfitrión o porque hay que llevar algo para compartir, encontrar una opción rápida, rendidora y que guste a todos puede convertirse en un verdadero desafío. En ese contexto, el mousse de limón aparece como una solución práctica, fresca y con pocos ingredientes para realizar.

La receta fue compartida por Sofía Siciliano a través de TikTok, en el perfil @nutriliano, que integra junto a la nutricionista Agustina Novelli. Ambas promueven el concepto de “alimentación real”, con preparaciones simples, accesibles y pensadas para la vida cotidiana, sin resignar sabor.

Este postre a base de limón es la opción ideal para hacer en las fiestas (Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes para hacer mousse de limón

Limones

Leche condensada

Crema de leche

No se necesitan horno ni utensilios complejos, lo que lo convierte en un postre ideal para resolver sobre la hora.

Paso a paso: cómo hacer mousse de limón en casa

Cortar los limones a la mitad y ahuecarlos con cuidado. Las cáscaras se usarán luego como recipiente para la presentación. Si se busca una versión más rápida, también se pueden exprimir directamente y servir el mousse en vasos o copas

Colocar el jugo de limón en un bowl y mezclarlo con la leche condensada hasta integrar bien.

Batir la crema de leche a medio punto, sin llegar a que quede demasiado firme.

Incorporar la mezcla de jugo y leche condensada a la crema batida, con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.

Servir el mousse en las cáscaras de limón o en recipientes individuales y llevar a la heladera por unos minutos antes de servir.

Dividido en seis porciones , cada una ronda las 330 calorías .

, cada una ronda las . En porciones más abundantes, el valor puede superar las 490 calorías.