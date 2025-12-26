LA NACION

El postre de limón que podés hacer en pocos minutos y conquistar el paladar de todos en Año Nuevo

Se trata de una opción práctica y económica para agasajar a todos en esta noche especial; conocé el paso a paso de la recta en la nota

Una receta fácil y deliciosa para preparar en verano
Una receta fácil y deliciosa para preparar en verano

Las fiestas de Fin de Año suelen venir acompañadas de una lista interminable de preparativos, y el postre no siempre ocupa el primer lugar entre las prioridades. Ya sea porque toca ser anfitrión o porque hay que llevar algo para compartir, encontrar una opción rápida, rendidora y que guste a todos puede convertirse en un verdadero desafío. En ese contexto, el mousse de limón aparece como una solución práctica, fresca y con pocos ingredientes para realizar.

La receta fue compartida por Sofía Siciliano a través de TikTok, en el perfil @nutriliano, que integra junto a la nutricionista Agustina Novelli. Ambas promueven el concepto de “alimentación real”, con preparaciones simples, accesibles y pensadas para la vida cotidiana, sin resignar sabor.

Este postre a base de limón es la opción ideal para hacer en las fiestas
Este postre a base de limón es la opción ideal para hacer en las fiestas

Ingredientes para hacer mousse de limón

  • Limones
  • Leche condensada
  • Crema de leche

No se necesitan horno ni utensilios complejos, lo que lo convierte en un postre ideal para resolver sobre la hora.

Paso a paso: cómo hacer mousse de limón en casa

  • Cortar los limones a la mitad y ahuecarlos con cuidado. Las cáscaras se usarán luego como recipiente para la presentación. Si se busca una versión más rápida, también se pueden exprimir directamente y servir el mousse en vasos o copas
  • Colocar el jugo de limón en un bowl y mezclarlo con la leche condensada hasta integrar bien.
  • Batir la crema de leche a medio punto, sin llegar a que quede demasiado firme.
  • Incorporar la mezcla de jugo y leche condensada a la crema batida, con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.
  • Servir el mousse en las cáscaras de limón o en recipientes individuales y llevar a la heladera por unos minutos antes de servir.
Cómo preparar un mousse de limón
  • Dividido en seis porciones, cada una ronda las 330 calorías.
  • En porciones más abundantes, el valor puede superar las 490 calorías.
