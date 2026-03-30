Cómo preparar un kilo de carne para hacer tacos
Es una opción ideal para compartir con amigos o en familia; paso a paso, cómo dejar los ingredientes listos para un menú 100% mexicano
- 3 minutos de lectura'
Se acercan un fin de semana largo y eso significa que las reuniones con amigos o familia están a la vuelta de la esquina. Así que despreocupate del trabajo o la escuela para pasar una tarde con comida exquisita de tacos al pastor.
Si quieres aprender a hacerlos, te compartimos los ingredientes y las cantidades adecuadas para preparar 1 kilo.
¿Qué ingredientes comprar para hacer 1 kilo de carne al pastor?
No es complicado organizar este menú. Al contrario, sólo tenés que tomar nota de los siguientes ingredientes para que te salga la cantidad correcta de pastor:
- 1 kg de carne natural (puede ser pierna o cabeza de lomo), sin marinar.
- 1 cebolla grande.
- 1 kg de pulpa de cerdo o de res, cortada en pedazos pequeños y finos.
- 1 lata de piña en almíbar.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 barra de achiote.
- 5 morrones guajillos (quitales las semillas y venas, solo si no eres tolerante al picante).
- 3 dientes de ajo.
- 2 clavos de olor.
- 1 manojo de cilantro.
- 1/4 de taza de jugo de piña (puedes utilizar el almíbar de lata).
- 1/4 de taza de vinagre blanco.
- 1/4 cucharadita de pimienta negra.
- 1/2 cucharada sopera de comino molido.
- Sal y pimienta al gusto.
- Limones.
¿Cómo preparar carne al pastor para tacos?
Una vez que tengas todos los ingredientes, el siguiente paso es la preparación de tus tacos al pastor:
- Hierve agua en una cacerola e introduce los 5 ajíes guajillos; cuando notes que se ablandaron, apaga el fuego y cuélalos.
- Una vez que los ajíes guajillos estén suaves, licúalos con vinagre, el almíbar de la piña y la barra de achiote hasta conseguir una salsa sin grumos.
- Cuela la salsa en un recipiente. Prueba y sazona con sal al gusto.
- Salpimienta la carne por ambos lados y después deposítala en el recipiente de la salsa para cubrirla. Se recomienda dejarla marinar mínimo por 4 horas; sin embargo, es mejor esperar toda la noche.
- Una vez que la carne esté marinada, córtala finamente.
- Calienta una sartén hasta que humee y agrega un chorro de aceite.
- Agrega la carne a la sartén junto con la salsa que sobró, cebolla picada y piña en cubos pequeños.
- Deja que se mezclen los sabores de todos los ingredientes y cocina por 15 minutos. Si prefieres que la carne quede dorada, agrega más aceite cuando notes que la salsa se consumió.
- ¡Listo! Ya tenés tu carne al pastor.
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