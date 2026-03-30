Cómo preparar un kilo de carne para hacer tacos

Se acercan un fin de semana largo y eso significa que las reuniones con amigos o familia están a la vuelta de la esquina. Así que despreocupate del trabajo o la escuela para pasar una tarde con comida exquisita de tacos al pastor.

Si quieres aprender a hacerlos, te compartimos los ingredientes y las cantidades adecuadas para preparar 1 kilo.

¿Qué ingredientes comprar para hacer 1 kilo de carne al pastor?

No es complicado organizar este menú. Al contrario, sólo tenés que tomar nota de los siguientes ingredientes para que te salga la cantidad correcta de pastor:

1 kg de carne natural (puede ser pierna o cabeza de lomo), sin marinar.

1 cebolla grande.

1 kg de pulpa de cerdo o de res, cortada en pedazos pequeños y finos.

1 lata de piña en almíbar.

1 cucharadita de orégano seco.

1 barra de achiote.

5 morrones guajillos (quitales las semillas y venas, solo si no eres tolerante al picante).

3 dientes de ajo.

2 clavos de olor.

1 manojo de cilantro.

1/4 de taza de jugo de piña (puedes utilizar el almíbar de lata).

1/4 de taza de vinagre blanco.

1/4 cucharadita de pimienta negra.

1/2 cucharada sopera de comino molido.

Sal y pimienta al gusto.

Limones.

Los tacos mexicanos son una excelente opción para compartir con amigos Instagram @tacosdelbarrionyc

¿Cómo preparar carne al pastor para tacos?

Una vez que tengas todos los ingredientes, el siguiente paso es la preparación de tus tacos al pastor: