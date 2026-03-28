Receta de pescado salado en Semana Santa: dos opciones deliciosas para probar y conquistar a los comensales

Con la llegada de la Semana Santa, se refuerza una práctica alimentaria que evita el consumo de carnes rojas y prioriza el pescado como alternativa dentro de las celebraciones religiosas. Durante los días previos a la Semana Santa, muchos continúan siguiendo una de las normas más antiguas relacionadas con la alimentación en esta época: evitar el consumo de carnes rojas. En este contexto, el pescado se posiciona como una de las principales opciones en la dieta.

A lo largo del tiempo, el pescado seco o salado consolidó su presencia como una tradición culinaria durante la Semana Santa. Este alimento tiene origen en prácticas centenarias y forma parte de las celebraciones religiosas en distintas culturas y regiones del mundo.

Durante los días previos a la Semana Santa, muchos evitan el consumo de carnes rojas. y le dan paso a diferentes variedades de pescado (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Pescado seco, características y aporte nutricional

Variedades como el bacalao, la merluza o la pescadilla se convierten en opciones frecuentes durante este periodo, debido a que no se consideran carne roja y pueden consumirse bajo las restricciones de la Cuaresma. Además, su capacidad de conservación prolongada facilita su uso durante las semanas de ayuno.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Mdpi, el pescado contiene grasas saludables, minerales y proteína, elementos asociados con el aumento de la masa muscular. También aporta aminoácidos esenciales como la cisteína, que previene la acumulación de desechos metabólicos tóxicos que aceleran el envejecimiento, la metionina, relacionada con la prevención del cáncer, y la lisina, que podría tener efectos preventivos sobre la osteoporosis.

Estos compuestos contribuyen al crecimiento corporal, las funciones reparadoras del organismo y el metabolismo, mientras que las proteínas participan en funciones reguladoras y en la prevención de enfermedades. El pescado seco presenta altos niveles de grasas saludables y es fuente de omega-3. Asimismo, contiene calcio, fósforo y vitaminas del complejo B, que intervienen en la salud ósea.

Recomendaciones para su preparación y conservación

Para su consumo, se debe quitar el exceso de sal propio del método de conservación para disfrutar los sabores propios del pescado. El pescado debe pasar por un buen proceso de salado y secado para que la calidad permanezca a lo largo del tiempo y se exalten sus características sensoriales más valoradas.

La buena calidad de los ingredientes es siempre fundamental para la obtención de un excelente producto final. Aunque es un producto salado, tiene unas condiciones específicas para mantenerse en buen estado; es importante que esté a salvo de la humedad para aumentar su vida útil.

El pescado contiene grasas saludables, minerales y proteína (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Al ser un producto con unas características organolépticas tan fuertes, es necesario tener un excelente proceso de preparación, desde su aromatización hasta su cocción. A continuación se presentan preparaciones tradicionales con pescado seco.

Bendita de pescado seco de Viernes Santo en salsa criolla

En el portal web de Alquería se da una alternativa para que los amantes de estos platos puedan deleitar sus paladares. Estos son los pasos a seguir.

Ingredientes:

1 taza de crema de leche.

Dos libras y media de pescado seco salado.

1 tomate.

2 hojas de laurel.

Medio pimentón en tiritas.

2 cebollas largas.

3 dientes de ajo.

1 perejil.

Azafrán.

2 cucharas de aceite.

1 taza de agua.

Comino al gusto.

Pasos de preparación:

Desaguar el pescado desde el día anterior.

Se pica la cebolla, el pimentón y el ajo.

Se sofríe con el pimentón y el laurel.

Se coloca en una sartén amplia las rodajas de pescado, se rocía la salsa y se adiciona la crema de leche, el agua y la rama de perejil.

Se cocina por una hora.

Se sirve con papas al vapor y ensalada verde.

En Semana Santa muchos optan por preparaciones con pescado (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Receta de sudado de pescado seco

Ingredientes:

800 gramos de pescado seco.

Dos dientes de ajo.

Una rama de cebolla.

Dos cucharadas de miga de pan.

Medio litro de leche.

Aceite.

Comino (opcional).

Cuatro huevos.

Preparación:

Un día antes, ponga todo el pescado seco a remojar en un recipiente con abundante agua, para retirar la abundancia de sal.

El día de la preparación, enjuague el pescado en dos ocasiones con agua tibia para seguir retirando la sal.

En una olla grande, agregue el ajo y la cebolla picada a sofreír en aceite.

Agregue la leche.

Corte el pescado en porciones medianas y agréguelo a la olla.

6. Vierta las dos cucharadas de miga de pan para que ayude a espesar.

Puede agregar el comino u otra especia para darle más sabor.

Previamente, prepare los cuatro huevos duros y córtelos en rodajas; también póngalos en la cocción del pescado.

Deje cocinar a fuego medio por alrededor de 20 minutos o hasta que vea que la leche se ha evaporado.

Sirva y acompañe con arroz y ensalada de lechuga y tomate.

*Por María Camila Salas Valencia