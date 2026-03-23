Cómo se hace la ensalada césar original

La ensalada César es uno de los platos con mayor presencia en las cartas de los restaurantes alrededor del mundo. Aunque su popularidad derivó en un sinfín de versiones contemporáneas, la fórmula que le dio fama internacional nació de la improvisación y el aprovechamiento de ingredientes básicos.

En esta nota te compartimos el paso a paso de esta receta caracterizada por una técnica de emulsión precisa y el uso de productos frescos que transformaron una ensalada sencilla en un ícono de la gastronomía global.

La ensalada Caesar lleva lechuga y pollo, entre otros ingredientes (Foto ilustrativa: Unplash)

¿Cuál es el origen de la ensalada César?

De acuerdo con el sitio especializado Tasting History, la ensalada fue creada por Cesare Cardini, un inmigrante italiano que operaba el restaurante Caesar’s en Tijuana.

La fecha precisa de su invención se atribuye al 4 de julio de 1924, durante un fin de semana concurrido en el que el restaurante se quedó sin suministros debido a la gran afluencia de estadounidenses que cruzaban la frontera durante la época de la Prohibición.

Según relata UCHealth, ante la falta de alimentos, Cardini utilizó lo que quedaba en su despensa: lechuga romana, huevos, aceite de oliva y crutones. Para dar un espectáculo a los comensales y compensar la sencillez de los ingredientes, decidió preparar el aderezo directamente en la mesa, una tradición que muchos establecimientos conservan hasta el día de hoy.

¿La receta original lleva anchoas?

Uno de los puntos más debatidos en la gastronomía es el uso de las anchoas. Como explicaTasting History, la receta original de Cesare Cardini no incluía anchoas enteras ni en pasta; el ligero sabor a pescado provenía exclusivamente de la salsa Worcestershire (salsa inglesa), la cual contiene anchoas fermentadas entre sus ingredientes.

Las anchoas son el punto polémico de esta ensalada Cecilia Lutufyan - Lugares

Fue el hermano de Cesare, Alex Cardini, quien años más tarde introdujo las anchoas a la mezcla, denominando a esa versión "Aviator’s Salad“. Con el tiempo, esta variante se fusionó con la original, convirtiéndose en el estándar que conocemos actualmente.

¿Cómo se prepara una ensalada César original en casa?

A continuación te dejamos la receta original de la ensalada César, según la comparten sitios especializados como Billy Parisi.

Ingredientes

Lechuga romana (u orejona) fresca y crujiente.

Aceite de oliva virgen extra.

Ajo fresco picado o prensado.

Huevo (tradicionalmente cocinado por solo un minuto o usado crudo para la emulsión).

Jugo de limón (preferentemente limón real o amarillo).

Salsa Worcestershire (salsa inglesa).

Queso Parmesano-Reggiano rallado.

Pimienta negra recién molida y sal.

Crutones de pan artesanal (preferentemente de masa madre).

A la ensalada Caesar también se le pueden sumar otros ingredientes Gentileza Bocha.

Preparación