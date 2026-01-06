Con el tip de la abuela: la receta original de la rosca de Reyes simple y en pocos pasos
Seguí la guía de antaño para obtener un roscón esponjoso y rico sin necesidad de que tengas conocimientos en gastronomía
3 minutos de lectura
Decile adiós a las excusas y animate a replicar la rosca de Reyes que se volvió una tradición en la gastronomía Argentina gracias a la oleada inmigratoria desde España en el siglo XX. Es un plato dulce, fácil de hacer y no requiere de muchos conocimientos culinarios. Seguí el paso a paso y sorprendé a tu familia con un resultado casero y delicioso.
La rosca de Reyes surgió en España y Francia durante la Edad Media debido a diversas tradiciones romanas para celebrar el solsticio de invierno. De allí es que se tomó esta receta y se adaptó a la religiosidad, en referencia a la llegada de los Reyes Magos al nacimiento de Jesús.
La rosca representa una corona, similar a la que se grafica a los tres magos que le entregaron regalos al hijo de María y José, según la creencia católica. Además, antes de servirse, es decorada con frutas brillantes, crema pastelera y almíbar, para demostrar ostentosidad.
Simple y deliciosa: la guía definitiva para hacer la típica rosca de Reyes que se hace en España
Ingredientes:
Para la masa
- 350 g de harina leudante.
- 30 g de harina para espolvorear.
- 125 ml de leche.
- 25 g de levadura fresca.
- 5 g sal.
- 100 g de azúcar.
- 75 g de manteca en punto pomada.
- 1 huevo y 1 yema
- 1 cucharada sopera de aroma de azahar.
- Ralladura de una naranja.
Para decorar
- 1 yema de huevo.
- 100 g de almendras laminadas.
- 50 g de azúcar y 1 cucharada de agua.
Paso a paso:
Activación de la levadura
- Disolvé la levadura fresca en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos para que se active el fermento.
Para la masa principal
- En un bol echá la harina de fuerza y hacé un hueco en el centro. Verté todos los ingredientes, incluida la mezcla de levadura y leche.
- Mezclá poco a poco todos los ingredientes líquidos y, una vez integrados, integrá con la harina de los laterales. Amasá durante 10 o 15 minutos y si es necesario añadí la harina para espolvorear.
- Una vez amasado, poné el bollo en un bol engrasado, tapá con un paño y dejá reposar en un espacio cálido hasta que doble su volumen (aproximadamente 2 horas).
Creación de la rosca de Reyes
- Cuando la masa haya doblado su volumen, quitá el aire y dale forma de rosca, haciendo un agujero en el centro y abriéndola poco a poco con las manos. Colocá el roscón en la bandeja de horno, forrada con papel manteca, y colocá en el centro un disco redondo (que se pueda meter en el horno, con el fin de que no se cierre).
- Tapá y volvé a dejar reposar en un lugar cálido hasta que vuelva a doblar su volumen.
Decoración
- Para decorar hacé bolitas de azúcar mezclando azúcar con agua. Pintá el roscón con el huevo batido, añadimos las pelotitas de azúcar, las almendras laminadas por encima.
- Horneá a 160 °C durante 25 minutos en un horno previamente calentado.
Tiempo de cocción: entre 25 y 30 minutos dependiendo del horno.
Tiempo de elaboración total: 3 horas y 50 minutos.
