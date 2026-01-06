LA NACION

Con el tip de la abuela: la receta original de la rosca de Reyes simple y en pocos pasos

Seguí la guía de antaño para obtener un roscón esponjoso y rico sin necesidad de que tengas conocimientos en gastronomía

La rosca de Reyes es una de las tradiciones más emblemáticas del 6 de enero; aprendé cómo hacerla en simples pasos
Decile adiós a las excusas y animate a replicar la rosca de Reyes que se volvió una tradición en la gastronomía Argentina gracias a la oleada inmigratoria desde España en el siglo XX. Es un plato dulce, fácil de hacer y no requiere de muchos conocimientos culinarios. Seguí el paso a paso y sorprendé a tu familia con un resultado casero y delicioso.

La rosca de Reyes surgió en España y Francia durante la Edad Media debido a diversas tradiciones romanas para celebrar el solsticio de invierno. De allí es que se tomó esta receta y se adaptó a la religiosidad, en referencia a la llegada de los Reyes Magos al nacimiento de Jesús.

El 6 de enero se celebran los Reyes Magos en América Latina y España, una fecha tradicional para comer roscón o rosca de Reyes
La rosca representa una corona, similar a la que se grafica a los tres magos que le entregaron regalos al hijo de María y José, según la creencia católica. Además, antes de servirse, es decorada con frutas brillantes, crema pastelera y almíbar, para demostrar ostentosidad.

Simple y deliciosa: la guía definitiva para hacer la típica rosca de Reyes que se hace en España

Ingredientes:

Para la masa

  • 350 g de harina leudante.
  • 30 g de harina para espolvorear.
  • 125 ml de leche.
  • 25 g de levadura fresca.
  • 5 g sal.
  • 100 g de azúcar.
  • 75 g de manteca en punto pomada.
  • 1 huevo y 1 yema
  • 1 cucharada sopera de aroma de azahar.
  • Ralladura de una naranja.

Para decorar

  • 1 yema de huevo.
  • 100 g de almendras laminadas.
  • 50 g de azúcar y 1 cucharada de agua.

Paso a paso:

1

Activación de la levadura

  • Disolvé la levadura fresca en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos para que se active el fermento.
2

Para la masa principal

  • En un bol echá la harina de fuerza y hacé un hueco en el centro. Verté todos los ingredientes, incluida la mezcla de levadura y leche.
  • Mezclá poco a poco todos los ingredientes líquidos y, una vez integrados, integrá con la harina de los laterales. Amasá durante 10 o 15 minutos y si es necesario añadí la harina para espolvorear.
  • Una vez amasado, poné el bollo en un bol engrasado, tapá con un paño y dejá reposar en un espacio cálido hasta que doble su volumen (aproximadamente 2 horas).
3

Creación de la rosca de Reyes

  • Cuando la masa haya doblado su volumen, quitá el aire y dale forma de rosca, haciendo un agujero en el centro y abriéndola poco a poco con las manos. Colocá el roscón en la bandeja de horno, forrada con papel manteca, y colocá en el centro un disco redondo (que se pueda meter en el horno, con el fin de que no se cierre).
  • Tapá y volvé a dejar reposar en un lugar cálido hasta que vuelva a doblar su volumen.
4

Decoración

  • Para decorar hacé bolitas de azúcar mezclando azúcar con agua. Pintá el roscón con el huevo batido, añadimos las pelotitas de azúcar, las almendras laminadas por encima.
  • Horneá a 160 °C durante 25 minutos en un horno previamente calentado.
Receta fácil y sencilla de rosca de Reyes española
Tiempo de cocción: entre 25 y 30 minutos dependiendo del horno.

Tiempo de elaboración total: 3 horas y 50 minutos.

