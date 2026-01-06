Con el tip de la abuela: la receta original de la rosca de Reyes simple y en pocos pasos

Decile adiós a las excusas y animate a replicar la rosca de Reyes que se volvió una tradición en la gastronomía Argentina gracias a la oleada inmigratoria desde España en el siglo XX. Es un plato dulce, fácil de hacer y no requiere de muchos conocimientos culinarios. Seguí el paso a paso y sorprendé a tu familia con un resultado casero y delicioso.

La rosca de Reyes surgió en España y Francia durante la Edad Media debido a diversas tradiciones romanas para celebrar el solsticio de invierno. De allí es que se tomó esta receta y se adaptó a la religiosidad, en referencia a la llegada de los Reyes Magos al nacimiento de Jesús.

El 6 de enero se celebran los Reyes Magos en América Latina y España, una fecha tradicional para comer roscón o rosca de Reyes (Fuente: Pexels)

La rosca representa una corona, similar a la que se grafica a los tres magos que le entregaron regalos al hijo de María y José, según la creencia católica. Además, antes de servirse, es decorada con frutas brillantes, crema pastelera y almíbar, para demostrar ostentosidad.

Simple y deliciosa: la guía definitiva para hacer la típica rosca de Reyes que se hace en España

Ingredientes:

Para la masa

350 g de harina leudante.

30 g de harina para espolvorear.

125 ml de leche.

25 g de levadura fresca.

5 g sal.

100 g de azúcar.

75 g de manteca en punto pomada.

1 huevo y 1 yema

1 cucharada sopera de aroma de azahar.

Ralladura de una naranja.

Para decorar

1 yema de huevo.

100 g de almendras laminadas.

50 g de azúcar y 1 cucharada de agua.

Paso a paso:

1 Activación de la levadura

Disolvé la levadura fresca en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos para que se active el fermento.

2 Para la masa principal

En un bol echá la harina de fuerza y hacé un hueco en el centro. Verté todos los ingredientes, incluida la mezcla de levadura y leche.

Mezclá poco a poco todos los ingredientes líquidos y, una vez integrados, integrá con la harina de los laterales. Amasá durante 10 o 15 minutos y si es necesario añadí la harina para espolvorear.

Una vez amasado, poné el bollo en un bol engrasado, tapá con un paño y dejá reposar en un espacio cálido hasta que doble su volumen (aproximadamente 2 horas).

3 Creación de la rosca de Reyes

Cuando la masa haya doblado su volumen, quitá el aire y dale forma de rosca, haciendo un agujero en el centro y abriéndola poco a poco con las manos. Colocá el roscón en la bandeja de horno, forrada con papel manteca, y colocá en el centro un disco redondo (que se pueda meter en el horno, con el fin de que no se cierre).

Tapá y volvé a dejar reposar en un lugar cálido hasta que vuelva a doblar su volumen.

4 Decoración

Para decorar hacé bolitas de azúcar mezclando azúcar con agua. Pintá el roscón con el huevo batido, añadimos las pelotitas de azúcar, las almendras laminadas por encima.

Horneá a 160 °C durante 25 minutos en un horno previamente calentado.

Receta fácil y sencilla de rosca de Reyes española

Tiempo de cocción: entre 25 y 30 minutos dependiendo del horno.

Tiempo de elaboración total: 3 horas y 50 minutos.