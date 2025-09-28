Sándwiches y panchos de sushi: las recetas más innovadoras para este domingo

Las versiones nuevas con sushi pueden resultar extrañas para quienes acostumbran a consumir esta receta japonesa en su estilo original. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron virales diferentes métodos para disfrutar de este plato. Algo innovador como hamburguesas, panchos y sándwiches ya son furor. Aprendé cinco opciones que podés implementar en casa.

1. Sándwich de sushi

Ingredientes:

500 g de arroz para sushi cocido.

5 algas nori en lámina.

2 zanahorias ralladas.

1 pepino.

1 palta.

1 cebolla morada.

1 manojo de rúcula.

50 g de mayonesa.

1 pizca de wasabi.

Paso a paso:

Laminar el pepino. Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa. Cortar la cebolla en dados. Picar la rúcula.

Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.

Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.

Dividir el alga en cuatro y en cada casillero colocar un puñado de cada ingrediente para conformar el relleno.

Doblar las esquinas hacia el centro hasta cubrir el relleno. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.

Enviarlas a la heladera por 15 minutos y luego consumir.

Sándwich de sushi

2. Hamburguesa de sushi

Ingredientes:

1 taza de arroz largo para sushi.

80 cc de vinagre de arroz o blanco.

30 g de azúcar.

1 pizca de sal.

½ palta.

200 g de salmón fresco.

60 g de queso crema.

Paso a paso:

Cocinar el arroz por 10 minutos . Cuando esté listo, dejalo enfriar y reposar en un recipiente.

. Cuando esté listo, dejalo enfriar y reposar en un recipiente. Mientras disolver el azúcar y la sal en vinagre.

Volcá la preparación en el arroz.

Elegí el molde de hamburguesa que utilizarás. Forralo con papel film.

Rellená con una capa de arroz. Luego untá una cucharada de queso crema. A continuación añadí la palta y encima agregá las fetas de salmón.

Por último, cubrí con una capa de arroz y ejercé presión para que la hamburguesa quede compacta.

Enviá la preparación a la heladera por 20 minutos .

. Desmoldar el papel film y servir la hamburguesa en un plato.

Hamburguesa de sushi fácil

3. Pancho de sushi

Ingredientes:

1 taza arroz

2 cucharadas de vinagre de arroz.

Una cucharadita de azúcar.

1 cucharadita de sal.

Algas c/n.

1 taza de harina.

1 taza de agua.

1 hoja de alga nori.

1 lata de atún.

Queso crema c/n.

1 palta.

Aceite para freír.

Salsa de soja.

Paso a paso:

Lavá el arroz y luego llevalo a hervir. Cuando esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.

Mientras, mezclá el atún con la crema de queso y condimentá. Al mismo tiempo, cortá la palta en rodajas.

En un recipiente diluí en el vinagre la sal y el azúcar.

Volcá el vinagre en el arroz y revolvé hasta formar una consistencia cremosa.

Sobre un papel film, colocá una hoja de alga nori. Luego, con la mano humedecida, añadí el arroz hasta cubrir la superficie.

Enrollá la hoja de alga. Ayudate con el papel film.

Mezclá el agua con la harina hasta obtener una pasta. Cubrí el cilindro con esta pasta y luego rebozá en pan rallado.

Llevá a freír el sushi con forma de salchicha en aceite hirviendo.

Cuando esté listo, lo abrís al medio y le añadís la mayonesa, la plata, el atún y la salsa de soja.

Servir.

Salchicha de sushi

4. Sándwich de sushi vegetariano

Ingredientes:

1 vaso de arroz de grano redondo especial sushi.

Agua c/n.

1 puñado de rúcula picada.

3 cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de sal.

8 cucharadas de vinagre de arroz.

6 láminas de alga nori.

½ morrón rojo picado.

½ morrón amarillo picado.

1 cebolla picada.

½ morrón verde picado.

1 pizca de wasabi.

Salsa de soja.

1 zanahoria rallada.

2 rabanitos picados.

Paso a paso:

Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.

Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.

Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta.

Sobre una hoja de papel film extendé una lámina de alga nori y cubrí la superficie con arroz.

Luego agregá el resto de los ingredientes según tu gusto.

Cerrá el rectángulo del alga nori hacia el centro y cubrí con el papel film.

Conservá por 15 minutos el sándwich en la heladera para que la forma quede firme.

5. Croquetas de sushi

Ingredientes:

1 taza de arroz largo para sushi.

Agua cc para cocinar el arroz.

200 g de salmón en fetas.

1 cucharadita de sal.

2 cucharaditas de azúcar.

1 cucharadita de curry.

1 cucharadita de ají molido.

1 taza de harina.

1 taza de agua.

Pan rallado para rebozar c/n.

Aceite para freír c/n.

Salsa de soja.

Croqueta de sushi

Paso a paso:

Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.

Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.

Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta. Añadí los condimentos.

Hacé una bola de arroz del tamaño de tu puño y en medio, colocá un puñado de salmón.

Con ayuda de tus manos armá una esfera.

En un recipiente mezclá la harina y el agua hasta obtener una pasta. Allí repasá cada bolita de sushi.

Rebozá cada bolita por pan rallado.

Freí en aceite hirviendo cada croqueta.

Servir en caliente y remojar con salsa de soja.