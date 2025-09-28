LA NACION

Sándwiches y panchos de sushi: las recetas más innovadoras para este domingo

Aprendé estas versiones innovadoras para hacer uno de los platos populares de Japón; descubrí el método que más se adapte a tus gustos y disfrutá en familia

Las versiones nuevas con sushi pueden resultar extrañas para quienes acostumbran a consumir esta receta japonesa en su estilo original. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron virales diferentes métodos para disfrutar de este plato. Algo innovador como hamburguesas, panchos y sándwiches ya son furor. Aprendé cinco opciones que podés implementar en casa.

1. Sándwich de sushi

Ingredientes:

  • 500 g de arroz para sushi cocido.
  • 5 algas nori en lámina.
  • 2 zanahorias ralladas.
  • 1 pepino.
  • 1 palta.
  • 1 cebolla morada.
  • 1 manojo de rúcula.
  • 50 g de mayonesa.
  • 1 pizca de wasabi.

Paso a paso:

  • Laminar el pepino. Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa. Cortar la cebolla en dados. Picar la rúcula.
  • Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.
  • Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.
  • Dividir el alga en cuatro y en cada casillero colocar un puñado de cada ingrediente para conformar el relleno.
  • Doblar las esquinas hacia el centro hasta cubrir el relleno. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.
  • Enviarlas a la heladera por 15 minutos y luego consumir.
Sándwich de sushi
Sándwich de sushi

2. Hamburguesa de sushi

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz largo para sushi.
  • 80 cc de vinagre de arroz o blanco.
  • 30 g de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • ½ palta.
  • 200 g de salmón fresco.
  • 60 g de queso crema.

Paso a paso:

  • Cocinar el arroz por 10 minutos. Cuando esté listo, dejalo enfriar y reposar en un recipiente.
  • Mientras disolver el azúcar y la sal en vinagre.
  • Volcá la preparación en el arroz.
  • Elegí el molde de hamburguesa que utilizarás. Forralo con papel film.
  • Rellená con una capa de arroz. Luego untá una cucharada de queso crema. A continuación añadí la palta y encima agregá las fetas de salmón.
  • Por último, cubrí con una capa de arroz y ejercé presión para que la hamburguesa quede compacta.
  • Enviá la preparación a la heladera por 20 minutos.
  • Desmoldar el papel film y servir la hamburguesa en un plato.
Hamburguesa de sushi fácil
Hamburguesa de sushi fácil

3. Pancho de sushi

Ingredientes:

  • 1 taza arroz
  • 2 cucharadas de vinagre de arroz.
  • Una cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal.
  • Algas c/n.
  • 1 taza de harina.
  • 1 taza de agua.
  • 1 hoja de alga nori.
  • 1 lata de atún.
  • Queso crema c/n.
  • 1 palta.
  • Aceite para freír.
  • Salsa de soja.

Paso a paso:

  • Lavá el arroz y luego llevalo a hervir. Cuando esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
  • Mientras, mezclá el atún con la crema de queso y condimentá. Al mismo tiempo, cortá la palta en rodajas.
  • En un recipiente diluí en el vinagre la sal y el azúcar.
  • Volcá el vinagre en el arroz y revolvé hasta formar una consistencia cremosa.
  • Sobre un papel film, colocá una hoja de alga nori. Luego, con la mano humedecida, añadí el arroz hasta cubrir la superficie.
  • Enrollá la hoja de alga. Ayudate con el papel film.
  • Mezclá el agua con la harina hasta obtener una pasta. Cubrí el cilindro con esta pasta y luego rebozá en pan rallado.
  • Llevá a freír el sushi con forma de salchicha en aceite hirviendo.
  • Cuando esté listo, lo abrís al medio y le añadís la mayonesa, la plata, el atún y la salsa de soja.
  • Servir.
Salchicha de sushi
Salchicha de sushi

4. Sándwich de sushi vegetariano

Ingredientes:

  • 1 vaso de arroz de grano redondo especial sushi.
  • Agua c/n.
  • 1 puñado de rúcula picada.
  • 3 cucharadas de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 8 cucharadas de vinagre de arroz.
  • 6 láminas de alga nori.
  • ½ morrón rojo picado.
  • ½ morrón amarillo picado.
  • 1 cebolla picada.
  • ½ morrón verde picado.
  • 1 pizca de wasabi.
  • Salsa de soja.
  • 1 zanahoria rallada.
  • 2 rabanitos picados.

Paso a paso:

  • Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
  • Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.
  • Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta.
  • Sobre una hoja de papel film extendé una lámina de alga nori y cubrí la superficie con arroz.
  • Luego agregá el resto de los ingredientes según tu gusto.
  • Cerrá el rectángulo del alga nori hacia el centro y cubrí con el papel film.
  • Conservá por 15 minutos el sándwich en la heladera para que la forma quede firme.

5. Croquetas de sushi

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz largo para sushi.
  • Agua cc para cocinar el arroz.
  • 200 g de salmón en fetas.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 2 cucharaditas de azúcar.
  • 1 cucharadita de curry.
  • 1 cucharadita de ají molido.
  • 1 taza de harina.
  • 1 taza de agua.
  • Pan rallado para rebozar c/n.
  • Aceite para freír c/n.
  • Salsa de soja.
Croqueta de sushi
Croqueta de sushi

Paso a paso:

  • Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
  • Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.
  • Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta. Añadí los condimentos.
  • Hacé una bola de arroz del tamaño de tu puño y en medio, colocá un puñado de salmón.
  • Con ayuda de tus manos armá una esfera.
  • En un recipiente mezclá la harina y el agua hasta obtener una pasta. Allí repasá cada bolita de sushi.
  • Rebozá cada bolita por pan rallado.
  • Freí en aceite hirviendo cada croqueta.
  • Servir en caliente y remojar con salsa de soja.
