Sándwiches y panchos de sushi: las recetas más innovadoras para este domingo
Aprendé estas versiones innovadoras para hacer uno de los platos populares de Japón; descubrí el método que más se adapte a tus gustos y disfrutá en familia
Las versiones nuevas con sushi pueden resultar extrañas para quienes acostumbran a consumir esta receta japonesa en su estilo original. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron virales diferentes métodos para disfrutar de este plato. Algo innovador como hamburguesas, panchos y sándwiches ya son furor. Aprendé cinco opciones que podés implementar en casa.
1. Sándwich de sushi
Ingredientes:
- 500 g de arroz para sushi cocido.
- 5 algas nori en lámina.
- 2 zanahorias ralladas.
- 1 pepino.
- 1 palta.
- 1 cebolla morada.
- 1 manojo de rúcula.
- 50 g de mayonesa.
- 1 pizca de wasabi.
Paso a paso:
- Laminar el pepino. Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa. Cortar la cebolla en dados. Picar la rúcula.
- Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.
- Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.
- Dividir el alga en cuatro y en cada casillero colocar un puñado de cada ingrediente para conformar el relleno.
- Doblar las esquinas hacia el centro hasta cubrir el relleno. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.
- Enviarlas a la heladera por 15 minutos y luego consumir.
2. Hamburguesa de sushi
Ingredientes:
- 1 taza de arroz largo para sushi.
- 80 cc de vinagre de arroz o blanco.
- 30 g de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- ½ palta.
- 200 g de salmón fresco.
- 60 g de queso crema.
Paso a paso:
- Cocinar el arroz por 10 minutos. Cuando esté listo, dejalo enfriar y reposar en un recipiente.
- Mientras disolver el azúcar y la sal en vinagre.
- Volcá la preparación en el arroz.
- Elegí el molde de hamburguesa que utilizarás. Forralo con papel film.
- Rellená con una capa de arroz. Luego untá una cucharada de queso crema. A continuación añadí la palta y encima agregá las fetas de salmón.
- Por último, cubrí con una capa de arroz y ejercé presión para que la hamburguesa quede compacta.
- Enviá la preparación a la heladera por 20 minutos.
- Desmoldar el papel film y servir la hamburguesa en un plato.
3. Pancho de sushi
Ingredientes:
- 1 taza arroz
- 2 cucharadas de vinagre de arroz.
- Una cucharadita de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
- Algas c/n.
- 1 taza de harina.
- 1 taza de agua.
- 1 hoja de alga nori.
- 1 lata de atún.
- Queso crema c/n.
- 1 palta.
- Aceite para freír.
- Salsa de soja.
Paso a paso:
- Lavá el arroz y luego llevalo a hervir. Cuando esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
- Mientras, mezclá el atún con la crema de queso y condimentá. Al mismo tiempo, cortá la palta en rodajas.
- En un recipiente diluí en el vinagre la sal y el azúcar.
- Volcá el vinagre en el arroz y revolvé hasta formar una consistencia cremosa.
- Sobre un papel film, colocá una hoja de alga nori. Luego, con la mano humedecida, añadí el arroz hasta cubrir la superficie.
- Enrollá la hoja de alga. Ayudate con el papel film.
- Mezclá el agua con la harina hasta obtener una pasta. Cubrí el cilindro con esta pasta y luego rebozá en pan rallado.
- Llevá a freír el sushi con forma de salchicha en aceite hirviendo.
- Cuando esté listo, lo abrís al medio y le añadís la mayonesa, la plata, el atún y la salsa de soja.
- Servir.
4. Sándwich de sushi vegetariano
Ingredientes:
- 1 vaso de arroz de grano redondo especial sushi.
- Agua c/n.
- 1 puñado de rúcula picada.
- 3 cucharadas de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
- 8 cucharadas de vinagre de arroz.
- 6 láminas de alga nori.
- ½ morrón rojo picado.
- ½ morrón amarillo picado.
- 1 cebolla picada.
- ½ morrón verde picado.
- 1 pizca de wasabi.
- Salsa de soja.
- 1 zanahoria rallada.
- 2 rabanitos picados.
Paso a paso:
- Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
- Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.
- Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta.
- Sobre una hoja de papel film extendé una lámina de alga nori y cubrí la superficie con arroz.
- Luego agregá el resto de los ingredientes según tu gusto.
- Cerrá el rectángulo del alga nori hacia el centro y cubrí con el papel film.
- Conservá por 15 minutos el sándwich en la heladera para que la forma quede firme.
5. Croquetas de sushi
Ingredientes:
- 1 taza de arroz largo para sushi.
- Agua cc para cocinar el arroz.
- 200 g de salmón en fetas.
- 1 cucharadita de sal.
- 2 cucharaditas de azúcar.
- 1 cucharadita de curry.
- 1 cucharadita de ají molido.
- 1 taza de harina.
- 1 taza de agua.
- Pan rallado para rebozar c/n.
- Aceite para freír c/n.
- Salsa de soja.
Paso a paso:
- Lavá el arroz y luego cocinalo. Cuando rompa hervor, bajá el fuego a mínimo. Una vez que esté listo, dejalo enfriar con la tapa cerrada por cinco minutos, hasta que el agua se consuma.
- Mientras disolvé el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.
- Cuando el arroz esté frío, incorporá el vinagre poco a poco hasta obtener una pasta. Añadí los condimentos.
- Hacé una bola de arroz del tamaño de tu puño y en medio, colocá un puñado de salmón.
- Con ayuda de tus manos armá una esfera.
- En un recipiente mezclá la harina y el agua hasta obtener una pasta. Allí repasá cada bolita de sushi.
- Rebozá cada bolita por pan rallado.
- Freí en aceite hirviendo cada croqueta.
- Servir en caliente y remojar con salsa de soja.
