Receta de la rosca de Pascua original como la hacía la abuela

Las abuelas custodian gran parte de las recetas tradicionales que hoy son parte de fechas conmemorativas, tanto en el país como a nivel internacional. Y Semana Santa no queda fuera del cronograma culinario con sus roscas de Pascua brillantes y suculentas, una costumbre que se remonta a hace 2000 años.

Si sos de aquellos que tuvo la fortuna de probar este bizcocho fermentado dulce hecho por su abuela y querés rememorar un rico recuerdo, seguí a continuación la guía para cocinar una rosca original, sin cometer errores y en simples pasos.

La rosca de Pascua proviene de una tradición cristiana adoptada de los romanos (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Rosca de Pascua casera

Ingredientes:

Para la masa

350 g de harina 0000.

150 g de almidón de maíz.

100 g de manteca pomada.

2 huevos.

1 yema.

180 g de azúcar.

Ralladura de 1/2 limón.

1 cucharada de esencia de vainilla.

25 g de levadura fresca.

1 taza de leche tibia.

Para la crema pastelera

1/2 litro de leche.

200 g de azúcar.

3 cucharadas soperas de almidón de maíz.

1 cucharada de esencia de vainilla.

2 huevos.

2 yemas.

Paso a paso:

1 Armado del bollo y fermentación

Colocá en la mesada y hacé un hueco en el centro con los ingredientes secos.

Sumá la manteca pomada, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la levadura desgranada, los huevos y la yema.

Mezclá todos los ingredientes y agregá de a poco la leche tibia hasta lograr una masa suave, pero que no se pegue a las manos.

Amasá por 5 minutos o hasta que todos los ingredientes queden bien integrados y obtengas una masa lisa.

Cubrí con papel film de cocina y dejá fermentar a temperatura ambiente hasta que duplique el volumen.

2 Armado de la rosca y segundo fermento

Una vez que la masa duplicó el volumen, dale forma de rosca y colocá sobre una placa de horno previamente enmantecada y enharinada, junto a un aro de metal en el centro para que la rosca mantenga su forma.

Tapá nuevamente con papel film y dejá fermentar para que la rosca crezca.

3 Para la crema pastelera

Mientras tanto, en una olla mezclá el azúcar con el almidón de maíz, los huevos, la yema, la leche y la esencia de vainilla, con la ayuda de un batidor de alambre.

Una vez este todo bien integrado sumá la leche y mezclá nuevamente.

Llevá a fuego medio y cociná hasta que hierva mezclando constantemente.

Reservá la crema pastelera en una manga para decorar la rosca.

4 Decoracción y cocción

Una vez tengas la rosca lista (luego de la segunda fermentación) decorá con la crema pastelera, pintá con huevo y cociná en un horno medio a 180°C hasta que resulte cocida y dorada.

5 Terminación final

Una vez lista la rosca dejá enfriar, pintá con almíbar y decorá con lo que mas te guste.

Receta de la rosca de Pascua

Tiempo de cocción: 30 a 45 minutos aproximadamente.

Tiempo de elaboración total: 4 horas.

Historia de la rosca de Pascua

En un principio, la rosca de Pascua surgió como parte de una ofrenda pagana a las Saturnales romanas. Era un obsequio dulce a la Tierra que consistía en un bizcocho hecho con harina, miel, higos y frutos secos. Al mismo tiempo, los germánicos utilizaban huevos y conejos de pastelería, decorados y que simbolizaban la fertilidad. Más adelante, ambas tradiciones se unieron en una sola.

Más cercano en nuestro tiempo, las regiones que ahora pertenecen al norte de Italia desarrollaron una corona brillante y llamativa con la utilización de esa torta redonda romana. Se cree que el primero nació en el pueblo de Brez, en el Trentino Alto Adige, y su forma era la de un bizcocho con azúcar granulada, popular en las bodas y en los festejos por la llegada de la primavera, la cual traería mayor luz solar y colmaría de colores los campos alpinos.

Ya para los siglos XVIII y XIX, en Bolonia, Italia, ese panificado se adoptó como complemento del huevo de Pascua. Era dulce, similar al panettone, pero redondo y con un centro hueco. Lo cierto es que, según el reconocido sitio que imparte cultura italiana, Italia.it, en cada región de ese país las panaderías idearon postres u opciones festivas para conmemorar la resurrección de Jesús.