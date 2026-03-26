LA NACION

El imperdible joroset de Banana para celebrar el Pesaj

Descubrí cómo hacer este plato dulce y típico hebreo sin utilizar elementos industrializados y conservantes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El joroset de banana tradicional del Pesaj que no podés dejar de preparar
El joroset de banana tradicional del Pesaj que no podés dejar de preparar(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La gastronomía durante el Pesaj juega un papel preponderante en las familias hebreas y, aun si no pertenecés a ella, podés replicar el tradicional joroset de banana para celebrar estas Pascuas judías y cristianas de la mejor manera. Para ello, prestá atención a la siguiente receta original, con ingredientes saludables y disponibles en cualquier cocina.

El joroset es un postre tradicional judío que se consume durante el Pesaj, sin ingredientes nocivos para el cuerpo
El joroset es un postre tradicional judío que se consume durante el Pesaj, sin ingredientes nocivos para el cuerpo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Joroset de banana hecho en casa

Ingredientes:

  • 750 g de banana (aproximadamente 6 unidades).
  • 1 taza de nueces combinadas con almendras.
  • ½ cdta de canela.
  • ⅓ de taza de vino de Shabat o cualquier otro disponible.

Paso a paso:

1

Preparación de la fruta

  • Aplastar las bananas a temperatura ambiente y colocarlas en un bol.
  • Picar con un mixer las nueces y almendras.
2

Elaboración del joroset

  • En una fuente de vidrio, mezclar la banana con los frutos secos, el vino y la canela.
  • Dejá reposar en la heladera durante 15 minutos antes de servir.
Joroset de manzana, dátiles y pasas de uva
Joroset de manzana, dátiles y pasas de uva

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

Tip adicional: Otra opción para reemplazar la banana es utilizar dátiles, manzanas y pasas de uva trituradas.

Un poco más de historia

Conocida como Pascua judía, el Pésaj es una de las celebraciones más importantes para la colectividad. Se trata de una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, el éxodo y los 40 años por el desierto en camino hacia la Tierra prometida.

Durante este período, las familias judías comen típicas recetas que conmemoran aquella caminata hacia lo que hoy es Israel. Este año el Pesaj se celebra entre el miércoles 1 de abril y el 9 del mismo mes.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Receta del pionono de huevo sin harina y con solo dos ingredientes que es furor en las redes
    1

    Sin harina y con solo dos ingredientes: la receta del pionono de huevo que es furor en las redes sociales

  2. La torta alemana que no lleva harina y que es furor en las redes sociales
    2

    De Alemania a tu cocina: la torta sin horno ni amasado que es furor en las redes

  3. Huevos revueltos perfectos en casa: la receta fácil y cremosa para un desayuno ideal
    3

    Huevos revueltos perfectos en casa: la receta fácil, cremosa y paso a paso para un desayuno ideal

  4. La receta original de los buñuelos de manazana de la abuela para el mate de la tarde
    4

    Feriado gris: receta de buñuelos de manzana como los que hacían las abuelas