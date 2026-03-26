El imperdible joroset de Banana para celebrar el Pesaj

La gastronomía durante el Pesaj juega un papel preponderante en las familias hebreas y, aun si no pertenecés a ella, podés replicar el tradicional joroset de banana para celebrar estas Pascuas judías y cristianas de la mejor manera. Para ello, prestá atención a la siguiente receta original, con ingredientes saludables y disponibles en cualquier cocina.

El joroset es un postre tradicional judío que se consume durante el Pesaj, sin ingredientes nocivos para el cuerpo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Joroset de banana hecho en casa

Ingredientes:

750 g de banana (aproximadamente 6 unidades).

1 taza de nueces combinadas con almendras.

½ cdta de canela.

⅓ de taza de vino de Shabat o cualquier otro disponible.

Paso a paso:

1 Preparación de la fruta

Aplastar las bananas a temperatura ambiente y colocarlas en un bol.

Picar con un mixer las nueces y almendras.

2 Elaboración del joroset

En una fuente de vidrio, mezclar la banana con los frutos secos, el vino y la canela.

Dejá reposar en la heladera durante 15 minutos antes de servir.

Joroset de manzana, dátiles y pasas de uva

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

Tip adicional: Otra opción para reemplazar la banana es utilizar dátiles, manzanas y pasas de uva trituradas.

Un poco más de historia

Conocida como Pascua judía, el Pésaj es una de las celebraciones más importantes para la colectividad. Se trata de una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, el éxodo y los 40 años por el desierto en camino hacia la Tierra prometida.

Durante este período, las familias judías comen típicas recetas que conmemoran aquella caminata hacia lo que hoy es Israel. Este año el Pesaj se celebra entre el miércoles 1 de abril y el 9 del mismo mes.