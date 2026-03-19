Menú de Pascua para chicos: tres recetas imperdibles para compartir en familia
Esta fecha religiosa suele ser el centro de deliciosos bocadillos que pueden prepararse en casa sin la necesidad de tener conocimientos en gastronomía; seguí la guía completa
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LA NACION
Pascua es una de las fechas más representativas del cristianismo y en la Argentina se llevan a cabo diferentes platos que siguen la tradición europea para celebrar esta etapa que recuerda la crucifixión y resurrección de Jesús. Pese a que en el supermercado o en las panaderías pueden conseguirse la mayoría de ellos, animate a preparar algunos en casa y sorprendé a tu familia.
Tres delicias rápidas para hacer en Pascua
Bocaditos de brownie
Ingredientes:
- 175 g de manteca en trozos.
- 150 g de chocolate negro.
- 250 g de azúcar moreno.
- 85 g de harina leudante.
- 50 g de cacao en polvo.
- 3 huevos grandes.
- 100 g de pepitas de chocolate con leche.
- 21 mini huevos de Pascua o confites de colores.
Paso a paso:
1
Preparación de los utensilios
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Colocá en una bandeja 24 moldes de papel para magdalenas.
- Poné la manteca, el chocolate negro y el azúcar en una olla y calentá a fuego bajo. Es importante que no dejes de remover hasta que la manteca y el chocolate se derritan.
- Retirá del fuego y dejá enfriar unos minutos.
2
Para la masa
- Tamizá la harina, el cacao y una pizca generosa de sal en un bol grande.
- Incorporá la mezcla de chocolate derretido y tibio.
- Batí los huevos batidos en un recipiente diferente y luego vertelos en la mezcla.
- Agregá la mitad de las chispas de chocolate y mezclá hasta que se integren.
3
Cocción
- Repartí la mezcla entre los moldes y colocá un mini huevo en el centro de cada magdalena, presionando suavemente.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que estén cocidas pero blandas por dentro. Recordá que seguirán cocinándose un poco después, mientras apagás el horno.
- Dejá enfriar durante 10 minutos en el molde antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen por completo.
4
Decoración
- Derretí el resto de las chispas de chocolate en el microondas en intervalos cortos, o en un recipiente al baño maría, revolviendo con frecuencia. Dejá enfriar hasta que espese, luego colocá una pequeña cantidad sobre cada galletita y pegá algunos mini huevos.
Mini conejitos con queso
Ingredientes:
- 250 ml de leche.
- 350 g de harina 0000.
- 5 g de levadura seca de acción rápida.
- 1 cucharadita de azúcar extrafino.
- Un chorrito de aceite de girasol.
- 100 g de manteca.
- 75 g de queso cheddar rallado.
- 1 manojo de cebolla de verdeo picada.
Paso a paso:
1
Para la masa
- Calentá la leche en una cacerola a fuego lento hasta que se vuelva tibia al tacto.
- Mientras, verté la harina, la levadura, el azúcar y 1 cucharadita de sal en un bol grande.
2
Armado del bollo
- Añadí la leche tibia y mezclá con una cuchara de madera hasta obtener una masa pegajosa.
- Colocá la masa en la mesada y amasá durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.
- Engrasá el bol y volvé a colocar la masa adentro.
- Cubrí con un paño de cocina y dejala levar en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, hasta que haya duplicado su tamaño.
- Transcurrido el tiempo volcá la masa sobre una mesada enharinada y estírala formando un rectángulo. Usá un rodillo para extenderla hasta obtener un rectángulo de 40 x 30 cm. Untá la manteca, luego espolvoreá el queso y la cebolla de verdeo. Enrollá dándole forma de salchicha.
3
Último fermento
- Forrá una bandeja para horno con papel manteca.
- Cortá la masa en 12 trozos iguales, con el lado cortado hacia arriba.
- Desenrollá un poco el extremo de cada bollo y formá orejas de conejo haciendo zigzag con la tira de masa.
- Ubicá los bollos en la bandeja, bien separados entre sí, y cúbrilos con un paño de cocina. Dejalos reposar en un lugar cálido durante 30 minutos a 1 hora, hasta que se inflen un poco.
4
Cocción
- Precalentá el horno a 200 °C.
- Pintá los bollos con un poco de leche y cociná durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.
- Recordá que se conservan en un recipiente hermético durante dos días.
Budín de zanahoria sin TACC
Ingredientes:
- 3 zanahorias.
- 3 huevos.
- 100 ml de aceite de girasol (o de coco).
- 50 g de nueces picadas (opcional).
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- 150 g de harina de almendras.
Paso a paso:
1
Para la masa
- Separar las yemas de los huevos de las claras.
- Batí las claras a punto nieve. Al mismo tiempo, encender el horno a 180 °C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.
- En un bol, mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.
- Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.
- Poco a poco, incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
- Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.
2
Cocción
- Volcar la preparación en la budinera.
- Cocinar durante 40 minutos.
Tips adicionales:
- Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.
- Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.
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