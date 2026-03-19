Menú de Pascua para chicos: tres recetas imperdibles para compartir en familia

Pascua es una de las fechas más representativas del cristianismo y en la Argentina se llevan a cabo diferentes platos que siguen la tradición europea para celebrar esta etapa que recuerda la crucifixión y resurrección de Jesús. Pese a que en el supermercado o en las panaderías pueden conseguirse la mayoría de ellos, animate a preparar algunos en casa y sorprendé a tu familia.

Descubrí las mejores recetas para hacer con tus hijos estas pascuas (Fuente: Good food)

Tres delicias rápidas para hacer en Pascua

Bocaditos de brownie

Ingredientes:

175 g de manteca en trozos.

150 g de chocolate negro.

250 g de azúcar moreno.

85 g de harina leudante.

50 g de cacao en polvo.

3 huevos grandes.

100 g de pepitas de chocolate con leche.

21 mini huevos de Pascua o confites de colores.

Paso a paso:

1 Preparación de los utensilios

Precalentá el horno a 180 °C.

Colocá en una bandeja 24 moldes de papel para magdalenas.

Poné la manteca, el chocolate negro y el azúcar en una olla y calentá a fuego bajo. Es importante que no dejes de remover hasta que la manteca y el chocolate se derritan.

Retirá del fuego y dejá enfriar unos minutos.

2 Para la masa

Tamizá la harina, el cacao y una pizca generosa de sal en un bol grande.

Incorporá la mezcla de chocolate derretido y tibio.

Batí los huevos batidos en un recipiente diferente y luego vertelos en la mezcla.

Agregá la mitad de las chispas de chocolate y mezclá hasta que se integren.

3 Cocción

Repartí la mezcla entre los moldes y colocá un mini huevo en el centro de cada magdalena, presionando suavemente.

Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que estén cocidas pero blandas por dentro. Recordá que seguirán cocinándose un poco después, mientras apagás el horno.

Dejá enfriar durante 10 minutos en el molde antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen por completo.

4 Decoración

Derretí el resto de las chispas de chocolate en el microondas en intervalos cortos, o en un recipiente al baño maría, revolviendo con frecuencia. Dejá enfriar hasta que espese, luego colocá una pequeña cantidad sobre cada galletita y pegá algunos mini huevos.

Brownie de pascua

Mini conejitos con queso

Ingredientes:

250 ml de leche.

350 g de harina 0000.

5 g de levadura seca de acción rápida.

1 cucharadita de azúcar extrafino.

Un chorrito de aceite de girasol.

100 g de manteca.

75 g de queso cheddar rallado.

1 manojo de cebolla de verdeo picada.

Paso a paso:

1 Para la masa

Calentá la leche en una cacerola a fuego lento hasta que se vuelva tibia al tacto.

Mientras, verté la harina, la levadura, el azúcar y 1 cucharadita de sal en un bol grande.

2 Armado del bollo

Añadí la leche tibia y mezclá con una cuchara de madera hasta obtener una masa pegajosa.

Colocá la masa en la mesada y amasá durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

Engrasá el bol y volvé a colocar la masa adentro.

Cubrí con un paño de cocina y dejala levar en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, hasta que haya duplicado su tamaño.

Transcurrido el tiempo volcá la masa sobre una mesada enharinada y estírala formando un rectángulo. Usá un rodillo para extenderla hasta obtener un rectángulo de 40 x 30 cm. Untá la manteca, luego espolvoreá el queso y la cebolla de verdeo. Enrollá dándole forma de salchicha.

3 Último fermento

Forrá una bandeja para horno con papel manteca.

Cortá la masa en 12 trozos iguales, con el lado cortado hacia arriba.

Desenrollá un poco el extremo de cada bollo y formá orejas de conejo haciendo zigzag con la tira de masa.

Ubicá los bollos en la bandeja, bien separados entre sí, y cúbrilos con un paño de cocina. Dejalos reposar en un lugar cálido durante 30 minutos a 1 hora, hasta que se inflen un poco.

4 Cocción

Precalentá el horno a 200 °C.

Pintá los bollos con un poco de leche y cociná durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.

Recordá que se conservan en un recipiente hermético durante dos días.

Arrollados salados con forma de conejito (Fuente: Good food)

Budín de zanahoria sin TACC

Ingredientes:

3 zanahorias.

3 huevos.

100 ml de aceite de girasol (o de coco).

50 g de nueces picadas (opcional).

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

150 g de harina de almendras.

Paso a paso:

1 Para la masa

Separar las yemas de los huevos de las claras.

Batí las claras a punto nieve. Al mismo tiempo, encender el horno a 180 °C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.

En un bol, mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.

Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.

Poco a poco, incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.

Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.

2 Cocción

Volcar la preparación en la budinera.

Cocinar durante 40 minutos.

Carrot cake de harina de almendras

Tips adicionales:

Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.

Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.