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Menú de Pascua para chicos: tres recetas imperdibles para compartir en familia

Esta fecha religiosa suele ser el centro de deliciosos bocadillos que pueden prepararse en casa sin la necesidad de tener conocimientos en gastronomía; seguí la guía completa

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Tres recetas de Pascua para chicos
Tres recetas de Pascua para chicos(Fuente: iStock - AND-ONE)

Pascua es una de las fechas más representativas del cristianismo y en la Argentina se llevan a cabo diferentes platos que siguen la tradición europea para celebrar esta etapa que recuerda la crucifixión y resurrección de Jesús. Pese a que en el supermercado o en las panaderías pueden conseguirse la mayoría de ellos, animate a preparar algunos en casa y sorprendé a tu familia.

Descubrí las mejores recetas para hacer con tus hijos estas pascuas
Descubrí las mejores recetas para hacer con tus hijos estas pascuas(Fuente: Good food)

Tres delicias rápidas para hacer en Pascua

Bocaditos de brownie

Ingredientes:

  • 175 g de manteca en trozos.
  • 150 g de chocolate negro.
  • 250 g de azúcar moreno.
  • 85 g de harina leudante.
  • 50 g de cacao en polvo.
  • 3 huevos grandes.
  • 100 g de pepitas de chocolate con leche.
  • 21 mini huevos de Pascua o confites de colores.

Paso a paso:

1

Preparación de los utensilios

  • Precalentá el horno a 180 °C.
  • Colocá en una bandeja 24 moldes de papel para magdalenas.
  • Poné la manteca, el chocolate negro y el azúcar en una olla y calentá a fuego bajo. Es importante que no dejes de remover hasta que la manteca y el chocolate se derritan.
  • Retirá del fuego y dejá enfriar unos minutos.
2

Para la masa

  • Tamizá la harina, el cacao y una pizca generosa de sal en un bol grande.
  • Incorporá la mezcla de chocolate derretido y tibio.
  • Batí los huevos batidos en un recipiente diferente y luego vertelos en la mezcla.
  • Agregá la mitad de las chispas de chocolate y mezclá hasta que se integren.
3

Cocción

  • Repartí la mezcla entre los moldes y colocá un mini huevo en el centro de cada magdalena, presionando suavemente.
  • Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que estén cocidas pero blandas por dentro. Recordá que seguirán cocinándose un poco después, mientras apagás el horno.
  • Dejá enfriar durante 10 minutos en el molde antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen por completo.
4

Decoración

  • Derretí el resto de las chispas de chocolate en el microondas en intervalos cortos, o en un recipiente al baño maría, revolviendo con frecuencia. Dejá enfriar hasta que espese, luego colocá una pequeña cantidad sobre cada galletita y pegá algunos mini huevos.
Brownie de pascua
Brownie de pascua

Mini conejitos con queso

Ingredientes:

  • 250 ml de leche.
  • 350 g de harina 0000.
  • 5 g de levadura seca de acción rápida.
  • 1 cucharadita de azúcar extrafino.
  • Un chorrito de aceite de girasol.
  • 100 g de manteca.
  • 75 g de queso cheddar rallado.
  • 1 manojo de cebolla de verdeo picada.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • Calentá la leche en una cacerola a fuego lento hasta que se vuelva tibia al tacto.
  • Mientras, verté la harina, la levadura, el azúcar y 1 cucharadita de sal en un bol grande.
2

Armado del bollo

  • Añadí la leche tibia y mezclá con una cuchara de madera hasta obtener una masa pegajosa.
  • Colocá la masa en la mesada y amasá durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.
  • Engrasá el bol y volvé a colocar la masa adentro.
  • Cubrí con un paño de cocina y dejala levar en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, hasta que haya duplicado su tamaño.
  • Transcurrido el tiempo volcá la masa sobre una mesada enharinada y estírala formando un rectángulo. Usá un rodillo para extenderla hasta obtener un rectángulo de 40 x 30 cm. Untá la manteca, luego espolvoreá el queso y la cebolla de verdeo. Enrollá dándole forma de salchicha.
3

Último fermento

  • Forrá una bandeja para horno con papel manteca.
  • Cortá la masa en 12 trozos iguales, con el lado cortado hacia arriba.
  • Desenrollá un poco el extremo de cada bollo y formá orejas de conejo haciendo zigzag con la tira de masa.
  • Ubicá los bollos en la bandeja, bien separados entre sí, y cúbrilos con un paño de cocina. Dejalos reposar en un lugar cálido durante 30 minutos a 1 hora, hasta que se inflen un poco.
4

Cocción

  • Precalentá el horno a 200 °C.
  • Pintá los bollos con un poco de leche y cociná durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.
  • Recordá que se conservan en un recipiente hermético durante dos días.
Arrollados salados con forma de conejito
Arrollados salados con forma de conejito(Fuente: Good food)

Budín de zanahoria sin TACC

Ingredientes:

  • 3 zanahorias.
  • 3 huevos.
  • 100 ml de aceite de girasol (o de coco).
  • 50 g de nueces picadas (opcional).
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • 150 g de harina de almendras.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • Separar las yemas de los huevos de las claras.
  • Batí las claras a punto nieve. Al mismo tiempo, encender el horno a 180 °C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.
  • En un bol, mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.
  • Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.
  • Poco a poco, incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
  • Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.
2

Cocción

  • Volcar la preparación en la budinera.
  • Cocinar durante 40 minutos.
Carrot cake de harina de almendras
Carrot cake de harina de almendras

Tips adicionales:

  • Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.
  • Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.
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