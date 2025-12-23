Navidad 2025: este es el precio del pan dulce Steinhauser Premium en Carrefour

El supermercado Carrefour dispuso sus valores para los productos de panadería industrial de cara a las celebraciones de cierre de año. El pan dulce Steinhauser Premium integra la lista de artículos seleccionados que la cadena comercializa en sus sucursales físicas y en su plataforma virtual. La empresa argentina mantiene esta oferta para los consumidores que buscan alimentos con recetas tradicionales.

Cuál es el precio del pan dulce Steinhauser Premium en Carrefour

Los clientes adquieren el producto en los locales de la cadena Carrefour a un precio de $34.705,88 por la unidad de 850 gramos. Este monto rige tanto para la compra presencial como para los pedidos que los usuarios realizan de forma virtual con entrega en el domicilio.

El proceso de elaboración utiliza masa madre y técnicas de leudado natural para obtener una miga suave (Fuente: Steinhauser )

El artículo llega al público en una caja hermética que conserva las propiedades de la masa y funciona como un obsequio para las fiestas. En otros canales de venta digital como Mercado Libre, el valor de esta pieza oscila entre los $23.000 y los $35.000 según el comercio que lo ofrezca. La firma aplica descuentos especiales en el caso de que el comprador lleve más de una unidad a su hogar.

Por qué es conocido el pan dulce de la firma Steinhauser

La marca posee una historia extensa en la República Argentina que comenzó en 1917. En aquel año, la familia fundadora abrió las puertas de las primeras panaderías que luego dieron origen a un emblema de la gastronomía sofisticada.

La fábrica mantiene los estándares de producción que la posicionaron como una opción de alta gama frente a las versiones artesanales de las pastelerías locales. Durante las últimas décadas, la marca ganó terreno en el mercado debido a su sabor distintivo y al uso de técnicas europeas.

La elaboración de sus piezas principales combina dos estilos europeos muy reconocidos: el Stollen de origen alemán y el Panettone Basso italiano. Esta fusión otorga una textura particular que diferencia al producto de las opciones tradicionales. La empresa utiliza un proceso de leudado natural mediante el uso de masa madre, lo cual garantiza una miga suave y elástica que perdura por más tiempo.

Cuáles son los ingredientes seleccionados y proceso de fabricación

La calidad del postre surge de una selección rigurosa de sus componentes básicos. La receta incluye una considerable cantidad de frutos secos y trozos de piel de cítricos en almíbar. Entre los elementos destacados aparecen: cáscara de naranja confitada, pasas de uva de la variedad sultanina, nueces, almendras enteras y avellanas con tostado previo.

El toque final del producto consiste en una cobertura especial. La parte superior del pan presenta una capa fina de amaretto y azúcar en grana que refuerza el aroma dulce característico de este panettone milanés. La fábrica respeta los tiempos de descanso de la masa para lograr el volumen ideal de la pieza antes del horneado.

Cómo realizar una alternativa saludable en casa

Para aquellos que buscan una opción nutricional distinta, también existe una versión que prescinde del azúcar y la harina de trigo. Esta preparación resulta sencilla y apta para personas sin experiencia en las tareas de la cocina.

El pan dulce sin azúcar ni harina ideal para Navidad

El proceso de preparación según registros de Instagram y plataformas como Pexels demanda los siguientes pasos:

El cocinero debe pisar las frutas en un recipiente hasta que la mezcla luzca lisa;

en un recipiente hasta que la mezcla luzca lisa; Luego suma el huevo, la manteca elegida, la leche y la ralladura para mezclar con fuerza;

para mezclar con fuerza; La incorporación de la avena ocurre de forma gradual junto al agua de azahar y el polvo de hornear;

ocurre de forma gradual junto al agua de azahar y el polvo de hornear; Los frutos secos se integran a la masa homogénea antes del volcado en el molde.

El postre requiere un tiempo de cocción de 40 minutos en un horno a 180 grados. Una vez que la pieza toma temperatura ambiente, el usuario puede decorar la superficie con un glaseado simple de azúcar impalpable y jugo de limón.

