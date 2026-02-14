Receta fácil y dinámica para salir del apuro en San Valentín: guía para los olvidadizos

Este San Valentín salí de la rutina y asombrá a tu pareja con un regalo diferente a los habituales. Dedicále el tiempo necesario y demostrá tu amor con una receta casera fácil y romántica. La mejor opción es el sushi, pero en su versión vegetariana, ya que no resulta costoso y se evita tener un mayor cuidado por el salmón crudo.

Aprendé a continuación cómo seguir con esta receta de lujo pero con ingredientes rápidos de conseguir. Es ideal para los olvidadizos y no demanda demasiado tiempo de elaboración.

El sushi vegetariano es una opción saludable y rápida para resolver en una cena de San Valentín (Fuente: Pexels)

Receta del sushi casero para San Valentín

Ingredientes:

500 g de arroz para sushi cocido.

5 algas nori en lámina.

2 zanahorias ralladas.

1 pepino.

1 palta.

1 cebolla morada.

1 manojo de rúcula.

50 g de mayonesa.

1 pizca de wasabi.

Salsa de soja (a elección)

Paso a paso:

1 Preparación de los vegetales

Laminar el pepino.

Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa.

Cortar la cebolla en dados.

Picar la rúcula.

Mezclar todo en un bol.

2 Armado del sushi

Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.

Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.

Colocar el relleno bien esparcido por cada alga nori.

Enrollar las algas sin que se desparrame el relleno hacia los laterales. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.

Enviarlas a la heladera por 15 minutos.

Antes de servir cortar los cilindros de sushi y acomodarlos en un plato o tabla de madera. Acompañar con vino tinto.

Receta del sushi casero

Tiempo de elaboración: 1 hora.

Receta bonus: frutillas con chocolate

Ingredientes:

500 g de frutillas frescas.

25 g de manteca.

450 g de chocolate semiamargo.

Palitos de brochett c/n.

Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.

Paso a paso:

1 Macerar las frutillas

Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.

En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.

Dejá reposar por 30 minutos.

Preparación del chocolate

Derretí el chocolate a baño maría.

Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.

2 Snack afrodisíaco

Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.

Incrustales los palitos de brochett.

Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.

Dejá secar.

Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.

Cómo bañar las frutillas en chocolate

Tiempo de elaboración: 45 minutos.