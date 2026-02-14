Receta fácil y dinámica para salir del apuro en San Valentín: guía para los olvidadizos
Descubrí este manjar casero con el que podés sorprender a tu pareja el 14 de febrero; lejos de los tradicionales obsequios, incursioná por nuevas muestras de amor con una rica comida casera
- 3 minutos de lectura'
Este San Valentín salí de la rutina y asombrá a tu pareja con un regalo diferente a los habituales. Dedicále el tiempo necesario y demostrá tu amor con una receta casera fácil y romántica. La mejor opción es el sushi, pero en su versión vegetariana, ya que no resulta costoso y se evita tener un mayor cuidado por el salmón crudo.
Aprendé a continuación cómo seguir con esta receta de lujo pero con ingredientes rápidos de conseguir. Es ideal para los olvidadizos y no demanda demasiado tiempo de elaboración.
Receta del sushi casero para San Valentín
Ingredientes:
- 500 g de arroz para sushi cocido.
- 5 algas nori en lámina.
- 2 zanahorias ralladas.
- 1 pepino.
- 1 palta.
- 1 cebolla morada.
- 1 manojo de rúcula.
- 50 g de mayonesa.
- 1 pizca de wasabi.
- Salsa de soja (a elección)
Paso a paso:
Preparación de los vegetales
- Laminar el pepino.
- Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa.
- Cortar la cebolla en dados.
- Picar la rúcula.
- Mezclar todo en un bol.
Armado del sushi
- Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.
- Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.
- Colocar el relleno bien esparcido por cada alga nori.
- Enrollar las algas sin que se desparrame el relleno hacia los laterales. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.
- Enviarlas a la heladera por 15 minutos.
- Antes de servir cortar los cilindros de sushi y acomodarlos en un plato o tabla de madera. Acompañar con vino tinto.
Tiempo de elaboración: 1 hora.
Receta bonus: frutillas con chocolate
Ingredientes:
- 500 g de frutillas frescas.
- 25 g de manteca.
- 450 g de chocolate semiamargo.
- Palitos de brochett c/n.
- Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.
Paso a paso:
Macerar las frutillas
- Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.
- En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.
- Dejá reposar por 30 minutos.
- Preparación del chocolate
- Derretí el chocolate a baño maría.
- Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.
Snack afrodisíaco
- Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.
- Incrustales los palitos de brochett.
- Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.
- Dejá secar.
- Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.
Tiempo de elaboración: 45 minutos.
