Receta fácil y dinámica para salir del apuro en San Valentín: guía para los olvidadizos

Descubrí este manjar casero con el que podés sorprender a tu pareja el 14 de febrero; lejos de los tradicionales obsequios, incursioná por nuevas muestras de amor con una rica comida casera

La receta fácil y lujosa para sorprender a tu pareja en San Valentín
La receta fácil y lujosa para sorprender a tu pareja en San Valentín

Este San Valentín salí de la rutina y asombrá a tu pareja con un regalo diferente a los habituales. Dedicále el tiempo necesario y demostrá tu amor con una receta casera fácil y romántica. La mejor opción es el sushi, pero en su versión vegetariana, ya que no resulta costoso y se evita tener un mayor cuidado por el salmón crudo.

Aprendé a continuación cómo seguir con esta receta de lujo pero con ingredientes rápidos de conseguir. Es ideal para los olvidadizos y no demanda demasiado tiempo de elaboración.

El sushi vegetariano es una opción saludable y rápida para resolver en una cena de San Valentín
El sushi vegetariano es una opción saludable y rápida para resolver en una cena de San Valentín

Receta del sushi casero para San Valentín

Ingredientes:

  • 500 g de arroz para sushi cocido.
  • 5 algas nori en lámina.
  • 2 zanahorias ralladas.
  • 1 pepino.
  • 1 palta.
  • 1 cebolla morada.
  • 1 manojo de rúcula.
  • 50 g de mayonesa.
  • 1 pizca de wasabi.
  • Salsa de soja (a elección)

Paso a paso:

1

Preparación de los vegetales

  • Laminar el pepino.
  • Cortar la palta, retirar la semilla y laminar la pulpa.
  • Cortar la cebolla en dados.
  • Picar la rúcula.
  • Mezclar todo en un bol.
2

Armado del sushi

  • Batir la mayonesa con la pizca de wasabi hasta homogeneizar todo.
  • Sobre una hoja de papel film, colocá una lámina de alga nori con la parte rugosa hacia arriba. Untar la superficie con mayonesa.
  • Colocar el relleno bien esparcido por cada alga nori.
  • Enrollar las algas sin que se desparrame el relleno hacia los laterales. Envolver con papel film y apretar para que no se desarme. Hacer el mismo paso con el resto de las hojas de alga nori.
  • Enviarlas a la heladera por 15 minutos.
  • Antes de servir cortar los cilindros de sushi y acomodarlos en un plato o tabla de madera. Acompañar con vino tinto.
Receta del sushi casero
Receta del sushi casero

Tiempo de elaboración: 1 hora.

Receta bonus: frutillas con chocolate

Ingredientes:

  • 500 g de frutillas frescas.
  • 25 g de manteca.
  • 450 g de chocolate semiamargo.
  • Palitos de brochett c/n.
  • Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.

Paso a paso:

1

Macerar las frutillas

  • Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.
  • En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.
  • Dejá reposar por 30 minutos.
  • Preparación del chocolate
  • Derretí el chocolate a baño maría.
  • Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.
2

Snack afrodisíaco

  • Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.
  • Incrustales los palitos de brochett.
  • Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.
  • Dejá secar.
  • Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.
Cómo bañar las frutillas en chocolate
Cómo bañar las frutillas en chocolate

Tiempo de elaboración: 45 minutos.

