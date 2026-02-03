Tiramisú sin azúcar ni harina: la receta para hacerlo en solo 5 minutos
Descubrí cómo es el paso a paso para crear este plato dulce sin necesidad de añadirle ingredientes innecesarios para el sistema digestivo
El tiramisú es uno de los postres preferidos de los argentinos, pero debido a sus componentes no siempre resulta liviano. Por ello en las redes sociales replicaron una receta simple y deliciosa sin harina ni azúcar, con solo ingredientes que no perjudican a tu sistema digestivo. Aprendé cómo hacerlo sin gastar demasiado dinero y en tan solo cinco minutos.
Tiramisú exprés bajo en calorías y amigable con el intestino
Ingredientes:
- 1 huevo.
- 45 g de almendra molida.
- Endulzante a gusto.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 30 ml de leche.
- 1 pote de yogur griego.
- 1 taza de café disuelto.
Paso a paso:
1
Mezcla de los ingredientes
- En un bol unir el huevo, la almendra molida, el endulzante a gusto, la cucharadita de polvo de hornear y la leche.
- Batir hasta lograr una consistencia homogénea.
2
Cocción
- Cocinar en el microondas a potencia máxima durante dos minutos.
- Cuando esté listo, cortá el bizcocho en tres y embebé cada porción en café.
- Mientras, mezclá el yogur griego con el endulzante que hayas elegido.
3
Emplatado
- En un vaso o compotera poné una porción de bizcocho, luego untá yogur griego endulzado. Seguí así hasta completar las capas y decorá con frutos rojos en la superficie.
Tiempo de cocción: 2 minutos.
Tiempo de elaboración total: 5 minutos.
