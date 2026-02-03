LA NACION

Tiramisú sin azúcar ni harina: la receta para hacerlo en solo 5 minutos

Descubrí cómo es el paso a paso para crear este plato dulce sin necesidad de añadirle ingredientes innecesarios para el sistema digestivo

Tiramisú sin harina ni azúcar, la nueva tendencia saludable
El tiramisú es uno de los postres preferidos de los argentinos, pero debido a sus componentes no siempre resulta liviano. Por ello en las redes sociales replicaron una receta simple y deliciosa sin harina ni azúcar, con solo ingredientes que no perjudican a tu sistema digestivo. Aprendé cómo hacerlo sin gastar demasiado dinero y en tan solo cinco minutos.

El tiramisú es un postre ideal para disfrutar en verano por su frescura; seguí la guía culinaria para replicar la versión saludable
Tiramisú exprés bajo en calorías y amigable con el intestino

Ingredientes:

  • 1 huevo.
  • 45 g de almendra molida.
  • Endulzante a gusto.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 30 ml de leche.
  • 1 pote de yogur griego.
  • 1 taza de café disuelto.

Paso a paso:

1

Mezcla de los ingredientes

  • En un bol unir el huevo, la almendra molida, el endulzante a gusto, la cucharadita de polvo de hornear y la leche.
  • Batir hasta lograr una consistencia homogénea.
2

Cocción

  • Cocinar en el microondas a potencia máxima durante dos minutos.
  • Cuando esté listo, cortá el bizcocho en tres y embebé cada porción en café.
  • Mientras, mezclá el yogur griego con el endulzante que hayas elegido.
3

Emplatado

  • En un vaso o compotera poné una porción de bizcocho, luego untá yogur griego endulzado. Seguí así hasta completar las capas y decorá con frutos rojos en la superficie.
Receta de tiramisú exprés sin harina
Tiempo de cocción: 2 minutos.

Tiempo de elaboración total: 5 minutos.

