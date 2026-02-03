Tiramisú sin azúcar ni harina: la receta para hacerlo en solo 5 minutos

El tiramisú es uno de los postres preferidos de los argentinos, pero debido a sus componentes no siempre resulta liviano. Por ello en las redes sociales replicaron una receta simple y deliciosa sin harina ni azúcar, con solo ingredientes que no perjudican a tu sistema digestivo. Aprendé cómo hacerlo sin gastar demasiado dinero y en tan solo cinco minutos.

El tiramisú es un postre ideal para disfrutar en verano por su frescura; seguí la guía culinaria para replicar la versión saludable (Fuente: Pexels)

Tiramisú exprés bajo en calorías y amigable con el intestino

Ingredientes:

1 huevo.

45 g de almendra molida.

Endulzante a gusto.

1 cucharadita de polvo de hornear.

30 ml de leche.

1 pote de yogur griego.

1 taza de café disuelto.

Paso a paso:

1 Mezcla de los ingredientes

En un bol unir el huevo, la almendra molida, el endulzante a gusto, la cucharadita de polvo de hornear y la leche.

Batir hasta lograr una consistencia homogénea.

2 Cocción

Cocinar en el microondas a potencia máxima durante dos minutos.

Cuando esté listo, cortá el bizcocho en tres y embebé cada porción en café.

Mientras, mezclá el yogur griego con el endulzante que hayas elegido.

3 Emplatado

En un vaso o compotera poné una porción de bizcocho, luego untá yogur griego endulzado. Seguí así hasta completar las capas y decorá con frutos rojos en la superficie.

Receta de tiramisú exprés sin harina

Tiempo de cocción: 2 minutos.

Tiempo de elaboración total: 5 minutos.