Recetas para el 14 de febrero: los tres menúes ideales y fáciles para compartir con tu pareja

El 14 de febrero se aproxima y lejos de los regalos típicos que suelen hacerse entre las parejas para reconocer el vínculo y celebrar el amor, una cena romántica también puede ser una opción valedera y mucho más si es casera, ya que ahí se plasman los sentimientos hacia esa persona en un rico plato. A continuación descubrí cómo podés sorprender a tu compañero o compañera de vida con tres recetas ideales para San Valentín, desde algo clásico hasta más sofisticado y para todos los bolsillos.

1. Spaghetti con salsa de verdeo

Ingredientes:

Para la masa

300 g de harina 0000.

3 huevos.

3 cucharadas de aceite.

Sal a gusto.

Agua c/n.

Para la salsa

350 g de crema de leche.

3 cebollas de verdeo frescas.

Sal a gusto.

1 chorrito de aceite (preferentemente de oliva virgen extra).

Paso a paso:

1 Armado del bollo

Sobre la mesada volcar la harina y hacer una corona con el centro hueco,

Romper dentro los tres huevos.

Añadir la sal y el aceite.

Batí con un tenedor e incorporá poco a poco la harina d elos laterales hasta crear un bollo espeso.

Si es necesario añadí agua a temperatura ambiente.

Armá un bollo y amasalo hasta que quede liso y elástico.

Cubrilo con un repasador de tela y aguardá 30 minutos.

2 Para la salsa

Mientras descansa el bollo, lavá y pica bien la cebolla de verdeo. Inclusive la hoja.

Sofreíla en la sartén con un chorrito de aceite de oliva.

Después de cinco minutos, volcá la crema de leche y revolvé con una cuchara de madera.

Añadí una pizca de sal.

Cuando hierva, apagá el fuego y conservá.

3 Para los spaghetti

Transcurrido el tiempo, estirá la masa con un palote y ayudate de una cuchilla bien afilada para cortar los fideos. Si tenés una máquina especial de pasta para evitar este paso, utilizala.

Mientras cortás los spaghetti, poné agua a hervir en una olla.

Cuando el agua esté hivieendo, colocá los fideos y esperá hasta que se cocinen.

Se sugiere preparar la pasta un día antes de consumirla, así se puede dejar secar toda la noche y el resultado es mucho mejor. Pero eso va a cuenta del gusto del comensal.

4 Plato listo

Cuando los spaghetti estén listos colalos y al mismo tiempo calentá la salsa.

Veré los fideos en la salsa y mezclá bien.

Cuando todo esté impregnado, servir.

Receta de spaghetti caseros

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

2. Risotto de camarones al vino blanco

Ingredientes:

1 taza de arroz.

300 g de camarones pelados y limpios.

1 cebolla chica picada.

2 dientes de ajo picados.

1/2 taza de vino blanco seco.

4 tazas de caldo de verduras o de mariscos, caliente.

2 cucharadas de manteca.

1/2 taza de queso parmesano rallado.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

Perejil fresco picado.

Paso a paso:

1 Preparar los camarones

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteá los camarones 2 a 3 minutos hasta que estén rosados. Salpimientá y reservá.

2 Sofrito

En una olla mediana, calentá 1 cucharada de manteca con un chorrito de aceite. Agregá la cebolla y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.

Incorporá el arroz arborio y revolvé 2 minutos hasta que los granos se vean dorados.

Añadí el vino blanco y cociná hasta que se evapore casi por completo.

3 Cocinar el risotto

Empezá a agregar el caldo caliente de a poco, una taza por vez. Remové constantemente y esperá que el arroz absorba el líquido antes de añadir más. Repetí hasta terminar el caldo.

Cuando el arroz esté cremoso y al dente, apagá el fuego y agregá los camarones salteados, la manteca restante y el queso parmesano. Mezclá con suavidad. Añadí una pizca de sal y pimienta si es necesario.

Serví y decorá con perejil picado.

Receta del risotto con camarones

Tiempo de cocción: 22 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

3. Solomillo de cerdo y ensalada Oliver

Ingredientes:

Para la carne

600 g de solomillo de cerdo.

5 cucharadas de miel.

100 ml de vino tinto.

1 cebolla.

1 cucharada de mostaza.

Sal y pimienta a gusto.

Hojas de romero.

Harina c/n.

Para la ensalada

2 papas medianas.

1 zanahoria grande.

1 lata de arvejas.

1/2 cebolla morada chica (opcional y bien picada).

2 huevos.

3 a 4 cucharadas de mayonesa (a gusto).

Sal y pimienta.

Paso a paso:

1 Para la carne

Cortá el solomillo en rodajas de 2 centímetros.

Salpimentar y pasá por harina cada feta.

En una sartén con un chorrito de aceite dorá la carne.

Una vez que esté dorada, retirá del fuego.

Picá la cebolla y coloca en la sartén con el aceite donde se selló la carne.

Agregá el romero, el vino y la mostaza. Cocinar por 10 minutos.

Añadí la miel y dejar a fuego lento por 5 minutos.

Colocar la carne nuevamente y cocinar con la sartén cubierta.

2 Para la ensalada

Cocinar las verduras

Pelá las papas y la zanahoria. Hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas pero firmes. Escurrí y dejá enfriar.

Herví los huevos durante 10 minutos desde que el agua rompe hervor. Enfriá, pelá y picá.

Luego, cortá las papas y zanahorias en cubos chicos y parejos. Esto hace que la ensalada quede más linda y cremosa.

En un bowl, uní papas, zanahoria, arvejas, cebolla (si usás), y huevo.

Agregá la mayonesa, sal y pimienta. Mezclá con suavidad.

3 Reposo

Llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir. Fría es mucho más rica.

4 Emplatado

Con la carne lista y la ensalada fresca, servir en un plato y volcar la salsa de la cocción del solomillo sobre los bifes.

Solomillo de cerdo con miel

Tiempo de cocción (para la carne): 40 minutos aproximadamente a fuego medio.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.