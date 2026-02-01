Recetas para el 14 de febrero: los tres menúes ideales y fáciles para compartir con tu pareja
Se aproxima la fecha más romántica del año y la comida no puede quedar afuera de las celebraciones; guardá esta rica guia culinaria para replicar en San Valentín
- 5 minutos de lectura'
El 14 de febrero se aproxima y lejos de los regalos típicos que suelen hacerse entre las parejas para reconocer el vínculo y celebrar el amor, una cena romántica también puede ser una opción valedera y mucho más si es casera, ya que ahí se plasman los sentimientos hacia esa persona en un rico plato. A continuación descubrí cómo podés sorprender a tu compañero o compañera de vida con tres recetas ideales para San Valentín, desde algo clásico hasta más sofisticado y para todos los bolsillos.
Tres recetas románticas para compartir con tu pareja en San Valentín
1. Spaghetti con salsa de verdeo
Ingredientes:
Para la masa
- 300 g de harina 0000.
- 3 huevos.
- 3 cucharadas de aceite.
- Sal a gusto.
- Agua c/n.
Para la salsa
- 350 g de crema de leche.
- 3 cebollas de verdeo frescas.
- Sal a gusto.
- 1 chorrito de aceite (preferentemente de oliva virgen extra).
Paso a paso:
Armado del bollo
- Sobre la mesada volcar la harina y hacer una corona con el centro hueco,
- Romper dentro los tres huevos.
- Añadir la sal y el aceite.
- Batí con un tenedor e incorporá poco a poco la harina d elos laterales hasta crear un bollo espeso.
- Si es necesario añadí agua a temperatura ambiente.
- Armá un bollo y amasalo hasta que quede liso y elástico.
- Cubrilo con un repasador de tela y aguardá 30 minutos.
Para la salsa
- Mientras descansa el bollo, lavá y pica bien la cebolla de verdeo. Inclusive la hoja.
- Sofreíla en la sartén con un chorrito de aceite de oliva.
- Después de cinco minutos, volcá la crema de leche y revolvé con una cuchara de madera.
- Añadí una pizca de sal.
- Cuando hierva, apagá el fuego y conservá.
Para los spaghetti
- Transcurrido el tiempo, estirá la masa con un palote y ayudate de una cuchilla bien afilada para cortar los fideos. Si tenés una máquina especial de pasta para evitar este paso, utilizala.
- Mientras cortás los spaghetti, poné agua a hervir en una olla.
- Cuando el agua esté hivieendo, colocá los fideos y esperá hasta que se cocinen.
- Se sugiere preparar la pasta un día antes de consumirla, así se puede dejar secar toda la noche y el resultado es mucho mejor. Pero eso va a cuenta del gusto del comensal.
Plato listo
- Cuando los spaghetti estén listos colalos y al mismo tiempo calentá la salsa.
- Veré los fideos en la salsa y mezclá bien.
- Cuando todo esté impregnado, servir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
2. Risotto de camarones al vino blanco
Ingredientes:
- 1 taza de arroz.
- 300 g de camarones pelados y limpios.
- 1 cebolla chica picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1/2 taza de vino blanco seco.
- 4 tazas de caldo de verduras o de mariscos, caliente.
- 2 cucharadas de manteca.
- 1/2 taza de queso parmesano rallado.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- Perejil fresco picado.
Paso a paso:
Preparar los camarones
- En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteá los camarones 2 a 3 minutos hasta que estén rosados. Salpimientá y reservá.
Sofrito
- En una olla mediana, calentá 1 cucharada de manteca con un chorrito de aceite. Agregá la cebolla y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporá el arroz arborio y revolvé 2 minutos hasta que los granos se vean dorados.
- Añadí el vino blanco y cociná hasta que se evapore casi por completo.
Cocinar el risotto
- Empezá a agregar el caldo caliente de a poco, una taza por vez. Remové constantemente y esperá que el arroz absorba el líquido antes de añadir más. Repetí hasta terminar el caldo.
- Cuando el arroz esté cremoso y al dente, apagá el fuego y agregá los camarones salteados, la manteca restante y el queso parmesano. Mezclá con suavidad. Añadí una pizca de sal y pimienta si es necesario.
- Serví y decorá con perejil picado.
Tiempo de cocción: 22 minutos.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
3. Solomillo de cerdo y ensalada Oliver
Ingredientes:
Para la carne
- 600 g de solomillo de cerdo.
- 5 cucharadas de miel.
- 100 ml de vino tinto.
- 1 cebolla.
- 1 cucharada de mostaza.
- Sal y pimienta a gusto.
- Hojas de romero.
- Harina c/n.
Para la ensalada
- 2 papas medianas.
- 1 zanahoria grande.
- 1 lata de arvejas.
- 1/2 cebolla morada chica (opcional y bien picada).
- 2 huevos.
- 3 a 4 cucharadas de mayonesa (a gusto).
- Sal y pimienta.
Paso a paso:
Para la carne
- Cortá el solomillo en rodajas de 2 centímetros.
- Salpimentar y pasá por harina cada feta.
- En una sartén con un chorrito de aceite dorá la carne.
- Una vez que esté dorada, retirá del fuego.
- Picá la cebolla y coloca en la sartén con el aceite donde se selló la carne.
- Agregá el romero, el vino y la mostaza. Cocinar por 10 minutos.
- Añadí la miel y dejar a fuego lento por 5 minutos.
- Colocar la carne nuevamente y cocinar con la sartén cubierta.
Para la ensalada
- Cocinar las verduras
- Pelá las papas y la zanahoria. Hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas pero firmes. Escurrí y dejá enfriar.
- Herví los huevos durante 10 minutos desde que el agua rompe hervor. Enfriá, pelá y picá.
- Luego, cortá las papas y zanahorias en cubos chicos y parejos. Esto hace que la ensalada quede más linda y cremosa.
- En un bowl, uní papas, zanahoria, arvejas, cebolla (si usás), y huevo.
- Agregá la mayonesa, sal y pimienta. Mezclá con suavidad.
Reposo
- Llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir. Fría es mucho más rica.
Emplatado
- Con la carne lista y la ensalada fresca, servir en un plato y volcar la salsa de la cocción del solomillo sobre los bifes.
Tiempo de cocción (para la carne): 40 minutos aproximadamente a fuego medio.
Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.
