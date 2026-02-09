Torta húmeda de chocolate con frutos rojos: la receta ideal para San Valentín

Avivá el romance de tu pareja con una receta deliciosa y perfecta para compartir en la cena de San Valentín. Recibí todos los aplausos al hacer la torta húmeda de chocolate y frutos rojos, considerada afrodisíaca por sus ingredientes. Solo hacen falta algunos minutos y la pasión por complacer al otro. Enterate del paso a paso de este postre único.

Añadirle frutos rojos a la torta de chocolate deja un contraste único de colores y sabores (Fuente: Pexels)

La torta afrodisíaca de chocolate y frutos rojos para San Valentín

Ingredientes:

Para la masa

4 huevos.

125 g de azúcar moreno.

125 g de azúcar negra.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

200 ml de leche.

200 ml de aceite de girasol.

200 g de harina leudante.

1 pizca de sal.

50 g de cacao en polvo.

60 g de pepitas de chocolate.

Para la cobertura

200 g de chocolate para fundir.

130 de crema.

Frutos rojos varios para decorar.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

En un bol, romper los huevos y añadir los azúcares. Revolver enérgicamente; puede utilizarse una batidora.

Una vez que se forme una consistencia espumosa, añadir la esencia de vainilla, la pizca de sal y el cacao en polvo.

Batir y, mientras tanto verté el aceite. Homogeneizá todo.

Poco a poco incorporá la harina y, a medida que necesites líquido, verté la leche.

Cuando obtengas una masa cremosa, volcá las pepitas de chocolate.

2 Para la cocción

Precalentá el horno a 190 °C y enmantecá un molde de torta.

Colocá la mezcla de la masa y enviala a cocinar hasta que el bizcochuelo esté cocido en el centro.

Retirar y dejar enfriar.

3 Para la cobertura

Derretí el chocolate a baño maría.

Una vez que esté líquido, incorporá la crema de leche y revolvé.

Dejá que se entibie.

4 La decoración

Cubrí el bizcochuelo con la cobertura de chocolate y crema.

Cuando empiece a endurecer, colocá los frutos rojos bien limpios.

Dejá enfriar a temperatura ambiente.

Servir.

Receta de la torta de chocolate y frutos rojos

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.