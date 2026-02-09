LA NACION

Torta húmeda de chocolate con frutos rojos: la receta ideal para San Valentín

Guardá esta guía culinaria para desarrollar el 14 de febrero y sorprender a tu pareja con un regalo hecho con tus propias manos

Descubrí cómo hacer la torta de puro chocolate para San Valentín
Descubrí cómo hacer la torta de puro chocolate para San Valentín(Fuente: Pexels)

Avivá el romance de tu pareja con una receta deliciosa y perfecta para compartir en la cena de San Valentín. Recibí todos los aplausos al hacer la torta húmeda de chocolate y frutos rojos, considerada afrodisíaca por sus ingredientes. Solo hacen falta algunos minutos y la pasión por complacer al otro. Enterate del paso a paso de este postre único.

Añadirle frutos rojos a la torta de chocolate deja un contraste único de colores y sabores
Añadirle frutos rojos a la torta de chocolate deja un contraste único de colores y sabores(Fuente: Pexels)

La torta afrodisíaca de chocolate y frutos rojos para San Valentín

Ingredientes:

Para la masa

  • 4 huevos.
  • 125 g de azúcar moreno.
  • 125 g de azúcar negra.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 200 ml de leche.
  • 200 ml de aceite de girasol.
  • 200 g de harina leudante.
  • 1 pizca de sal.
  • 50 g de cacao en polvo.
  • 60 g de pepitas de chocolate.

Para la cobertura

  • 200 g de chocolate para fundir.
  • 130 de crema.
  • Frutos rojos varios para decorar.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • En un bol, romper los huevos y añadir los azúcares. Revolver enérgicamente; puede utilizarse una batidora.
  • Una vez que se forme una consistencia espumosa, añadir la esencia de vainilla, la pizca de sal y el cacao en polvo.
  • Batir y, mientras tanto verté el aceite. Homogeneizá todo.
  • Poco a poco incorporá la harina y, a medida que necesites líquido, verté la leche.
  • Cuando obtengas una masa cremosa, volcá las pepitas de chocolate.
2

Para la cocción

  • Precalentá el horno a 190 °C y enmantecá un molde de torta.
  • Colocá la mezcla de la masa y enviala a cocinar hasta que el bizcochuelo esté cocido en el centro.
  • Retirar y dejar enfriar.
3

Para la cobertura

  • Derretí el chocolate a baño maría.
  • Una vez que esté líquido, incorporá la crema de leche y revolvé.
  • Dejá que se entibie.
4

La decoración

  • Cubrí el bizcochuelo con la cobertura de chocolate y crema.
  • Cuando empiece a endurecer, colocá los frutos rojos bien limpios.
  • Dejá enfriar a temperatura ambiente.
  • Servir.
Receta de la torta de chocolate y frutos rojos
Receta de la torta de chocolate y frutos rojos

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

