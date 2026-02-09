Torta húmeda de chocolate con frutos rojos: la receta ideal para San Valentín
Guardá esta guía culinaria para desarrollar el 14 de febrero y sorprender a tu pareja con un regalo hecho con tus propias manos
LA NACION
Avivá el romance de tu pareja con una receta deliciosa y perfecta para compartir en la cena de San Valentín. Recibí todos los aplausos al hacer la torta húmeda de chocolate y frutos rojos, considerada afrodisíaca por sus ingredientes. Solo hacen falta algunos minutos y la pasión por complacer al otro. Enterate del paso a paso de este postre único.
La torta afrodisíaca de chocolate y frutos rojos para San Valentín
Ingredientes:
Para la masa
- 4 huevos.
- 125 g de azúcar moreno.
- 125 g de azúcar negra.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 200 ml de leche.
- 200 ml de aceite de girasol.
- 200 g de harina leudante.
- 1 pizca de sal.
- 50 g de cacao en polvo.
- 60 g de pepitas de chocolate.
Para la cobertura
- 200 g de chocolate para fundir.
- 130 de crema.
- Frutos rojos varios para decorar.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- En un bol, romper los huevos y añadir los azúcares. Revolver enérgicamente; puede utilizarse una batidora.
- Una vez que se forme una consistencia espumosa, añadir la esencia de vainilla, la pizca de sal y el cacao en polvo.
- Batir y, mientras tanto verté el aceite. Homogeneizá todo.
- Poco a poco incorporá la harina y, a medida que necesites líquido, verté la leche.
- Cuando obtengas una masa cremosa, volcá las pepitas de chocolate.
2
Para la cocción
- Precalentá el horno a 190 °C y enmantecá un molde de torta.
- Colocá la mezcla de la masa y enviala a cocinar hasta que el bizcochuelo esté cocido en el centro.
- Retirar y dejar enfriar.
3
Para la cobertura
- Derretí el chocolate a baño maría.
- Una vez que esté líquido, incorporá la crema de leche y revolvé.
- Dejá que se entibie.
4
La decoración
- Cubrí el bizcochuelo con la cobertura de chocolate y crema.
- Cuando empiece a endurecer, colocá los frutos rojos bien limpios.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Servir.
Tiempo de cocción: 45 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora.
