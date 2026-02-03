LA NACION

El mejor trago para preparar el 14 de febrero y sorprender a tu pareja en San Valentín

Seguí el paso a paso de esta guía y conservala para celebrar la fecha del amor de la mejor manera y con un toque afrodisíaco

A pocos días de San Valentín, ya se respira en el aire amor y pasión. Más allá de los regalos que las parejas pueden hacerse, vivir una experiencia en conjunto puede marcar la diferencia. Compartir un trago de alto nivel con una rica cena es una opción sencilla, pero que simboliza la atención y dedicación en el otro. Si sos de aquellos que planea algo especial para el 14 de febrero, guardá esta receta sobre un cóctel casero delicioso y con un toque afrodisíaco.

Listo en pocos minutos: el cóctel afrodisíaco ideal para San Valentín

Ingredientes:

  • 30 ml de vodka.
  • 30 ml de jarabe de coco.
  • 30 ml de licor de chocolate.
  • Cacao en polvo.
  • Chocolate para derretir.

Paso a paso:

1

Mezcla de ingredientes

  • Añadí en una coctelera el vodka, el jarabe de coco, el licor de chocolate y el cacao.
  • Agregá hielo.
  • Agitá la preparación de forma enérgica.
2

Decoración

  • Derretí el chocolate a baño María y pintá los bordes de las copas. 
  • Volcá el trago en cada copa y espolvoreá cacao. 
Tiempo de elaboración: 10 minutos.

