Sin harina ni azúcar: el brownie chocolatoso que todos pueden cocinar idéntico al original
Elegí esta receta simple y endulzá tus tardes de una manera sana y económica, sin perder tiempo
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
En las redes sociales es común ver a los cocineros amateurs implementar diferentes recetas para replicar el brownie, uno de los bizcochos más famosos, deliciosos y tentadores de la pastelería. Entre la variedad de opciones existe una popular que no lleva ni harina ni azúcar, pero que puede convertirse en tu nueva favorita para la merienda. Aprendé cómo se hace en simples pasos y endulzá tus tardes de manera saludable.
Brownie chocolatoso y fit
Ingredientes:
- 3 cucharadas de aceite (puede ser de coco) y/o 100 g de margarina.
- 100 g de chocolate negro amargo.
- 2 cucharadas colmadas de miel.
- 3 huevos (preferentemente de campo).
- 60 g de cacao en polvo sin azúcar.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1/2 cucharadita de canela.
- 50 g de nueces picadas.
Paso a paso:
1
Preparación de la mezcla
- Derretí el chocolate a baño María. Cuando esté totalmente líquido, añadí el aceite o la margarina.
- Mientras, batí con la batidora los huevos y la miel hasta que se forme una mezcla espumosa y su volumen crezca el doble.
- Añadí a los huevos batidos el chocolate ya entibiado.
- Batí con la batidora dos minutos.
- Integrá el cacao con el polvo de hornear, la canela y las nueces picadas. Ayudate de una espátula y hacelo con movimientos envolventes.
2
Cocción del brownie
- Al tratarse de un brownie sin harina, su tamaño será pequeño, por lo que se sugiere elegir un cazo o molde no muy largo.
- Verté la mezcla en el molde y llevá al horno precalentado. Cociná a una temperatura de 180 °C.
- Cuando esté listo, apagá el horno y esperá a que entibie, así el bizcocho no se desinfla.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
