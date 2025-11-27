LA NACION

Sin harina ni azúcar: el budín de manzana y zanahoria que sorprende por su sabor y textura

Se trata de una combinación de sabores clásicos que ofrece una opción ligera y perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación; todos los detalles

El budín saludable ideal para acompañar el desayuno o la merienda
Cada vez más personas buscan alternativas saludables para darse un gusto sin dejar de lado el cuidado diario, y en ese camino los postres ocupan un lugar especial. Aunque suelen generar tentación, también existe un universo de recetas equilibradas que permiten disfrutar sin excesos. Dentro de esas opciones, comenzó a destacarse un budín de manzana y zanahoria que, sin utilizar harina ni azúcar, consigue una textura suave y un sabor tan rico como el de cualquier preparación clásica, convirtiéndose en un aliado ideal para quienes quieren algo dulce y liviano al mismo tiempo.

La popularidad de este budín no solo se debe a que resulta una alternativa más liviana, sino también a lo práctico que es: se prepara en pocos pasos, requiere ingredientes simples y puede estar listo en cuestión de minutos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin complicaciones.

Manzana y zanahoria, los protagonistas de esta opción saludable
En la pastelería casera, la manzana y la zanahoria suelen ser protagonistas gracias a lo bien que funcionan en preparaciones húmedas y aromáticas. Cuando se unen en una misma receta, logran dar vida a un budín mixto que sorprende por su sabor natural, su suavidad y por ser una opción nutritiva y liviana, ideal para quienes buscan algo dulce sin recurrir a harina ni azúcar.

Cómo preparar el budín de zanahoria y manzana en su versión saludable

Ingredientes:

  • Dos manzanas
  • Dos zanahorias
  • Una taza de harina de avena
  • Dos huevos
  • Miel
  • Una cucharadita de polvo para hornear
  • Almendras y nueces picadas (opcional)

Paso a paso:

  • Rallar la zanahoria y la manzana, y colocarlas juntas en un bowl. Luego sumar los dos huevos y mezclar bien hasta lograr una preparación uniforme.
  • Incorporar de a poco la harina de avena y seguir integrando. En este momento agregar el polvo para hornear y la miel. Si se prefiere otro tipo de endulzante, se puede reemplazar sin problema.
  • Dejar que la mezcla repose unos minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 180 grados y rociar una budinera con aceite vegetal en aerosol antes de volcar la preparación.
  • Distribuir la mezcla en el molde, añadir los frutos secos por encima y llevar al horno entre 15 y 25 minutos, hasta que el budín esté completamente cocido.
  • Retirar, dejar enfriar unos instantes y desmoldar para disfrutar de este budín saludable de manzana y zanahoria.
Un clásico reinventado con una versión más liviana
Un clásico reinventado con una versión más livianakaorinne - (Fuente: kaorinne / iStock)

En definitiva, este budín saludable de manzana y zanahoria se convierte en una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin recurrir a preparaciones pesadas o cargadas de azúcares. Su textura suave, el aroma y la combinación natural de sabores lo vuelven una alternativa perfecta para acompañar el desayuno, la merienda o incluso un antojo rápido. Una receta simple, nutritiva y accesible que demuestra que comer rico y sano puede ir de la mano sin complicaciones.

