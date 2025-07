Con fotos del antes y después, la arquitecta Camila Monge revela cómo transformó un local gris de zona norte en un café fuera de serie

“Camila, me encanta lo que hacés y quiero que seas vos”, le dijo Jazmín Altarriba (dedicada al rubro gastronómico) a la arquitecta Camila Monge para convencerla de llevar adelante la obra de Misty Café, un proyecto que encarón con su socia y amiga de toda la vida, la pastelera Sol Maestripieri.

“No dimensioné lo que generaría el café; ¡todo el mundo está hablando del local! Amo tener una obra pública", comparte Monge sobre Misty, en Av. del Libertador 16.772. FEDERICO PAUL

“Todo empezó con ese mensaje de Instagram. Para mí y mi equipo, esta es nuestra primera experiencia haciendo un local. Yo hago remodelaciones mayormente en departamentos, un rubro nada que ver, así que me encantó el desafío. Pero tengo que decir que mi amiga y colega Martina Canale fue fundamental. Juntas investigamos y lo sacamos adelante, pero ella se puso al hombro la dirección de obra”, nos contó Camila.

Antes, la fachada era completamente vidriada. En su nuevo diseño, la arquitecta Camila Monge buscó darle más privacidad, sin perder luz natural.

Todo fluye

Desde el primer momento, la relación entre Camila, Sol y Jazmín fluyó. Pero eso es casi una premisa con la que Monge elige las obras que encabeza. “El buen vínculo con los clientes y el trabajo en equipo son cruciales. Si eso no está, la obra no funciona. Me parece importantísimos escucharlos, conocerlos, hasta por cómo se visten. Soy muy sensible, algo que saqué de mi viejo”.

"El color de la puerta hace que Misty se destaque entre todos los tonos claritos de su entorno. Lo eligió Jazmín, que es fanática de ese color", aseguró Camila. FEDERICO PAUL

Jazmín y Sol siguieron la obra paso a paso. “Cada visita era una emoción para las tres, con lágrimas y todo, especialmente cuando veían cómo el café iba tomando forma. Siempre les decía siempre que me esperaran, para entrar juntas y ver sus reacciones”.

En las paredes de Misty se combinan tres técnicas: microcemento, salpicré y llana. Sillas (Marini Estudio), mesas (Casandra Estudio) y cerámicos de los muebles de obra (Bukara). FEDERICO PAUL

“Es una satisfacción ayudar a los clientes a concretar su proyecto y que lo hagan propio. Puedo guiar, pero la decisión final siempre está en ellos”.

Las dos grandes inspiraciones para Camila son la naturaleza y el cliente que tiene enfrente, que le va marcando el camino a seguir. FEDERICO PAUL

Tiempos artesanales

Las dueñas no tenían apuro en abrir, lo que resultó una ventaja para el equipo de Camila, enfocado en los procesos artesanales. “Me dí cuenta de que es el camino por el que quiero ir. Lo bueno de trabajar con productos hechos a mano es que tenés más chances tanto de jugar como de ser más precisa”, enfatiza la arquitecta.

La forma curva de los cielorrasos en placa de yeso estuvo entre lo que más horas de trabajo demandó. También, colocaron paneles acústicos. Lámparas colgantes y de pared (Kolor iluminación). FEDERICO PAUL

“Para los cielorrasos, íbamos midiendo y probando cada día hasta encontrar la curva perfecta. Fue un trabajo enorme moldear la placa de yeso para lograr esa forma como de víbora”.

“Para definir el color de este sector, hicimos varias pruebas. Al principio se veía muy rosado y buscábamos un terracota claro. Me encanta cómo quedó". FEDERICO PAUL

Para Jazmín y Sol, la apertura de Misty significa un proyecto de vida, por lo que decidieron respetar cada etapa del proceso. “En seguida me di cuenta de que no querían nada de estilo industrial, sino algo orgánico, sensible y artesanal. Y lo artesanal lleva su tiempo. Ellas lo entendieron porque querían que todo quedara perfecto”.

Este sector fue pensado como un espacio más independiente y reparado, en el que el cliente llega a través de un pasillo. Lámparas colgantes y de pared: KOLOR Iluminación. Cartel led: Neon Eco LED. FEDERICO PAUL

Una vez que retiraron los grises de las paredes de lo que había sido un local de objetos de decoración, empezó la búsqueda de color. El objetivo fue buscar tres tonos centrales y alineados entre sí.

“Los cerámicos que usamos no son perfectos. Tienen ese efecto rústico, que era lo que ellas estaban buscando para el local”. Cerámicos: Bukara. Mesas y tapizados: Casandra Estudio. FEDERICO PAUL

La barra

Una de las primeras veces que la arquitecta visitó el local, planteó la idea de montar una barra central, lo que implicó buscar una doble altura achicando el entrepiso, donde ubicaron la cocina hecha de cero y a tope. “No colocarle cerámicos a la barra fue una decisión, porque Jazmín y Sol querían intervenirla". así que comenzaron la búsqueda de artistas e hicieron algunas pruebas, hasta que Camila les ofreció hacerlo personalmente.

“Las primeras dos flores que dibujé quedaron distintas a las demás, pero no las corregí, es parte del rastro artesanal. Me animé a dejar mi huella en la isla de café”.

“Nos decidimos por estas lámparas del Estudio Yolegma Márquez desde el minuto cero. Son de tela biodegradable, con clable de yute, inspiradas en la naturaleza". FEDERICO PAUL

Foco en los detalles

El equipo de Camila está acostumbrado a un exquisito nivel de detalle, propio de las refacciones que suelen hacer en casas y departamentos. Esta manera de trabajar sorprendió gratamente al marido de Jazmín: “¡Quedó anonadado!”, dice la dueña.

En el baño, paredes de microcemento, mesadas y alzadas de cerámica. El espejo, cortado especialmente. Grifería de Robinet. Lámparas de Kolor Iluminación. FEDERICO PAUL

“El equipo abre mis planos y sufre por la cantidad de ‘cosas raras’, pero después se enganchan. En cada proyecto, busco que me propongan y se animen. Lo que logran es realmente impresionante”.

Una de las ideas fue colocar semiesferas en algunas paredes y techos del sector rosado. Con su equipo se tomaron el tiempo de estudiar cómo hacerlas y cómo aplicarlas luego. “Se me ocurrió comprar moldes de silicona, como los que se usan en pastelería. Así fue como hicimos una fábrica, no de chocolates, sino de bombones de yeso. Fue muy divertido el proceso”.

Eligieron hacer las semiesferas de las paredes en yeso y amurarlas, ya que es el material más resistente. Las del techo, en telgopor. FEDERICO PAUL

Los dibujos con llana, por otro lado, fueron bastante difíciles de lograr. “Hicimos varias pruebas, porque la superficie curva no ayudaba. Era difícil ‘abrazarla’ con esa herramienta rígida”, explica Monge.

En detalle, llanearon el cemento para dibujar semicírculos o abanicos en las paredes. FEDERICO PAUL

Muchos comentan que entrar a Misty es como estar en otro mundo. “Me gusta viajar y ver cosas nuevas todo el tiempo. Justo el año pasado, mientras estábamos con el proyecto, viajé tres semanas a Grecia. Soy muy fanática de la Antigüedad clásica y siento que todo confluye en este local“.

Misty fue pensado como un refugio de café, cálido y acogedor. FEDERICO PAUL

“Si hablo de mi equipo, me quedo corta. ¿Qué más lindo que la mano del hombre? Es otra la sensación la de entrar a un espacio así. Valoro mucho el oficio, el tiempo y los procesos manuales, es por esto que quiero agradecer especialmente a Migue, Tito, Ariel, Ricky, Bernardo, Joahn, Nico, Sergio, Jorge, Juan, Dani, Gaby, Walter, Juan y Rubén por ‘la garra’ que le pusieron para aprender y lograr todo lo que nos propusimos en este proyecto", concluye Camila, agradecida.