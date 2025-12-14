En las afueras de Vancouver, una casa en un pueblo remoto al que se llega navegando y parece de cuento

Una pareja argentina transformó una casa en un espacio de bienestar y diseño que refleja su estilo de vida

Pintores, ceramistas, fotógrafos y diseñadores hacen vibrar Roberts Creek, una comunidad de unos 3.500 habitantes en una península sobre el estrecho de Georgia (un brazo del océano Pacífico), adonde solo se llega en barco.

Una de las primeras intervenciones fue pintar la casa de negro, para que no alterara los espacios abiertos. Bárbara Tilli

Ese paraíso natural fue el lugar elegido por la arquitecta Janine Pilmer nacida en Canadá y criada en Argentina y el artista Lucas Kratochwil, en 2019, para vivir en medio del bosque, al pie de la montaña y a pasos de la playa.

La casa, construida en 1955 en Vancouver y transportada a Roberts Creek en los años 70, está emplazada en el fondo del terreno, con un gran parque en el frente. Bárbara Tilli

Entramos

Lucas creó la mesa baja con un tronco de cedro que les regaló un vecino. Bárbara Tilli

Lucas y Janine renovaron esta casa de los años 50 para montar The Nook Spa, un espacio boutique de bienestar, además del atelier de arte de él y el estudio de arquitectura y diseño de interiores de ella.

Para la reforma, que tomó un año, se eligieron materiales naturales (siempre que fuera posible de origen local) en una paleta liviana y neutra. barbara tili photography

“Nos gusta llamar scanadian al estilo de nuestra casa, una fusión entre la visión escandinava y el espíritu canadiense”, nos cuenta Janine.

El roble nativo con el que hicieron los pisos también fue elegido para el escritorio y los estantes. barbara tili photography

El entorno y la casa los encantó, pero la renovaron para hacerla propia: manteniendo la distribución original, cambiaron las materialidades y el equipamiento, además de construir de cero el spa.

“El cuarto verde es el que usamos para hacer yoga y meditar. Como tiene puertas de vidrio, se ve desde el ingreso y nutre visualmente el resto de la casa”, nos dijeron. barbara tili photography

“El interiorismo es luminoso, sereno y acogedor. Acá, los días son cortos y bastante oscuros seis meses al año; entonces, tener espacios así contribuyen a levantar el ánimo”.

La pintura ‘Bancha 298’ (Farrow Ball) funciona como fondo para los nueve cuadros con yatras (símbolos de geometría sagrada originarios de la India) pintados por ellos y la mamá de Janine. barbara tili photography

“Los toques en verde están presentes en la mayoría de los espacios de casa, una manera de agregar color sin generar ‘ruido’, ya que es parte del entorno”, cuenta.

La cocina

Los muebles, hechos a medida por Lucas, son de roble blanco nativo, combinados con tiradores y grifería negra como acento actual. barbara tili photography

La reforma fue hecha por ellos mismos: mientras Janine desarrolló el proyecto creativo y de diseño, Lucas puso manos a la obra acompañado por el saber de Chris, un ingeniero civil retirado que vive en la zona.

En el comedor diario con mesa Tulip reaparece el verde, en una obra que los dueños de casa pintaron juntos. barbara tili photography

El dormitorio

Con un aire diáfano, con apenas presencia de textiles en tono arena, el cuarto principal funciona como un mirador donde las ventanas enmarcan el bosque.

El aparador de roble blanco fue hecho a medida por Lucas. Bárbara Tilli

La particularidad de los techos y las distintas formas de las aberturas (por no hablar de sus perspectivas) le dan un interés a este dormitorio que nos lleva a olvidar su minimalismo.

Luz natural y líneas puras: un rincón que combina simplicidad y calidez, donde la madera aporta carácter y la ventana enmarca la conexión con el exterior. Bárbara Tilli

“Por el clima húmedo, quisimos evitar el uso de azulejos que pudiera acumular moho en las juntas”, cuenta la arquitecta.

El revestimiento es de Microtopping (Ideal Work), un microcemento continuo en piso y paredes. El vanitory de roble blanco, otra obra de Lucas. Bárbara Tilli

Los exteriores

El atelier está a pasos de la huerta de camas elevadas, donde cultivan aromáticas y frutos rojos. También tienen frutales y un jardín a la inglesa, con flores silvestres que despiertan durante la primavera.

La cosecha es una de las actividades que más disfruta la pareja en sus tiempos libres. Bárbara Tilli

Desde chico, Lucas se sumergió en los paisajes de la Patagonia, compartiendo la pasión de su padre por la naturaleza y la herencia artística de su familia. Luego de formarse y trabajar en diseño industrial, arte y cine en Austria, encontró en los paisajes canadienses una nueva fuente de inspiración.

En este atelier trabajó en una serie de obra de gran escala, en óleo, que retrata la zona. barbara tili photography

En 2020, detrás de la casa construyeron los dos módulos, uno para el sauna seco, otro para el baño y el sector al aire libre que forman el circuito de spa, donde reciben la comunidad local y también a la de Vancouver, que busca una experiencia de desconexión.

Afuera trataron el cedro con la técnica de Shou Sugi Ban, que le dio la terminación oscura y lo protege de la lluvia y de los incendios forestales. Bárbara Tilli

Afuera, un fogón como espacio de relajación, una piscina de agua fría y otra de agua caliente y ducha de cobre, encargada a medida.

Gracias a su ubicación del spa, se puede caminar en bata al mar, sumergirse en el agua fría y volver para entrar al calor del sauna, una práctica usual en estos climas. BARBARA TILI

“El spa tiene una morfología pura, atemporal. No quisimos instalar aleros, algo bastante disruptivo por todo lo que llueve acá”, cuenta Janine.