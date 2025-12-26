Terrazas: plantas, muebles y detalles ingeniosos para diseñar el espacio exterior con bajo presupuesto

Transformar una terraza en un rincón inspirador no tiene por qué implicar una gran inversión. Con estrategias de diseño, alto impacto visual y soluciones creativas —desde jardinería hasta mobiliario inteligente— podés lograr un espacio elegante, funcional y acogedor al aire libre

La terraza es, en muchos hogares, ese ambiente pendiente: ese tercer espacio entre interior y exterior que, con un poco de creatividad y atención al diseño, puede convertirse en el corazón de la casa.

Cuando se trata de decoración, el foco no está solo en lo económico, sino en cómo cada elección —texturas, vegetación, mobiliario y atmósfera— se articula para generar una experiencia visual y sensorial que invite a vivir el espacio.

1. Empezar por la mirada: ordenar visuales

Antes de elegir muebles o plantas, es clave pensar cómo se ve la terraza desde dentro de la casa y desde puntos estratégicos. Analizar las vistas a destacar —un jardín urbano, el skyline de la ciudad— y las que preferís disimular puede marcar la pauta del diseño. En muchos casos, trepadoras o estructuras vegetales funcionan como pantallas naturales que suavizan visuales poco amigables sin grandes intervenciones arquitectónicas.

Priorizar determinadas vistas y cubrir otras es la clave para lograr un entorno atractivo. Como esta vista de la terraza del segundo PH hacia la azotea delantera Javier Agustín Rojas

Organizar la terraza en “microambientes” también ayuda a generar ese efecto de diseño pulido. Un sector comedor al aire libre, por ejemplo, no solo es funcional sino que suma calidez y propósito a un espacio que, de otro modo, queda desaprovechado.

2. Vegetación estratégica: el alma del espacio

Las plantas no son un accesorio: son el alma de una terraza bien pensada. Elegir especies con floraciones intensas, como ciclamen o agapantos, no solo aporta color, sino que genera un punto de conexión con el entorno natural. Para terrazas urbanas, las suculentas, los arbustos podados en formas —como bochas— y las trepadoras que ascienden por estructuras livianas son aliadas infalibles.

Una versión radical: la colección de suculentas de Marisa Kohen. Las plantas se agruparon a lo largo y ancho de la terraza pensando en los distintos tonos de verdes y grises, y sus texturas, por supuesto siempre teniendo en cuenta los requerimientos en cuanto a riego y sol Gentileza Marisa Kohen

Un truco de diseño importante es seleccionar una “protagonista”: una especie que marque el tono del espacio y que, acompañada por otras de menor perfil, genere movimiento y ritmos visuales. La clave está en la moderación: en terrazas chicas, menos es más.

3. Muebles y objetos: identidad con poco

No hace falta gastar fortunas para lograr una terraza que se sienta —y se vea— pensada. Los muebles livianos, en materiales como aluminio o mimbre, permiten movilidad y versatilidad, y aportan ligereza visual al conjunto. Para comer al aire libre o armar un rincón de estar, una mesa simple acompañada de sillas cómodas puede cambiar radicalmente la percepción del espacio.

Lograr un espacio para ubicar una mesa para varias personas es un acierto Ines Clusellas/ Revista Jardin

Para ir un paso más allá sin exceder el presupuesto, se pueden buscar piezas con carácter: una hamaca colgante, un banco hecho a medida con palets reciclados o incluso muebles restaurados con una mano de pintura y cojines nuevos pueden ser acentos decorativos que elevan todo el conjunto.

4. Texturas y alturas: juego visual que funciona

Para que la terraza no se vea “plana”, es fundamental jugar con diferentes alturas. Macetas en distintos niveles —algunas colgantes, otras sobre pedestales o estantes— aportan dinamismo y permiten crear composiciones arbóreas incluso en espacios reducidos.

25 macetas amarillas arman un buen conjunto Javier Picerno

El uso de textiles también es un recurso bajo costo con un gran impacto: mantas, cojines y alfombras de exterior en tonos que dialoguen con la vegetación generan una atmósfera acogedora y coherente. Integrar estos elementos con la paleta general de la terraza —ya sea en tonos neutros, tierra o acentos más saturados— ayuda a definir el estilo de diseño.

Los textiles juegan con la tonalidad de la vegetación para dar unidad al conjunto Ines Clusellas/ Revista Jardin

5. Privacidad y confort: soluciones inteligentes

Incluso en terrazas urbanas, la sensación de privacidad y refugio es posible con soluciones sencillas. Las celosías o paneles vegetales no solo delimitan el espacio sino que, cuando se combinan con plantas trepadoras, se integran al diseño general y aportan textura y sombra natural.

Otra opción práctica para sumar confort sin obras es incorporar elementos que protejan del sol o el viento, como toldos de tela ligera o velas tensadas que además funcionan como piezas escultóricas suspendidas.

El jazmín de leche aporta aroma al sector Ines Clusellas/ Revista Jardin

Decorar una terraza con bajo presupuesto no significa resignar estilo. Al contrario: cuando se eligen conscientemente las piezas clave —desde la vegetación hasta los muebles y textiles— y se piensa en la terraza como un espacio integral que se relaciona con el interior. Con energía creativa y decisiones de diseño estratégicas, cada terraza tiene el potencial de convertirse en un refugio estético y funcional en plena ciudad.

Agradecemos a JARDIN su colaboración en esta nota.