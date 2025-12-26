LA NACION
Patios con plantas: ideas y diseño para transformar los espacios exteriores

Cómo hacer que patios oscuros o pequeños sean oasis verdes y elegantes desde la arquitectura del paisaje

Convertir un patio —sea sombrío, entre medianeras o de reducidas dimensiones— en un rincón para vivir y disfrutar no es un objetio inasible: con el diseño adecuado, las plantas y los materiales justos, esos espacios exteriores pueden transformarse en una extensión coherente y encantadora de la casa. Este recorrido por ideas y ejemplos seleccionados aporta soluciones que combinan estética, funcionalidad y una mirada arquitectónica para patios que respiran estilo y serenidad.

Estudio Trama le dio inspiración mexicana al patio de este OH de Palermo
Oasis tropical en sombra: la vegetación como protagonista

Para patios casi sin luz directa, la clave está en seleccionar especies con follaje impactante capaz de prosperar bajo media sombra o sombra filtrada. La paleta de plantas con hojas grandes, texturas variadas y porte escultural puede transformar un espacio sombrío en un pequeño bosque urbano.

1. Ave del paraíso (Strelitzia nicolai)

Con hojas amplias y verticales, esta especie se convierte en un punto focal por sí sola. Su porte elegante y tropical, sumado a su adaptabilidad a media sombra, la hace ideal para patios con luz tamizada.

2. Bananero (Musa x paradisiaca)

De crecimiento rápido y hojas exuberantes, el bananero aporta un carácter selvático sin requerir sol pleno. En maceteros grandes, funciona como elemento escultural y refrescante.

Izquierda: un bananero que cultivado en Buenos Aires a veces florece y hasta fructifica, pero difícilmente llegan a madurar las bananas. Derecha: Ave del paraíso, la favorita para decorar interiores
3. Boina de vasco (Farfugium japonicum)

Con hojas redondeadas y un verdor constante, aporta textura y densidad. Es ideal para crear parches verdes en los rincones sombreados y jugar con diferentes alturas de vegetación.

4. Monstera (Monstera deliciosa)

Clásico del diseño interior que salta al exterior, la monstera suma un toque contemporáneo con sus hojas perforadas, reflejando luz y sombra en un juego visual atractivo.

Izquierda: la Boina de Vasco se puede cultivar en patios y jardines de estilo tropical y en maceteros en galerías. Derecha: la vigencia del Ficus Pandurata como planta para ambientar interiores no caduca. Sigue siendo tendencia en redes sociales y revistas de decoración
Estrategias verdes para patios urbanos

Cuando el patio está flanqueado por medianeras y recibe poca luz solar directa, diseñar con plantas y pavimentos claros puede hacer maravillas para dar sensación de amplitud y frescura.

La curva de la entrada principal aporta dinamismo al espacio y contiene las Strelitzia nicolai y Strelitzia reginae, que dan estructura durante todo el año y se repiten en el recorrido del jardín
5. Acanto (Acanthus mollis)

Su arquitectura robusta y hojas esculpidas funcionan como una escultura vegetal que da firmeza y presencia. Requiere media sombra y aporta una textura viva que contrasta con muros o pisos claros.

6. Cubresuelos y tapizantes en colores claros

Plantas como Soleirolia soleirolii, Tradescantia variegada o sedum iluminan visualmente el patio y ayudan a conectar visualmente el verde con el entorno construido.

Macetas: estructura y estilo para patios

Las macetas no son meros contenedores: bien elegidas, organizan, articulan y dan ritmo al patio. Su disposición y material pueden definir zonas y aportar coherencia al diseño.

Se puede jugar con formas y alturas distintas, pero mantener cierta coherencia de color o material
7. Macetas de fibrocemento como piezas de diseño

En patios discretos, las macetas de gran formato pueden convertirse en esculturas vegetales, alojando helechos, alocacias o dietes, y definiendo recorridos visuales.

8. Cercos vegetales en contenedores grandes

Colocar arbustos o pequeños árboles en macetas de gran tamaño aporta intimidad y estructura al espacio, creando un marco verde que enmarca el patio y lo hace sentir más profundo y acogedor.

Como solado se optó por piedra partida que, junto con las macetas de fibrocemento, dan unidad
De adentro hacia afuera: integrar el patio con la casa

La integración visual y funcional del patio con los interiores amplía la sensación de espacio y convierte el exterior en una verdadera “habitación” más de la casa. Un proyecto en el barrio de Caballito logró, con puertas y ventanas de vidrio amplias, que el jardín pasara de ser un rectángulo verde aislado a un soporte visual que dialoga con los ambientes internos. La clave fue utilizar vegetación de gran follaje en canteros contra medianeras y jugar con texturas —heleros, enredaderas y tablas de madera— para reforzar esa continuidad visual.

Los canteros se calaron en el solado de madera
Más allá de las plantas y las macetas, pensar un patio como un espacio para vivir implica prestar atención a los materiales, la luminosidad y la atmósfera. Tonos claros en el suelo o las paredes pueden amplificar la luz disponible, y la organización de áreas de estar o descanso —aunque sean simples— contribuye a convertirlo en un lugar acogedor para desayunar, leer o simplemente conectar con la naturaleza desde casa.

En síntesis, transformar un patio es una oportunidad para repensar la relación entre arquitectura y naturaleza. Con una selección cuidadosa de vegetación adaptada a las condiciones de luz y espacio, una estrategia de macetas bien pensada y la integración visual con los ambientes interiores, incluso el rincón más oscuro puede convertirse en un oasis personal lleno de vida y estilo.

Agradecemos a JARDIN su colaboración en esta nota.

