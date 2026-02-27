Alerta potasio: el alimento que lo aporta más que la banana

El alimento se consolida como un pilar nutricional en las dietas modernas debido a su capacidad para superar a otros vegetales en el aporte de minerales esenciales y ofrece una versatilidad gastronómica única con un perfil químico que beneficia directamente el funcionamiento intestinal. Su composición rica en vitaminas y antioxidantes lo convierte en un objeto de estudio frecuente para la ciencia alimentaria, la cual destaca sus ventajas frente a opciones más tradicionales.

¿Qué alimento aporta más potasio que la banana?

El boniato, conocido científicamente como Ipomoea batatas, llegó a Europa en el siglo XV tras los viajes de Cristóbal Colón, pero más allá de su historia, su valor actual radica en su densidad nutricional. Un informe de la Universidad de Navarra revela un dato contundente: 100 gramos de este producto proporcionan 542 miligramos de potasio.

100 gramos de boniato proporcionan 542 miligramos de potasio

Esta cifra marca una diferencia notable respecto a otros referentes, ya que la banana aporta 370 miligramos y media palta contiene 485 miligramos. La institución académica detalla también la presencia de vitaminas A y C, hierro y antioxidantes como el betacaroteno, elementos que resultan vitales para la prevención de problemas cardíacos y la ateroesclerosis.

Beneficios de la ingesta de boniato

El impacto del vegetal en el organismo abarca múltiples sistemas. El análisis titulado “Influencias de la antocianina de la batata morada en las características de crecimiento de las células epiteliales pigmentarias de la retina humana”, publicado en la revista Food & Nutrition Research, confirma sus virtudes oftalmológicas. El estudio concluye que las antocianinas presentes actúan como antioxidantes, mejoran la agudeza visual y combaten sustancias tóxicas que dañan los órganos de la visión.

El boniato ayuda al sistema digestivo Shutterstock

El sistema digestivo también recibe beneficios directos. El sitio norteamericano Healthline aclara que una unidad de tamaño medio contiene alrededor de 3,8 gramos de fibra. Una investigación difundida en Frontiers in Nutrition pone de manifiesto que la fibra dietética, incluida la cáscara, promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Este proceso deriva en una mejora de la digestión y reduce los malestares gastrointestinales.

La ingesta de este producto resulta ideal para quienes mantienen una rutina de ejercicios exigente. El sitio especializado Runners World aconseja su consumo por su capacidad de reposición energética. El medio indica que el tubérculo “provee al cuerpo la energía que necesita para afrontar con éxito el desgaste físico al que se someten y para incorporar los electrolitos que se pierden con la actividad física”.

Consumir el boniato hervido ayuda a preservar los nutrientes

Los expertos recomiendan métodos de cocción específicos para aprovechar su potencial. La preparación al vapor o al horno conserva mejor los nutrientes en comparación con la fritura o el hervido. La plataforma Foodit ofrece diversas recetas para integrarlo a la mesa familiar, desde guisos hasta postres.

Yael Hasbani, health coach especialista en Nutrición Holística, descarta contraindicaciones generales y señala la aptitud del alimento para todos los grupos etarios. La especialista explica: “Al ser un alimento de origen vegetal, altamente nutritivo, dulce y fácil de digerir, es de las primeras comidas que se les da a los bebés cuando empiezan a comer sólidos. También se aconseja su consumo a personas con problemas en los vasos sanguíneos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Victoria Vera Ziccardi.