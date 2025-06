Alimentación saludable: qué comen los más chicos y cómo revertir los malos hábitos, según una nutricionista

En nuestra cotidianeidad, la oferta de alimentos ultraprocesados es cada vez mayor. La nutricionista Ana Chezzi estuvo en LN+ para analizar los riesgos que estos productos representan para la salud de los más chicos.

La profesional destacó que muchos niños consumen “comida de chicos” en exceso, refiriéndose a alimentos como patitas de pollo, hamburguesas y salchichas, que no aportan nutrientes esenciales y pueden generar problemas de salud a largo plazo.

Nutricionista: que deben comer los chicos para estar saludables

El problema de la “comida de chicos”

“A mí me llegan chicos de 9 años bastante excedidos en peso y cuando les pregunto a las madres qué comen, ellas me responden: ‘comida de chicos’. Entonces les digo a qué se refieren y me dicen patitas, patys, salchichas: eso no es comida. Eso son ultraprocesados que no alimentan“, explicó Chezzi.

La nutricionista señaló que estos alimentos suelen contener glutamato monosódico, un aditivo que potencia el sabor y hace que los niños prefieran estos productos a las opciones más saludables. Además, el alto contenido de azúcares y grasas saturadas en los ultraprocesados contribuye al aumento de peso y al desarrollo de enfermedades, como la diabetes y el colesterol alto en edades cada vez más tempranas.

Ana Chezzi, nutricionista

Consecuencias para la salud infantil

Según Chezzi, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados puede tener graves consecuencias para la salud de los niños, entre ellas:

Sobrepeso y obesidad: Los ultraprocesados suelen ser altos en calorías, grasas saturadas y azúcares, lo que favorece el aumento de peso .

Los ultraprocesados suelen ser altos en calorías, grasas saturadas y azúcares, lo que . Diabetes: El alto contenido de azúcares en estos alimentos puede alterar los niveles de glucosa en sangre y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El alto contenido de azúcares en estos alimentos puede y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Colesterol alto: Las grasas saturadas presentes en los ultraprocesados pueden elevar los niveles de colesterol LDL - conocido como “colesterol malo”-, y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares .

Las grasas saturadas presentes en los ultraprocesados pueden elevar los niveles de colesterol LDL - conocido como “colesterol malo”-, y . Problemas de concentración: Los picos de glucosa generados por el consumo de ultraprocesados pueden afectar la concentración y el rendimiento escolar de los niños.

¿Cómo revertir los malos hábitos alimenticios?

La nutricionista ofreció algunos consejos prácticos para ayudar a los padres a revertir los malos hábitos alimenticios de sus hijos:

Eliminar los ultraprocesados de la casa: Dejar de comprar este tipo de productos puede ser el puntapié inicial para un cambio en el hogar.

Dejar de comprar este tipo de productos puede ser el puntapié inicial para un cambio en el hogar. Cocinar en casa: Preparar comidas caseras permite controlar los ingredientes y evitar los aditivos y conservantes presentes en los ultraprocesados.

Preparar comidas caseras permite controlar los ingredientes y evitar los aditivos y conservantes presentes en los ultraprocesados. Involucrar a los niños en la cocina: Hacer que los más chicos participen en la preparación de las comidas puede aumentar su interés por probar alimentos nuevos y saludables.

Para Chezzi, estos son los alimentos que deberían evitar los más chicos

Ofrecer alternativas saludables: En lugar de patitas de pollo compradas, preparar milanesas caseras de pollo o de carne. Reemplazar jugos de caja: ofrecer agua o jugos naturales.

En lugar de patitas de pollo compradas, preparar milanesas caseras de pollo o de carne. Reemplazar jugos de caja: ofrecer agua o jugos naturales. Leer las etiquetas: Aprender a leer las etiquetas de los alimentos permite identificar los ingredientes menos saludables y elegir opciones más nutritivas.

Aprender a leer las etiquetas de los alimentos permite identificar los ingredientes menos saludables y elegir opciones más nutritivas. No prohibir, sino moderar: Permitir el consumo ocasional de golosinas y otros ultraprocesados puede evitar la ansiedad y el deseo excesivo por estos alimentos.

El desayuno promedio y cómo mejorarlo

A partir de su experiencia, para Chezzi el desayuno promedio de muchos niños que van al colegio suele consistir en “juguitos de caja y galletitas dulces”. Para mejorar esta situación, la nutricionista recomienda ofrecer “opciones más saludables”.

Algunas recomendaciones de la nutricionista Ana Chezzi

Algunas de ellas son:

Queso blanco con frutas.

Yogur con frutas y semillas.

Tostadas de pan integral con queso y tomate.

Huevos revueltos con queso, tomate y espinaca.

La importancia de la proteína y el rol de los pediatras

Chezzi subrayó la importancia de incluir proteínas en las comidas de los niños, ya que ayudan a mantener la saciedad y evitan los picos de glucosa. “Las proteínas de origen animal, como la carne, el pollo y el pescado, son una excelente opción, aunque también se pueden obtener proteínas de origen vegetal a través de legumbres y otros alimentos", graficó.

California ofrece el programa CalFresh para garantizarle a sus residentes el acceso a alimentos saludables Freepik

Por otro lado, la nutricionista lamentó que “muchos pediatras están desbordados y no tienen tiempo de brindar a los padres la información necesaria sobre nutrición infantil”. En este sentido, destacó la importancia de que los adultos busquen información confiable y “consulten con profesionales de la nutrición para recibir una guía personalizada”.

“Cuando leés los ingredientes y los primeros van de mayor a menor, si el primer ingrediente es azúcar y harina blanca, ya estás al horno”, concluyó Chezzi, enfatizando la importancia de leer las etiquetas de los alimentos para tomar decisiones informadas y proteger la salud de los niños.